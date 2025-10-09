सेहत के लिए कौन सा प्याज बेहतर है, लाल या सफेद?, जानें दोनों में क्या है अंतर
हर घरों की रसोई में प्याज का इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाता है. जानें कि कौन सा प्याज सेहत के लिए सबसे अच्छा है.
Published : October 9, 2025 at 2:07 PM IST
प्याज के बिना खाना बनाना लगभग नामुमकिन है. प्याज रसोई में रोजाना बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाली एक आम सामग्री है. सस्ता हो या महंगा, हर कोई इसे जरूर खरीदता है. किसी भी व्यंजन में स्वाद के लिए प्याज डालना जरूरी है. ऐसे में बता दें कि बाजार में दो तरह के प्याज मिलते हैं: लाल और सफेद. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन सा ज्यादा सेहतमंद है? दोनों प्याजों में सिर्फ रंग का ही फर्क नहीं है. स्वाद और पोषक तत्वों में भी काफी फर्क होता है.आइये जानें कि लाल या सफेद प्याज में से कौन सा खाना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है.
लाल और सफेद में क्या अंतर होता है, जानें
सफेद और लाल प्याज में काफी अंतर होता है. दोनों प्याज के अंदरूनी पोषक तत्व भी अलग-अलग होते हैं. सफेद प्याज बहुत मुलायम होते हैं. बाहरी परत भी हल्के सफेद रंग की होती है. ये प्याज बहुत कुरकुरे होते हैं, जबकि अंदर की परत बहुत सख्त होती है. लाल प्याज के मामले में, थोड़ा अंतर होता है. लाल प्याज की बाहरी परत गुलाबी रंग की होती है. यह प्याज भी बहुत कुरकुरा होता है. हालांकि, यह सफेद प्याज की तुलना में नरम होता है. लाल प्याज अक्सर अपने आकर्षक रूप के कारण सलाद में इस्तेमाल किया जाता है.
दोनों प्याज के स्वाद में अंतर
दोनों प्याजों का स्वाद अलग-अलग होता है क्योंकि उनमें सल्फर और चीनी की मात्रा अलग-अलग होती है, जिससे तीखापन और मिठास का स्तर अलग-अलग होता है. उदाहरण के लिए, सफेद प्याज में सल्फर कम होता है और वह कम तीखा होता है, जबकि लाल प्याज में सल्फर ज्यादा होता है और वह ज्यादा तीखा होता है. लाल प्याज का इस्तेमाल कई घरों में खाना पकाने में ज्यादा होता है. वहीं सफेद प्याज लाल प्याज से ज्यादा मीठा होता है, इसलिए सलाद में इसका इस्तेमाल अधिक होता है.
पोषक तत्वों का अंतर
अगर पोषक तत्वों की बात करें, तो सफेद प्याज में कैलोरी भी कम होती है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए सफेद प्याज एक बेहतरीन विकल्प है. साथ ही सफेद प्याज में क्वेरसेटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में फायदेमंद होते हैं. यह विटामिन सी से भी भरपूर होता है. यह इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है. इसके साथ ही सफेद प्याज में फोलिक एसिड, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं.
लाल प्याज सफेद प्याज की तुलना में तीखे होते हैं. हालांकि, पकने के बाद इनका स्वाद हल्का मीठा हो जाता है. लाल प्याज में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो, लाल प्याज एंटीऑक्सीडेंट और एंथोसायनिन जैसे फ्लेवोनोइड्स से भरपूर होते हैं. यही इन्हें लाल रंग देता है. लाल प्याज कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है. जर्नल फूड रिसर्च इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, लाल प्याज कैंसर के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें कैंसर से लड़ने वाले गुण होते हैं.
दोनों में कौन सा बेहतर है
दोनों ही प्याज सेहत के लिए अच्छे हैं. कौन सा प्याज खाना है, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)