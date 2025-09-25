ETV Bharat / health

कौन कर सकता है स्पर्म डोनेट, डोनर को कितना मिलता है पैसा, जानिए कहां और कैसे करें दान

कौन कर सकता है स्पर्म डोनेट, डोनर को कितना मिलता है पैसा, जानिए कहां और कैसे करें दान ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Health Team Published : September 25, 2025 at 5:18 PM IST 4 Min Read