डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस-सी वायरस के लिए पहले स्व-परीक्षण को दी मंजूरी - Self Test for Hepatitis C Virus

By ETV Bharat Hindi Team Published : 23 hours ago

विश्व स्वास्थ्य संगठन ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हेपेटाइटिस-सी वायरस (एचसीवी) के पहले स्व-परीक्षण को पूर्व-योग्यता प्रदान कर दी है, जो परीक्षण और निदान तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है, तथा हेपेटाइटिस-सी को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों में तेजी ला सकता है. ओराश्योर टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित ओराक्विक एचसीवी सेल्फ-टेस्ट नामक यह उत्पाद, पूर्व-योग्य, ओराक्विक एचसीवी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का विस्तार है, जिसे 2017 में डब्ल्यूएचओ द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए शुरू में पूर्व-योग्य घोषित किया गया था. आम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया सेल्फ-टेस्ट संस्करण, व्यक्तियों को एक ही किट प्रदान करता है, जिसमें सेल्फ-टेस्ट करने के लिए आवश्यक घटक होते हैं. डब्ल्यूएचओ ने 2021 में देशों में मौजूदा एचसीवी परीक्षण सेवाओं के पूरक के रूप में एचसीवी स्व-परीक्षण (एचसीवीएसटी) की सिफारिश की. यह सिफारिश ऐसे साक्ष्यों पर आधारित थी, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग बढ़ाने की इसकी क्षमता है, खासकर उन लोगों के बीच जो अन्यथा परीक्षण नहीं कर सकते हैं.

यूनिटएड द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थित राष्ट्रीय स्तर की एचसीवीएसटी कार्यान्वयन परियोजनाओं ने उच्च स्तर की स्वीकार्यता और व्यवहार्यता दर्शाई है, साथ ही व्यक्तिगत पसंद, स्वायत्तता और कलंक-मुक्त स्व-देखभाल सेवाओं तक पहुंच के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया है. वैश्विक एचआईवी, हेपेटाइटिस और एसटीआई कार्यक्रमों के विभाग के लिए डब्ल्यूएचओ निदेशक डॉ. मेग डोहर्टी कहते हैं कि 'हर दिन 3,500 लोगों की जान वायरल हेपेटाइटिस से चली जाती है. हेपेटाइटिस-सी से पीड़ित 50 मिलियन लोगों में से केवल 36 प्रतिशत का निदान किया गया था, और 2022 के अंत तक 20 प्रतिशत को उपचारात्मक उपचार मिला है.' उन्होंने कहा कि 'इस उत्पाद को डब्ल्यूएचओ प्रीक्वालिफिकेशन सूची में शामिल करने से एचसीवी परीक्षण और उपचार सेवाओं का विस्तार करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिक लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार निदान और उपचार मिले, और अंततः एचसीवी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य में योगदान मिले.' पढ़ें: डब्ल्यूएचओ ने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MeDevIS किया पेश