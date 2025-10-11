ETV Bharat / health

सिर के आधे हिस्से में, खासकर दाहिनी तरफ, क्यों होता है दर्द? जरूर जान लें ये बात

सिरदर्द सबसे आम दर्दों में से एक है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हैं. ज्यादातर लोगों को सिर के दोनों तरफ दर्द होता है, जबकि कुछ लोगों को यह सिर्फ दाहिनी तरफ होता है. इसे दाहिनी तरफ का सिरदर्द कहते हैं. ये सिरदर्द हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं. दायीं ओर के सिरदर्द के लिए सही देखरेख, इलाज और बचाव के लिए प्रकार, कारण और गंभीरता की पहचान महत्वपूर्ण है. माइग्रेन, टेंशन सिरदर्द, साइनस की समस्या, या खराब पोजीशन जैसे सामान्य कारणों को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये अक्सर केवल एक तरफ होते हैं. गंभीर मामलों के लिए डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है. आइए अब जानें कि सिरदर्द सिर्फ दाहिनी तरफ ही क्यों होता है...

दाहिनी ओर का सिरदर्द होने का मतलब

दाहिनी ओर का सिरदर्द आमतौर पर तनाव, माइग्रेन या साइनस की समस्याओं से जुड़ा होता है, लेकिन ये कान के संक्रमण, क्लस्टर सिरदर्द या किसी और गंभीर अंतर्निहित स्थिति का भी संकेत हो सकते हैं. कुछ मामलों में, दाहिनी ओर का सिरदर्द किसी और गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है, जैसे ग्लूकोमा (आंखों की एक बीमारी), ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक या टेम्पोरल आर्टेराइटिस (सिर की किसी धमनी में सूजन). अगर सिरदर्द बार-बार हो, गंभीर हो, या अन्य लक्षणों के साथ हो, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है.

सिरदर्द के प्रकार जो दाहिनी ओर को प्रभावित करते हैं

माइग्रेन का सिरदर्द: विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ सिरदर्द नहीं, बल्कि एक जटिल मस्तिष्क संबंधी स्थिति है. कुछ लोगों को यह एक तरफ होता है, जबकि कुछ को दोनों तरफ. माइग्रेन का दौरा पड़ने पर, अन्य लक्षणों में मतली, उल्टी, मूड में उतार-चढ़ाव और अत्यधिक थकान शामिल हैं. इस दौरे के दौरान, प्रकाश, शोर और गंध असहनीय हो जाते हैं, जिससे बेचैनी कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकती है. माना जाता है कि माइग्रेन ब्रेन में संवेदी तंत्रिकाओं (sensory nerves) की ओवर रिएक्शन के कारण होता है.

क्लस्टर सिरदर्द: विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के सिरदर्द में दर्द बहुत तेज होता है और यह हर दिन या हर दूसरे दिन एक ही समय पर होता है. ऐसा कहा जाता है कि यह हफ्तों तक रह सकता है और दर्द कम से कम आधे घंटे तक रहता है. ऐसा कहा जाता है कि यह सिरदर्द दिन में कई बार हो सकता है. मेयोक्लिनिक के एक अध्ययन में कहा गया है कि क्लस्टर सिरदर्द के दौरान आंखों का लाल होना, नाक बहना और आंखों के आसपास सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

टेंशन सिरदर्द: जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विशेषज्ञों का कहना है कि ये अक्सर मेंटल स्ट्रेस के कारण होते हैं. खासकर जब आप तनाव में होते हैं, तो आपकी गर्दन, चेहरे, गर्दन और जबड़े की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जिससे दर्द हो सकता है. अनिद्रा, डिहाइड्रेशन और गलत पोजीशन भी इसमें योगदान दे सकती है. कुछ लोगों को कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक सिरदर्द रहता है, जबकि कुछ लोगों को यह लगातार हो सकता है. अगर आपको महीने में 15 दिन से ज्यादा सिरदर्द रहता है, तो इसे एक पुरानी समस्या माना जाता है, यानी आप दिन के ज्यादातर समय इससे परेशान रहते हैं. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के एक अध्ययन के अनुसार, कुछ तनाव सिरदर्द थकान, भावनात्मक तनाव या गर्दन या जबड़े की मांसपेशियों या जोड़ों में समस्या के कारण होते हैं.