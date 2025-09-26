ETV Bharat / health

क्या आप सुबह बिना कुछ खाए लंबे समय तक रहते हैं भूखे? तो हो जाएं सावधान!

सुबह हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. अगर हम नाश्ता नहीं करते, तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है...

Why is breakfast important? What health problems can skipping breakfast cause?
क्या आप सुबह बिना कुछ खाए लंबे समय तक रहते हैं भूखे? तो हो जाएं सावधान!
By ETV Bharat Health Team

Published : September 26, 2025 at 6:03 PM IST

कई लोग सुबह-सुबह लंबे समय तक भूखे रहते हैं. इससे पेट खराब होना, पेट फूलना, सुस्ती और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, आपको सुबह लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए. जागने के एक घंटे के अंदर आपको कम से कम कुछ न कुछ खाना चाहिए. आपको ब्रश करने के तुरंत बाद गर्म पानी भी पीना चाहिए. विशेषज्ञ ब्रश करने के बाद कम से कम हल्का भोजन करने की सलाह देते हैं. चूंकि आप पूरी रात सोए रहते हैं, इसलिए आपके शरीर को लगभग 8 से 9 घंटे तक कोई भोजन नहीं मिलता. इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इस खबर में, आइए जानें कि सुबह लंबे समय तक कुछ न खाने से और कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं...

थकान
सुबह हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. अगर हम नाश्ता नहीं करते, तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है. इससे शरीर सुस्त और कमजोर महसूस करता है. हमें कोई भी काम करने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती और हम जल्दी थक जाते हैं. दिन भर एक्टिव रहने के लिए नाश्ता जरूरी है.

एकाग्रता कम हो जाती है
हमारे मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ग्लूकोज आवश्यक है. अगर हम नाश्ता नहीं करते, तो मस्तिष्क को आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती. इससे एकाग्रता में कमी आती है. हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते. हम दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं. खासकर छात्र अपनी पढ़ाई पर और कर्मचारी अपने ऑफिस के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते. इससे अक्सर समस्याएं पैदा होती हैं.

वजन बढ़ना
अगर आप सुबह देर तक भूखे रहते हैं, तो दोपहर के भोजन में ज्यादा खाएंगे. इतनी देर तक भूखे रहने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. इससे शरीर में चर्बी जमा होने की संभावना बढ़ जाती है. इससे वजन बढ़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह नाश्ता करने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और आपका वजन नियंत्रण में रहता है.

पोषण की कमी
अगर आप नाश्ता नहीं करते, तो आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे. खासकर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और फाइबर की कमी हो जाएगी. इससे आगे चलकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. आपकी ताकत कम हो जाएगी और आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगे.

पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं.

लंबे समय तक खाली पेट रहने से पेट में गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. पाचन तंत्र के ठीक से काम न करने से पेट दर्द, अपच और मतली जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इससे आगे चलकर पेट का अल्सर भी हो सकता है.

क्या कहते हैं डॉक्टर?
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉ. दिव्या शर्मा बताती है कि सुबह का नाश्ता ना केवल स्वादिष्ट होना चाहिए, बल्कि पोषण से भरपूर और संतुलित भी होना चाहिए. रोटी-पराठा और उपमा-ओट्स सभी अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन इन्हें सही मात्रा और कंबीनेशन में खाना जरूरी है. यदि नाश्ते में प्रोटीन,विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, और फाइबर का सही संतुलन रहेगा तो ना सिर्फ दिन की शुरुआत एनर्जी और उत्साह के साथ होगी बल्कि पुरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहेगी.

अलग-अलग प्रकार के नाश्ते के फायदे और नुकसान
डॉ. दिव्या शर्मा बताती हैं कि अलग-अलग प्रकार के नाश्ते के अलग अलग फायदे होते हैं बशर्ते उन्हें सही तरह से खाया जाए. जैसे पारंपरिक नाश्ता जैसे रोटी-पराठा और सब्जी आपको लंबी अवधि तक एनर्जी दे कर सकता हैं, लेकिन अगर इन्हें ज्यादा घी और तेल में बनाया जाए तो यह काफी भारी हो सकता है और दिन भर शरीर में आलस्य और कुछ अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है.

दूसरी ओर, उपमा, ओट्स और पोहा जैसे विकल्प हल्के और पचने में आसान होते हैं. लेकिन अगर हम उन्हें आइडल कंबीनेशन के साथ ना बनाएं तो उनमें पोषक तत्वों की मात्रा जरूरत से कम हो सकती है. लेकिन यहां यह जानना भी जरूरी है कि इस प्रकार के आहार आपके पेट को ज्यादा देर तक भरा रखते हैं और वजन कम करने वालों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

इसके अलावा कई बार नाश्ते से जुड़ी कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती हैं जो परेशानियों का कारण बन सकती हैं जैसे कई बार लोग नाश्ते में या तो ज्यादा भारी खाना खा लेते हैं या समय की कमी, वजन घटाने की कोशिश में या अन्य कारणों से नाश्ता नहीं करते हैं, यह सभी आदतें शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

