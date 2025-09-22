ETV Bharat / health

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

हाई ब्लड प्रेशर आज एक आम समस्या बन गई है और इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे खराब जीवनशैली, कम शारीरिक गतिविधि और...

Why does blood pressure rise in the morning? Who is at greater risk? Learn what experts say.
सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2025 at 8:00 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आमतौर पर रात में सोते समय ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. हालांकि, जब हम सुबह उठते हैं, तो शरीर दैनिक गतिविधियों की तैयारी के लिए कुछ हार्मोन जारी करता है. इन हार्मोनों के कारण ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है. कभी-कभी यह वृद्धि बहुत तेज, अधिक या खतरनाक हो सकती है. इस स्थिति को मॉर्निंग हाइपरटेंशन कहा जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह के समय हाई ब्लड वाले लोगों में हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा अधिक होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समस्या का खतरा सुबह के समय अधिक होता है. लाइफस्टाइल की गलतियों या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सुबह के समय हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है.

स्लीप एपनिया: सुबह के समय हाई ब्लड प्रेशर का एक प्रमुख कारण स्लीप एपनिया है. विशेषज्ञों का कहना है कि जब नींद के दौरान सांस बार-बार रुकती है, तो ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, जिससे एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं. ये हार्मोन रात भर हृदय गति बढ़ाते हैं, जिससे सुबह ब्लड सामान्य से अधिक हो जाता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि स्लीप एपनिया का इलाज कराने वाले लोगों में प्रतिरोधी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होने की संभावना अधिक होती है. स्लीप फाउंडेशन के एक अध्ययन के अनुसार, ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कई मरीज सुबह उठने पर ब्लड प्रेशर में अचानक वृद्धि का अनुभव करते हैं.

Why does blood pressure rise in the morning? Who is at greater risk? Learn what experts say.
सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ (GETTY IMAGES)

दवाओं की अवधि या असर: हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए हम जो दवाएं लेते हैं, वे अल्पकालिक होती हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि रात में इनका असर कम हो सकता है. इसके अलावा, सही समय पर दवाएं न लेने से रात में ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सुबह हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. सुबह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लंबे समय तक असर करने वाली दवाओं के समय को समायोजित करना सबसे अच्छा है.

Why does blood pressure rise in the morning? Who is at greater risk? Learn what experts say.
सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ (GETTY IMAGES)

सही डाइट का अभाव: खान-पान की आदतें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सोने से पहले नमकीन या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में पानी की अधिकता हो सकती है, जिससे खून की मात्रा और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसके अलावा, रात में भारी भोजन करने से हार्ट और सर्कुलेशन सिस्टम पर अधिक दबाव पड़ता है, और समय के साथ, ये आदतें नींद के दौरान ब्लड प्रेशर को स्वाभाविक रूप से कम होने से रोकती हैं.

शराब: कई लोगों को यह गलतफहमी है कि रात में शराब पीने से उन्हें अच्छी नींद आती है. हालांकि, इससे होने वाला उत्साह अस्थायी होता है, और समय के साथ, यह आदत नींद में खलल डाल सकती है और सुबह ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं, उनका सुबह ब्ल़ड प्रेशर ज्यादा होता है.

Why does blood pressure rise in the morning? Who is at greater risk? Learn what experts say.
सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ (GETTY IMAGES)

हार्मोनल उछाल और स्ट्रेस: जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हार्मोन छोड़ता है. इसे "मॉर्निंग सर्ज" कहा जाता है. हालांकि यह हेल्दी लोगों में आम है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह उछाल हाई स्ट्रेस, चिंता या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों में ज्यादा स्पष्ट होता है, जिससे जागने के तुरंत बाद ब्लड प्रशर में तेजी से वृद्धि होती है. कभी-कभी यह इतना गंभीर हो सकता है कि हृदय संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. क्रोनिक स्ट्रेस नींद की गुणवत्ता को भी कम करता है.

अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याएं: विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह के समय हाई ब्लड प्रेशर कभी-कभी किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. उदाहरण के लिए, क्रोनिक किडनी रोग, डायबिटीज और मोटापा जैसी बीमारियां रात में ब्लड प्रेशर नियंत्रण को प्रभावित कर सकती हैं. इन स्थितियों वाले लोगों में सुबह ब्लड प्रेशर में वृद्धि का खतरा अधिक हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

WAKING UP WITH HIGH BLOOD PRESSURECAUSES OF HIGH BLOOD PRESSUREMORNING HIGH BLOOD PRESSUREHIGH BLOOD PRESSUREWAKING UP WITH HIGH BLOOD PRESSURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, जो सचिन और धोनी नहीं कर पाए वो कर मचाया धमाल

'तेजस्वी की सभा में PM मोदी की मां को गाली दी गई' बिहार BJP ने शेयर किया वीडियो

अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को चेतावनी दी, परिणाम भुगतने की धमकी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.