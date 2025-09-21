ETV Bharat / health

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

IGMC शिमला के आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 की तुलना में 2025 में 10% अधिक युवा इस बीमारी की चपेट में आए हैं, जो इस बदलती प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं. डॉ. शर्मा बताते हैं कि शिमला-क्षेत्र के अस्पतालों में हर महीने 15-20 ऐसे मरीज आते हैं, जिनमें से 4 से 5 मामले 40-55 वर्ष की आयु के होते हैं. ऐसे मामलों में शुरुआत में पहचान नहीं होने की वजह से बीमारी की प्रगति तेज हो जाती है.

AIMSS शिमला के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा बताते हैं कि ' अल्जाइमर रोग, जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम हर साल 21 सितंबर को अल्जाइमर डे मनाते हैं, अब केवल बढ़ती उम्र की बीमारी नहीं रही है. कुछ लोग 'फैमिली हिस्ट्री' के कारण जल्दी अल्ज़ाइमर का शिकार हो सकते हैं. हम हर महीने 15-20 अल्जाइमर के मरीज देख रहे हैं. पहले यह 65 वर्ष से ऊपर के लोगों में आम था, अब 40-50 की उम्र के लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. अगर माता-पिता या फिर दादा दादी में से किसी को ये रोग है, तो अगली पीढ़ी को 50% तक अल्जाइमर होने की संभावना होती है. जेनेटिक म्यूटेशंस इस बीमारी को कम उम्र में ही शुरू कर सकती हैं. उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान और नशों का सेवन करने वाले लोगों में भी इसका खतरा अधिक होता है.'

अल्जाइमर इन दिनों युवाओं में भी काफी तेजी से देखने को मिल रहा है. एक समय में माना जाता था कि ये बीमारी 60 साल की उम्र से अधिक लोगों में ही होती है, लेकिन अब ये 40 साल से अधिक युवाओं को भी हो रही है.

अल्जाइमर डिजीज की शुरुआत मुख्यतः मेमोरी लॉस से होती है. ये एक न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है जो धीरे-धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करती है. इसमें भूलने की आदत निरंतर बढ़ती जाती है और ये रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करती है. जैसे ये भूल जाना कि चाबियां किस लिए इस्तेमाल होती हैं. इसे अल्जाइमर कहा जा सकता है. ये बीमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर गहरा असर डालती है. इ सकी शुरुआत मुख्यतः मेमोरी लॉस से होती है. इसमें मरीज जैसे किसी चीज को भूल जाता और फिर याद नहीं आता है. यहां तक कि मरीज परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों के नाम या चेहरे तक भूल जाता. उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है ये एक प्रगतिशील बीमारी है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ इसके लक्षण और भी गंभीर होते जाते हैं.- डॉ. सुधीर शर्मा, न्यूरोलॉजिस्ट, AIMSS

क्या बार बार चीजों को भूलना अल्जाइमर है? अपनी चाबी रखकर याद न रहना, किसी काम की योजना बनाकर उसे भूल जाना, दोस्त या परिवार के किसी सदस्य का बर्थ-डे भूल जाना, कुछ पढ़कर दोबारा पढ़ा हुआ याद न आना क्या अल्जाइमर है? इसका जवाब है नही. न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा ने बताया कि 'अक्सर जीवन शैली से जुड़े कारकों जैसे तनाव (Stress), नींद की कमी (Lack of Sleep) या शरीर में विटामिन बी12 की कमी के कारण कभी कभार भूलने की समस्या हो सकती है. किसी व्यक्ति का नाम याद न आना, लेकिन कुछ समय बाद याद आ जाना आदि आमतौर पर हानिकारक नहीं होता. ये हमारी याददाश्त की एक छोटी-मोटी चूक होती है, जो मस्तिष्क के ओवरलोड होने पर हो सकती है. ये दैनिक जीवन का एक हिस्सा है और इससे कोई गंभीर परिणाम नहीं होते.

जांच के बाद पता चला कि उन्हें Early Onset Alzheimer Disease हो गया है. उनके दादा जी को भी यह बीमारी थी, जो जेनेटिकली उनको भी मिली. इस गंभीर बीमारी के कारण उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले ली. साथ ही, परिवार के दबाव पर उन्होंने AIMSS (अटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल) शिमला के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा से परामर्श लिया. अब यहां से उनका इलाज चल रहा है.

शिमला: 'पहले मैं पासवर्ड भूलता था, फिर मीटिंग की डेट और अब कभी-कभी अपने घर का पता भी याद नहीं रहता. एक दिन ऑफिस से घर का रास्ता भूल गया. तब जाकर समझ आया, ये सिर्फ थकान नहीं है.' ये कहना है 48 वर्षीय राहुल ठाकुर (बदला हुआ नाम) का, जो शिमला के एक प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. रोज का रूटीन, फैमिली टाइम, और पेशेवर तनाव उनके जीवन का हिस्सा था, लेकिन पिछले तीन साल पहले उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने सब कुछ बदल दिया. धीरे-धीरे वो ऑफिस की मीटिंग्स और फोन नंबर जैसी चीजें भूलने लगे. जब स्थिति गंभीर हुई और वो ऑफिस से घर का रास्ता भूल गए, तब जाकर उन्हें इस बीमारी का अहसास हुआ.

डॉ. सुधीर शर्मा का कहना है कि 'पहले अल्जाइमर सिर्फ 65 वर्ष के आसपास या इससे ज्यादा लोगों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब 40-50 की उम्र वाले लोग भी अल्जाइमर जैसा व्यवहार दिखाने लगे हैं. इसके प्रमुख कारण हैं, अस्वस्थ आहार (अधिक चीनी-चर्बी), शारीरिक गतिविधि की कमी, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान और अनियमित नींद आदि बहुत बड़े कारण बन चुके हैं. उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों, जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण अल्जाइमर होने की संभावना बढ़ जाती है.'

आंकड़े और वैश्विक स्थिति

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 2021 में, दुनिया भर में 5.7 करोड़ लोग डिमेंशिया से पीड़ित थे. हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले सामने आते हैं. अल्ज़ाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम रूप है और 60-70% मामलों में इसका योगदान हो सकता है. अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल (ADI) की रिपोर्ट के अनुसार, अल्जाइमर रोग और अन्य डिमेंशिया मौत का 7वां सबसे बड़ा कारण हैं. 2019 में डिमेंशिया से संबंधित कुल वैश्विक लागत 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी.

Alzheimer's Disease International (ADI) के अनुसार हर 3 सेकंड में दुनिया में कोई न कोई व्यक्ति मनोभ्रंश (डिमेंशिया) से पीड़ित होता है. 2020 में, दुनिया भर में 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिमेंशिया के साथ जी रहे थे. यह संख्या हर 20 साल में लगभग दोगुनी हो जाएगी, जो 2030 तक 7.8 करोड़ और 2050 तक 13.9 करोड़ तक पहुंच जाएगी. यह बढ़ोतरी ज़्यादातर विकासशील देशों में होगी. वर्तमान में, डिमेंशिया से पीड़ित 60% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, लेकिन 2050 तक यह संख्या बढ़कर 71% हो जाएगी. बुज़ुर्गों की आबादी में सबसे तेज़ी से बढ़ोतरी चीन, भारत और उनके दक्षिण एशियाई और पश्चिमी प्रशांत पड़ोसियों में हो रही है.



क्यों खतरनाक है अल्जाइमर

अल्जाइमर में भूलने की आदत निरंतर बढ़ती है और यह रोजमर्रा की ज़िंदगी को बुरी तरह प्रभावित करने लगती है. हाल की बातें याद न रहना, चीजें कहां रखीं वो भूल जाना, तारीख-दिन भूल जाना. जैसे कल क्या खाया था, उन्हें याद नहीं रहेगा, लेकिन पुरानी बातें फिर भी काफी समय तक याद रहेंगी. डॉ शर्मा के मुताबिक 'व्यक्ति को कुछ घंटे, दिन पुरानी बातें भूलने लगती हैं, जबकि पुरानी यादें काफी समय तक बनी रहती हैं. मरीज को ये याद नहीं रहेगा कि कल उन्होंने क्या खाया था, लेकिन 30 साल पहले की घटना उन्हें अच्छी तरह याद हो सकती है. यह स्थिति व्यक्ति को भ्रमित और परेशान करती है. दैनिक जीवन में परेशानी आती है और मरीज अपनी व्यक्तिगत पहचान तक खो देता है.'

दैनिक कामों में परेशानी

डॉ शर्मा के मुताबिक ये बीमारी व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है. लोग बैंक के लेन-देन, बिलों का भुगतान, या हिसाब-किताब में गड़बड़ी करने लगते हैं. उन्हें किसी काम को शुरू करने या पूरा करने में मुश्किल होती है. अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति घर से बाहर निकलकर रास्ता भूल सकता है, या अनजान जगहों पर भटक सकता है. उन्हें समय, स्थान और परिस्थिति का बोध नहीं रहता. वो अक्सर भ्रमित रहते हैं कि वो कहां हैं और क्यों हैं

इन लक्षणों को पहचाने

हम किसी से एक आधी मुलाकात के बाद सामने वाले व्यक्ति का नाम भूल सकते हैं और पहचानने में देरी हो सकती है. इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. किसी परिचित से लंबे समय के बाद मिलने पर किसी घटना को याद करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अल्जाइमर में स्थिति अलग होती है. डॉ सुधीर शर्मा के मुताबिक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना भूल जाता है. कुछ मरीज शीशे में अपनी परछाई देखकर उसे दूसरा व्यक्ति समझ बैठतें हैं और उससे ही बातें करने लगते हैं. मरीज खुद को ही भूल जाता है कि वो कौन है. बातचीत के दौरान मरीज़ को सही शब्द खोजने में परेशानी होती है. वो एक ही बात को बार-बार दोहराते हैं, और बातचीत का प्रवाह बनाए रखने में असमर्थ होते हैं और साधारण शब्दों को भी भूल जाते हैं या उनका गलत इस्तेमाल करते हैं. मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और सामाजिक अलगाव भी अल्जाइमर के लक्षण हो सकते हैं. व्यक्ति अचानक शांत या आक्रामक हो सकता है, और बिना किसी कारण के गुस्सा कर सकता है.

रोकथाम ही सबसे बड़ा उपचार

WHO के अनुसार अल्जाइमर का कोई निश्चित इलाज नहीं है, रोकथाम (Prevention) और शुरुआती पहचान (Early Diagnosis) बहुत महत्वपूर्ण हैं. यह उपचार से भी अधिक जरूरी है, जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से जितने गतिशील रहते हैं, उनमें अल्जाइमर होने की संभावना कम होती है. जितनी अधिक भाषाएं जानते हैं, जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ज्यादा है, उनमें यह डर कम है. कम पढ़े लिखे लोगों में इसकी संभावना ज्यादा होती है. डॉ शर्मा के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद भी मानसिक क्रियाशीलता बनाए रखना महत्वपूर्ण है. इसके लिए अखबार पढ़ें, किताबें पढ़ेंं, संगीत सुनें, टीवी देखें, क्रॉसवर्ड्स पज़ल्स, सुडोकू जैसी पहेलियां हल करें. इसके साथ ही चेस खेलें या कोई नई हॉबी अपनाएं जो दिमाग को सक्रिय रखे.

इन चीजों से रहें दूर

धूम्रपान और शराब से परहेज़ करें: नशों का सेवन अल्जाइमर के जोखिम को बढ़ाता है.

नियमित शारीरिक व्यायाम: रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की सैर या हल्की कसरत करें.

पूरी और अच्छी नींद: 7-8 घंटे की अच्छी गुणवत्ता की नींद लेना बहुत जरूरी है.

स्वस्थ भोजन: ताजे फल-सब्जियां, कम चीनी-चर्बी, ओमेगा-3 युक्त खाद्य पदार्थ (जैसे मछली) और पर्याप्त पानी पिएं.

प्रदूषण से बचाव: कीटनाशकों (insecticides) और वायु प्रदूषण भी अल्जाइमर की संभावना को बढ़ाते हैं.

