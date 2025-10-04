ETV Bharat / health

किस Vitamin की कमी से पीले हो जाते हैं दांत? जानिए यहां कैसे करें इस कमी को पूरा

साफ और चमकदार दांत आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं. आपका चेहरा चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, अगर आपके दांत पीले दिखने लगें, तो सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है. आजकल बड़ी संख्या में लोग दांतों की समस्याओं और पीलेपन से जूझ रहे हैं. कई लोग दिन में दो बार ब्रश करने के बाद भी इस समस्या से जूझते हैं. ऐसे में आज इस खबर में जानिए किस विटामिन की कमी के कारण दांत पीले दिखाई पड़ते है...

क्या नियमित ब्रश करने के बावजूद आपके दांत पीले हैं? अगर हां, तो यह दांतों की समस्या विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकती है. आइए इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं...

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, विटामिन डी की कमी आपके दांतों के पीलेपन का कारण बन सकती है. पर्याप्त विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे इनेमल कमजोर हो जाता है. इनेमल कमजोर होने से उसके नीचे का पीला डेंटिन अधिक दिखाई देने लगता है, जिससे दांत पीले दिखते हैं. इसलिए, अगर आपके दांत अच्छी तरह ब्रश करने के बाद भी पीले दिखते हैं, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है.

विटामिन डी शरीर के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है, जो आपको हेल्दी रखता है. इसकी कमी हमारे शरीर के कई अंगों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है. विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश है, इसलिए इसे "धूप का विटामिन" भी कहा जाता है. इसलिए, लंबे समय तक घर के अंदर रहना और दिन भर धूप से बचना आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है. विटामिन डी का कम लेवल हानिकारक हो सकता है.