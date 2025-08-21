CHOLESTEROL LEVEL ACCORDING TO AGE: कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. यह सेल मेम्ब्रेन (कोशिका झिल्लियों) के निर्माण, हार्मोन के उत्पादन और लिवर में पित्त (liver bile) के निर्माण में मदद करता है. शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है. एक है एचडीएल, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. दूसरा है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. हालांकि,असली समस्या तब शुरू होती है जब खून में एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है. इससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर का जल्द पता लगाना बहुत जरूरी है.

खराब कोलेस्ट्रॉल दिल का दौरा, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है. शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करना जरूरी है. कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए इसकी निगरानी करना जरूरी है. इसके लिए हर 6 महीने में एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए. किसी को भी किसी भी उम्र में खराब कोलेस्ट्रॉल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. आज की पीढ़ी में, खराब कोलेस्ट्रॉल और बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स के कारण खासकर युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या अधिक देखने को मिल रही है. इसलिए, यह जानना जरूरी है कि उम्र के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए. आइए जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के लिए उम्र के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए...

किशोरों, पुरुषों और महिलाओं के लिए उम्र के अनुसार कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए (Getty Images)

युवाओं को किस उम्र में कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए?

मेडलाइनप्लस.gov के अनुसार, युवाओं को 18 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए. फेमस हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉ. नवीन भामरी के अनुसार, 19 साल की उम्र तक युवाओं का कुल कोलेस्ट्रॉल (LDL) 100 mg/dL से कम होना चाहिए और HDL कोलेस्ट्रॉल 45 mg/dL से ज्यादा होना चाहिए. ध्यान रहें शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर उम्र के साथ बढ़ता और घटता रहता है.

AHA के मुताबिक, कुल कोलेस्ट्रॉल: 200 mg/dL से कम कोलेस्ट्रॉल अच्छा माना जाता है. 200-239 mg/dL के बीच कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल माना जाता है. 240 mg/dL या इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देता है.

LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल): 100 mg/dL से कम कोलेस्ट्रॉल अच्छा माना जाता है.

HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल): 60 mg/dL या इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अच्छा माना जाता है.

हाई LDL: 160 mg/dL या इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई रिस्क वाला माना जाता है.

सामान्यतः, 125 mg/dL और 200 mg/dL के बीच कुल कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल सामान्य माना जाता है, लेकिन यह आपकी एज और हेल्थ कंडीशन के आधार पर अलग हो सकता है.

कोलेस्ट्रॉल स्तर चार्ट (महिलाएं, पुरुष)

आयु (AGE) कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल (मिलीग्राम/डीएल) एलडीएल लेवल (मिलीग्राम/डीएल) एचडीएल लेवल (मिलीग्राम/डीएल) 20-29 वर्ष की आयु 125 – 200 100 < पुरुष:< 40, महिला: <50 30-39 वर्ष की आयु 125 – 200 100 < पुरुष: <40, महिला:< 50 40-49 वर्ष की आयु 125 – 200 100 < पुरुष: <40, महिला: <50 50-59 वर्ष की आयु 125 – 200 100 < पुरुष: <40, महिला: <50 60 और उससे अधिक 125 – 200 100 < पुरुष: <40, महिला: <50

बच्चों और किशोरों (2 से 18 वर्ष) में कोलेस्ट्रॉल का स्तर

कोलेस्ट्रॉल का प्रकार जेनरल कैटेगरी हाई कैटेगरी खतरनाक सीमा कुल कोलेस्ट्रॉल < 170 मिग्रा/डीएल 170-199 मिलीग्राम/डीएल ≥ 200 मिग्रा/डीएल एलडीएल < 110 मिलीग्राम/डीएल 110-129 मिलीग्राम/डीएल ≥ 130 मिलीग्राम/डीएल एचडीएल > 45 मिग्रा/डीएल - < 40 मिग्रा/डीएल ट्राइग्लिसराइड्स < 90 मिग्रा/डीएल 90-129 मिलीग्राम/डीएल ≥ 130 मिलीग्राम/डीएल

हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे

अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दिल का दौरा, स्ट्रोक और परिधीय धमनी रोग (पीएडी) जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकता है. मायो क्लिनिक के अनुसार, कोरोनरी धमनी रोग तब होता है जब हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियां अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के संकुचित हो जाती हैं. प्लाक का जमाव अंततः रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दिल का दौरा पड़ सकता है. इसी तरह, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम होने से स्ट्रोक हो सकता है. हालांकि, पीएडी अंगों में रक्त संचार को बाधित करता है. इससे सुन्नता और अन्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए विशेषज्ञ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण में रखने की सलाह देते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)