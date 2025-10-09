ETV Bharat / health

सेहत के लिए कौन सा प्याज बेहतर है, लाल या सफेद?, जानें दोनों में क्या है अंतर

प्याज के बिना खाना बनाना लगभग नामुमकिन है. प्याज रसोई में रोजाना बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाली एक आम सामग्री है. सस्ता हो या महंगा, हर कोई इसे जरूर खरीदता है. किसी भी व्यंजन में स्वाद के लिए प्याज डालना जरूरी है. ऐसे में बता दें कि बाजार में दो तरह के प्याज मिलते हैं: लाल और सफेद. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन सा ज्यादा सेहतमंद है? दोनों प्याजों में सिर्फ रंग का ही फर्क नहीं है. स्वाद और पोषक तत्वों में भी काफी फर्क होता है.आइये जानें कि लाल या सफेद प्याज में से कौन सा खाना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है.

लाल और सफेद में क्या अंतर होता है, जानें

सफेद और लाल प्याज में काफी अंतर होता है. दोनों प्याज के अंदरूनी पोषक तत्व भी अलग-अलग होते हैं. सफेद प्याज बहुत मुलायम होते हैं. बाहरी परत भी हल्के सफेद रंग की होती है. ये प्याज बहुत कुरकुरे होते हैं, जबकि अंदर की परत बहुत सख्त होती है. लाल प्याज के मामले में, थोड़ा अंतर होता है. लाल प्याज की बाहरी परत गुलाबी रंग की होती है. यह प्याज भी बहुत कुरकुरा होता है. हालांकि, यह सफेद प्याज की तुलना में नरम होता है. लाल प्याज अक्सर अपने आकर्षक रूप के कारण सलाद में इस्तेमाल किया जाता है.

सेहत के लिए कौन सा प्याज बेहतर है, लाल या सफेद?, जानें दोनों में क्या है अंतर (GETTY IMAGES)

दोनों प्याज के स्वाद में अंतर

दोनों प्याजों का स्वाद अलग-अलग होता है क्योंकि उनमें सल्फर और चीनी की मात्रा अलग-अलग होती है, जिससे तीखापन और मिठास का स्तर अलग-अलग होता है. उदाहरण के लिए, सफेद प्याज में सल्फर कम होता है और वह कम तीखा होता है, जबकि लाल प्याज में सल्फर ज्यादा होता है और वह ज्यादा तीखा होता है. लाल प्याज का इस्तेमाल कई घरों में खाना पकाने में ज्यादा होता है. वहीं सफेद प्याज लाल प्याज से ज्यादा मीठा होता है, इसलिए सलाद में इसका इस्तेमाल अधिक होता है.