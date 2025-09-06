ETV Bharat / health

नारियल का हर हिस्सा हमारे लिए उपयोगी है. हिंदू धर्म में नारियल एक पवित्र फल है, जिसे 'श्रीफल' भी कहा जाता है और इसका उपयोग पूजा-पाठ, अनुष्ठानों और मिठाइयों में किया जाता है. नारियल मानव शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. कुछ लोग शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नारियल पानी पीते हैं. नारियल पानी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं. कुछ लोग नारियल पानी के साथ कच्चा नारियल भी खाते हैं. कच्चे नारियल का इस्तेमाल खाना बनाने में भी किया जाता है. वहीं, कुछ लोग चटनी और मिठाइयों में भी कच्चे नारियल का इस्तेमाल करते हैं. कच्चे नारियल खाने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को कच्चा नारियल नहीं खाना चाहिए. आइए जानते हैं कच्चे नारियल के क्या फायदे हैं और किसे नहीं खाना चाहिए...

कच्चे नारियल के फायदे

कच्चे नारियल में कई औषधीय गुण होते हैं. इसमें एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं. यह शरीर को संक्रमण और कई तरह की बीमारियों से बचाता है. रोजाना एक या दो नारियल खाने से कई फायदे होते हैं. कच्चे नारियल में हेल्दी फैट पाया जाता है. खासकर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स (MCT). यह फैट शरीर में फैट को जल्दी एनर्जी में बदलने में मदद करता है. कच्चे नारियल में फाइबर और प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स होते हैं. ये आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं. ऐसे में रोजाना नारियल खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है. कच्चा नारियल मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होता है. यह मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है. यह अच्छी नींद लाने में मदद करता है. इसके कई फायदे हैं. हालांकि, कुछ लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए.

इन बीमारियों से पीड़ित लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए कच्चा नारियल, वरना पड़ेगा पछताना

जानें कच्चे नारियल किसे नहीं खाना चाहिए?

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, आजकल बहुत से लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए अच्छा नहीं होता है. इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों को कच्चा नारियल नहीं खाना चाहिए. कच्चे नारियल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है. यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है. जिन लोगों को पहले से ही कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन्हें सावधान रहना चाहिए. क्योंकि इसे खाने से दिल की बीमारी हो सकती है. ऐसे लोगों को इसे कम मात्रा में खाना चाहिए या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.