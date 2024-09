ETV Bharat / health

सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? - What is a C section

By ETV Bharat Health Team Published : Sep 13, 2024, 3:28 PM IST | Updated : 9 hours ago

हैदराबाद: आजकल सिजेरियन डिलीवरी (सी-सेक्शन) आम हो गई है. कुछ महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले दर्द को सहन न कर पाने या अन्य बीमारियों के कारण सी-सेक्शन डिलीवरी की ओर झुकाव रखती हैं. वहीं, कुछ महिलाओं को लगता है कि सिजेरियन के बाद ठीक होने में काफी समय लगता है, साथ ही इस प्रोसेस में कई बीमारियों के होने की संभावना भी रहती है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सी-सेक्शन से बच्चे को जन्म देने वाली मां डिलीवरी के बाद कुछ सावधानियां बरतती हैं, तो सिजेरियन के दर्द से उन्हें जल्दी राहत मिल सकती हैं. सी-सेक्शन क्या है?

सी-सेक्शन, जिसे सिजेरियन सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी भी कहा जाता है, एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें आपके बच्चे को आपके पेट और गर्भाशय में चीरों के माध्यम से जन्म दिया जाता है. वे तब किए जाते हैं जब योनि से प्रसव संभव या सुरक्षित नहीं होता है, या जब आप या आपके बच्चे का स्वास्थ्य खतरे में होता है. आराम से बढ़कर कुछ नहीं

विशेषज्ञों का कहना है कि सिजेरियन के बाद मां जितना आराम करेंगी, उतनी ही जल्दी वे ठीक हो सकती हैं. इससे उन पर दबाव डाले बिना टांके जल्दी ठीक हो जाते हैं! लेकिन नई मांओं का अधिकांश समय बच्चे के साथ ही बीतता है. जैसे कि उन्हें खाना खिलाना, उनके डायपर या कपड़े बदलना, उन्हें सुलाना, सोते समय घर का काम करना. ऐसे में सोने का समय कहां है? इससे उनका मानसिक तनाव बढ़ता है. यह शिशुओं और मां दोनों के लिए अच्छा नहीं है. इसलिए, मातृत्व के शुरुआती दिनों में अनिद्रा और तनाव को दूर करने के लिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि माताओं को अन्य कामों को छोड़कर बच्चे के सो जाने पर सो जाना चाहिए. ऐसे वक्त में लंबे समय तक आराम करने से आप लंबे समय तक पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या से बच सकती हैं. स्तनपान जरूरी है.

विशेषज्ञों का कहना है कि स्तनपान की प्रक्रिया नई माताओं के लिए बहुत फायदेमंद है. स्तनपान शिशुओं के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि प्रसव के बाद वजन कम होता है, टांके जल्दी गायब हो जाते हैं, सुंदरता वापस आ जाती है और जल्दी ही दोबारा गर्भधारण से बचा जा सकता है.

