रात में शरीर में नजर आएं ये लक्षण हो जाएं सावधान! लिवर डैमेज का हो सकता है संकेत
लिवर की कोई भी समस्या पूरे शरीर में कई लक्षण पैदा कर सकती है? इसलिए, इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए...
Published : October 3, 2025 at 1:32 PM IST
लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है. यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स और खराब पदार्थों को फिल्टर करके बाहर निकलने का काम करता है. इसके अलावा यह खाना पचाने वाले बाइल प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी मदद करता है. इसलिए अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि हम अपने लीवर का खास ख्याल रखें.
हमारे गलत खान-पान की आदतों और खराब लाइफस्टाइल के कारण लिवर को काफी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अपने डाइट और जीवनशैली को बेहतर बनाना जरूरी है. हाल के वर्षों में लिवर की बीमारियां, खासकर फैटी लिवर लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी मुख्य वजह अधिक वजन, डायबिटीज, खराब लाइफस्टाइल, फास्ट फूड और शराब का अधिक सेवन है. लिवर का फैट जमने, इंफेक्शन और सिरोसिस से होने वाली ये बीमारियां खतरनाक हो सकती हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर की कोई भी समस्या पूरे शरीर में कई लक्षण पैदा कर सकती है? इसलिए, इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इनमें से कुछ लक्षण आमतौर पर रात में दिखाई देते हैं. अगर आप इन लक्षणों को समय पर पहचान लें, तो लिवर को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं. तो आइए इस लेख में उन लक्षणों के बारे में जानें जो लिवर की समस्या होने पर रात में दिखाई दे सकते हैं...
लिवर की समस्या होने पर रात में दिखाई देने वाले लक्षण
- रात में त्वचा में खुजली होना
रात में त्वचा में खुजली होना भी लिवर की क्षति का संकेत है. जब लिवर ठीक से काम कर रहा होता है, तो यह पित्त को प्रभावित करता है, जिससे त्वचा में खुजली होती है, खासकर रात में
- पैरों और टखनों में सूजन
अगर आपके पैरों और टखनों में रात में सूजन और दर्द होता है, तो आपको लिवर की समस्या हो सकती है.
- मतली और उल्टी
अगर आपको रात में मतली और उल्टी होती है, तो यह लिवर खराब होने का संकेत हो सकता है. हालांकि यह सामान्य कारणों से हो सकता है, लेकिन अगर आपको यह समस्या रोजाना होती है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
- पेशाब का रंग गहरा पीला होना
अगर लिवर में कोई समस्या है, तो शरीर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पेशाब का रंग और भी पीला हो जाता है. अगर आपको अपने पेशाब के रंग में बदलाव दिखाई दे, खासकर रात में, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
- बार-बार जागना
अगर आप रात में बार-बार जागते हैं, तो यह लिवर खराब होने का संकेत हो सकता है. लिवर की समस्या नींद की समस्या पैदा कर सकती है. हालांकि, खराब नींद के और भी कई कारण हो सकते हैं. लेकिन अगर आपकी आंखें बार-बार खुल रही हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
मेडलाइनप्लस.GOV की वेबसाइट के मुताबिक, लिवर डैमेज के कई अन्य लक्षण भी हैं जो आपको हर समय महसूस हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं...
- अत्यधिक थकान: आपको न केवल काम करते समय, बल्कि लिवर क्षतिग्रस्त होने पर भी अत्यधिक थकान हो सकती है. सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. टी.के. लक्ष्मीकांत के अनुसार, यदि आपको इस प्रकार की थकान महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और उचित उपचार लें.
- पीलिया: आपकी आंखों और त्वचा का रंग यदि यह पीला हो जाता है, तो यह लिवर की समस्या का संकेत है. पीलिया भी लिवर की समस्या का संकेत देता है. इसलिए, ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सतर्क हो जाना सबसे अच्छा है.
- भूख न लगना: डॉ. टी. लक्ष्मीकांत के अनुसार, लिवर की समस्याओं का एक अन्य लक्षण भूख न लगना है. यदि आपको कई दिनों से भूख नहीं लग रही है, तो बिना समय बर्बाद किए उचित सलाह लें.
सोर्स- https://www.nhs.uk/conditions/liver-disease/
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)