क्या आप जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक से पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जिंदगी जीना है तो ये जान लीजिए

स्ट्रोक के कारण आमतौर पर चेहरा एक तरफ झुक जाता है. जब आप मुस्कुराते हैं, तो आपकी मुस्कान एक तरफ टेढ़ी दिखाई दे सकती है...

What symptoms appear before a brain stroke? How does the FAST formula diagnose a stroke?
क्या आप जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक से पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जिंदगी जीना है तो ये जान लीजिए (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2025 at 4:58 PM IST

बदलती लाइफस्टाइल, तनाव और खराब खानपान की वजह से स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ब्रेन स्ट्रोक एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, यह तब होता है जब मस्तिष्क में ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है. इसके चलते ब्रेन टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और इससे ब्रेन सेल्स मर जाती हैं. ऐसे में यह स्थिति जानलेवा हो सकती है और अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह परमानेंट विकलांगता का कारण भी बन सकती है.

स्ट्रोक एक बेहद खतरनाक स्थिति है. यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है. अगर तुरंत इलाज न किया जाए, तो यह लकवा, बोलने में दिक्कत या यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है. डॉक्टरों के अनुसार, बहुत से लोग स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, स्ट्रोक होने से पहले, हमारा शरीर कई सूक्ष्म संकेत देता है, जिन्हें अगर जल्दी पहचान लिया जाए, तो जान बच सकती है.

What symptoms appear before a brain stroke? How does the FAST formula diagnose a stroke?
क्या आप जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक से पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जिंदगी जीना है तो ये जान लीजिए (GETTY IMAGES)

क्या है ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक, स्ट्रोक अचानक से होता है लेकिन इसके कुछ लक्षण जल्दी दिखाई देने लगते हैं. अगर समय रहते इन शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो ये जान बच सकती है. इनमें से कुछ मुख्य लक्षण इस तरह है...

  • मुंह के एक तरफ अचानक टेढ़ापन का एहसास
  • एक या दोनों हाथों में कमजोरी या सुन्नता जैसा महसूस होना
  • बोलने या समझने में कठिनाई का सामना
  • लगातार या भयंकर सरदर्द की समस्या
  • अचानक आंखों से कम दिखाई देना या धुंधला दिखना
  • चलते समय बैलेंस खो देना या चक्कर आना

अगर समय रहते इलाज किया जाए तो ब्रेन स्ट्रोक को रोका जा सकता है. वहीं, लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर लें विशेषज्ञों का कहना है कि देरी का हर मिनट लाखों ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है.

कैसे रोकें
ब्नेन स्ट्रोक से बचने के लिए हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बेहद जरूर है. हेल्दी डाइट बनाए रखना, डेली एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग और शराब से बचना भी आवश्यक है.

FAST फार्मूला से स्ट्रोक की पहचान ऐसे करें

  • F – फेस: क्या व्यक्ति का चेहरा एक तरफ झुका हुआ है?
  • A- आर्म : क्या वह दोनों हाथ ऊपर उठाने में असमर्थ है?
  • S- स्पीच: क्या उसकी बातचीत अस्पष्ट हो रही है?
  • T- समय: ये लक्षण दिखने पर तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं

आप क्या करते हैं ?

  • अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की रेगुलर जांच करवाएं.
  • बैलेंस डाइट लें और एक्सरसाइज करें.
  • स्मोकिंग और शराब से बचें.
  • स्ट्रेस कम करने का प्रयास करें, योग और ध्यान से मदद मिल सकती है.

ध्यान देने वाली बात
ब्रेन स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हालांकि, महिलाओं में कुछ अधिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. इसलिए, समय पर पहचान और इलाज सबसे महत्वपूर्ण है. यदि आपको इनमें से लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो समय बर्बाद न करें और तुरंत मेडिकल हेल्प लें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

