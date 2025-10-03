ETV Bharat / health

रात में शरीर में नजर आएं ये लक्षण हो जाएं सावधान! लिवर डैमेज का हो सकता है संकेत

लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है. यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स और खराब पदार्थों को फिल्टर करके बाहर निकलने का काम करता है. इसके अलावा यह खाना पचाने वाले बाइल प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी मदद करता है. इसलिए अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि हम अपने लीवर का खास ख्याल रखें.

हमारे गलत खान-पान की आदतों और खराब लाइफस्टाइल के कारण लिवर को काफी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अपने डाइट और जीवनशैली को बेहतर बनाना जरूरी है. हाल के वर्षों में लिवर की बीमारियां, खासकर फैटी लिवर लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी मुख्य वजह अधिक वजन, डायबिटीज, खराब लाइफस्टाइल, फास्ट फूड और शराब का अधिक सेवन है. लिवर का फैट जमने, इंफेक्शन और सिरोसिस से होने वाली ये बीमारियां खतरनाक हो सकती हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर की कोई भी समस्या पूरे शरीर में कई लक्षण पैदा कर सकती है? इसलिए, इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इनमें से कुछ लक्षण आमतौर पर रात में दिखाई देते हैं. अगर आप इन लक्षणों को समय पर पहचान लें, तो लिवर को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं. तो आइए इस लेख में उन लक्षणों के बारे में जानें जो लिवर की समस्या होने पर रात में दिखाई दे सकते हैं...

लिवर की समस्या होने पर रात में दिखाई देने वाले लक्षण