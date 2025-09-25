कौन कर सकता है स्पर्म डोनेट, डोनर को कितना मिलता है पैसा, जानिए कहां और कैसे करें दान
स्पर्म डोनेट करने के लिए, डोनर को पहले कुछ योग्यता और स्वास्थ्य मानकों को पूरा करना होगा। जानें कि कौन स्पर्म दान कर सकता है...
Published : September 25, 2025 at 5:18 PM IST
स्पर्म डोनेशन आज के समय में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया और सहायक प्रजनन तकनीक है, जो उन लोगों की मदद करती है जो बांझपन से जूझ रहे हैं या परिवार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपना शुक्राणु नहीं है. यह निःसंतान लोगों के लिए आशा की एक नई किरण है. अविवाहित महिलाएं, समलैंगिक जोड़े और बांझपन से जूझ रहे जोड़े स्पर्म डोनेशन के माध्यम से परिवार शुरू करने के अपने सपने को साकार कर रहे हैं. स्पर्म डोनेशन करने के लिए, डोनर को पहले कुछ पात्रता और स्वास्थ्य मानकों को पूरा करना होता है. डोनर की उम्र, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, फैमिली हिस्ट्री और जवनशैली, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है. इस खबर में, आइए स्पर्म डोनेशन के लिए योग्य उम्र और उसकी लागत के बारे में जानें...
स्पर्म डोनर की आयु कितनी होनी चाहिए?
आमतौर पर 18 से 39 वर्ष की आयु के हेल्दी पुरुष स्पर्म डोनेट करने के पात्र होते हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि स्पर्म डोनेट करने के इच्छुक लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए और स्मोकिंग, शराब या नशीली दवाओं के सेवन से बचना चाहिए. स्पर्म डोनेशन प्रक्रिया के दौरान, डोनर्स को चिकित्सीय सलाह दी जाती है. डॉक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि दाता इस प्रक्रिया के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो. इसके बाद, शुक्राणु का नमूना लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है. इस टेस्ट से स्पर्म काउंट, इसकी गतिशीलता, आकार और अन्य जैविक विशेषताओं का आकलन किया जाता है. यदि नमूना सभी मानदंडों पर खरा उतरता है, तो उसे संरक्षित कर लिया जाता है. दान किए गए स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसकी क्वालिटी लंबे समय तक बनी रहे.
भारत में स्पर्म डोनर को कितना दिया जाता है मुआवजा
भारत में स्पर्म डोनेशन के लिए डोनर को मुआवजा दिया जाता है, यह मुआवजा क्लिनिक, डोनर की प्रोफाइल और स्पर्म की गुणवत्ता के आधार पर अलग-अलग होता है, जो आमतौर पर प्रति दान 500 से 2,000 तक होता है, और कुछ बड़े शहरों में यह 15,000 तक भी हो सकता है. यह पेमेंट डोनर की असुविधा और चिकित्सा जांचों की लागत को कवर करता है.
इस stored sperm की कीमत कितनी है?
जो लोग शुक्राणु बैंक से शुक्राणु खरीदते हैं, उनके लिए शुक्राणु की एक शीशी की कीमत 8,000 से 20,000 के बीच होती है. यह कीमत डोनर की प्रोफाइल, शिक्षा, ब्लड टाइप और अन्य विशेषताओं पर निर्भर करती है. स्पर्म डोनेशन के माध्यम से, एक व्यक्ति न केवल समाज की मदद करता है, बल्कि परिवार में खुशियां भी लाता है. दान करने से पहले स्वास्थ्य और कानूनी पहलुओं को समझना जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी और जिम्मेदारी के साथ किया गया दान न केवल सुरक्षित है, बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)