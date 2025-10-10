ETV Bharat / health

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? ( ETV Bharat GFX )

शिमला: आज के रफ्तार भरी जीवन में गलत खानपान और बेतरतीब लाइफस्टाइल की वजह से लोग कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. इन्हीं में से माइग्रेन (Migraine) की समस्या आज कल हर उम्र के लोगों में एक कॉमन समस्या बन गई है. माइग्रेन अब सिर्फ उम्र या जेंडर से जुड़ी बीमारी नहीं रही, बल्कि यह युवाओं और नौकरीपेशा लोगों में सबसे ज्यादा बढ़ रही है.

IGMC शिमला के साइकेट्रिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा के मुताबिक, “माइग्रेन दरअसल हमारे दिमाग की नसों की संवेदनशीलता (sensitivity of nerves) से जुड़ी समस्या है. जब ये नसें किसी कारणवश ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, तो कोई भी बाहरी या आंतरिक बदलाव जैसे नींद, तनाव, खानपान या मौसम माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है”.

क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? (ETV Bharat)

क्यों बढ़ रहा युवाओं में माइग्रेन का खतरा?

डॉ. सुधीर शर्मा ने बताया, "आज के युवाओं की दिनचर्या बेहद अनियमित हो चुकी है. देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, समय पर भोजन न करना, शराब या नशे का सेवन, मोबाइल और लैपटॉप पर लगातार काम करना. ये सब मिलकर माइग्रेन को बढ़ाने वाले सबसे बड़े कारण हैं. आज का युवा नौकरी के दबाव, स्क्रीन टाइम और नींद की कमी के कारण इस बीमारी का शिकार हो रहा है. माइग्रेन उन्हीं लोगों में ज्यादा होता है, जिनका जीवन अनुशासित नहीं है” .

युवाओं में माइग्रेन की वजह