पीठ दर्द को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जानें क्या है इस गंभीर समस्या का इलाज - Best Way To Prevent Back Pain

Published : Sep 2, 2024, 5:29 PM IST | Updated : Sep 2, 2024, 6:22 PM IST

हैदराबाद: लगभग 5 में से 4 लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी पीठ के दर्द से गुजरना पड़ता है. यह लोगों द्वाराहेल्थ सर्विस देने वालों के पास जाने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है. आमतौर पर पीठ का दर्द, पीठ में खिंचाव और मोच वाले ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और उन्हें लंबे समय तक हेल्थ समस्याएं नहीं होती हैं. परंतु, कई लोगों को इस समस्या से लगातार जूझना पड़ता है, इसलिए इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए. वहीं हाल में ही हुए एक नए अध्ययन से एक डरावनी बात सामने आई है कि 2050 तक दुनियाभर में 84 करोड़ से अधिक लोग पीठ दर्द से पीड़ित हो सकते हैं, जो मुख्य रूप से लोगों की बढ़ती उम्र के चलते ऐसा होगा. ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी पीठ दर्द को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है. नियमित शारीरिक गतिविधि पीठ को मजबूत कर सकती है, जिससे भविष्य में दर्द की समस्या कम हो सकती है. एक्सरसाइज वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ व्यक्ति के ओवरऑल स्वास्थ्य को भी बढाती है. व्यायाम कई अलग अलग कारणों से भी किया जाता है, व्यायाम का उद्देश्य ताकत बढ़ाना और गति की सीमा में सुधार करना होता है. इसके साथ ही यह शरीर के दोनों तरफ संतुलन सुनिश्चित करता है, क्योंकि पीठ दर्द तब हो सकता है जब शरीर का एक हिस्सा दूसरे से ज्यादा मजबूत हो. इसके अलावा पीठ दर्द से बचने के लिए जब भी संभव हो, लंबे समय तक बैठने से बचें.अगर आप पूरे दिन काम के दौरान डेस्क पर बैठते हैं, तो समय-समय पर उठते रहें. कम से कम हर 30 मिनट में और टहलें. पानी पीने या अपना मील लेने के बाद थोड़ी देर पैदल चलें. भविष्य में पीठ दर्द से बचने के लिए पूरे दिन काम के दौरान बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें. पीठ दर्द को रोकने में मदद करने वाले अन्य उपचार अच्छी मुद्रा बनाए रखना.

हमेशा बैठे हुए स्थिति से ही चीजों को उठाएं

भारी काम करने के लिए अपने कूल्हों और पैरों का उपयोग करें.

अचानक से उठाने, मुड़ने और झुकने से बचें.

ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप अपने आयु के हिसाब से आहार लें. अपने भोजन में प्रतिदिन पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी शामिल करें. रोजाना वजन उठाने वाले व्यायाम आवश्य करें. धूम्रपान से बचें और शराब पीने की मात्रा को सीमित करें. यदि आप एक महिला हैं और आप रजोनिवृत्ति (Menopause) में प्रवेश कर चुकी हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए परीक्षण और दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, जो इसे रोकने या ठीक करने में मदद कर सकते हैं. पीठ दर्द से राहत के लिए कौन सा इलाज हैं बेहतर?

दवाओं से आमतौर पर केवल अस्थायी और मामूली लाभ होता है, इसलिए पीठ दर्द से राहत के लिए गोली के अलावा कुछ और उपाय आजमाना बुद्धिमानी है. बता दें, पीठ दर्द उपचार उसके प्रकार और अवधि पर निर्भर करता है. जैसे कि अल्पकालिक पीठ दर्द से राहत (12 सप्ताह से कम समय तक) पाने के लिए... गर्म पानी से सिकाई

तेल से मालिश

एक्यूपंक्चर-एक्यूपंक्चर (acupuncture) दर्द से राहत दिलाने या चिकित्सा प्रयोजनों के लिए शरीर के विभिन्न बिंदुओं में सुई चुभाने और हस्तकौशल की प्रक्रिया है.

काइरोप्रैक्टिक देखभाल- काइरोप्रैक्टिक देखभाल के लाभ कुछ इस प्रकार है... सिर दर्द, गर्दन, कंधे और पीठ दर्द से राहत दिलाता है · जोड़ों की गतिशीलता और स्वास्थ्य में सुधार करता है.

यदि दर्द में ये काम नहीं करें, तो इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सन या मांसपेशियों को आराम देने वाली NSAIDs सही ऑप्शन हैं. लेकिन लोगों को इसका उपयोग काफी ज्यादा सीरियस दर्द में करना चाहिए. पुरानी पीठ दर्द से राहत (12 सप्ताह या उससे अधिक समय तक) पाने के लिए...

व्यायाम (जिसमें स्ट्रेचिंग, संतुलन में सुधार और कोर मांसपेशियों को मजबूत करना शामिल हो)

व्यायाम (जिसमें स्ट्रेचिंग, संतुलन में सुधार और कोर मांसपेशियों को मजबूत करना शामिल हो) फिजियोथेरेपी

एक्यूपंक्चर

तनाव से निपटने या उसे कम करने के लिए माइंडफुलनेस-आधारित प्रोग्राम

ताई ची, योग या प्रगतिशील विश्राम तकनीक

यदि ये काम नहीं करते हैं, तो NSAID या डुलोक्सेटीन के साथ उपचार पर विचार करना उचित है. हालांकि, अधिकांश मामलों में पुरानी पीठ दर्द के लिए ओपिओइड से बचना चाहिए.

इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ये सुझाव पीठ दर्द के लिए हैं जो असामान्य रूप से जोरदार व्यायाम या कोई भारी सामान हटाने के बाद शुरू हो सकता है. ये पीठ दर्द के ज्यादा गंभीर कारणों जैसे कि बड़ी चोट, कैंसर, संक्रमण या फ्रैक्चर के लिए नहीं हैं. पीठ की सर्जरी की आवश्यकता कब होती है?

पीठ की सर्जरी पर विचार करने का निर्णय हमेशा गैर-सर्जिकल या ट्रेडिशनल विकल्पों को आजमाने के बाद ही किया जाना चाहिए. इसके अपवाद भी हैं. उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को पीठ दर्द है और एक या दोनों पैरों में लगातार कमजोरी है या मूत्राशय या आंत्र के कार्य पर नियंत्रण खो रहा है, तो तत्काल सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है. अधिकांश तीव्र पीठ दर्द 6 से 8 सप्ताह के बाद ठीक हो जाता है. इसलिए, आमतौर पर धैर्य रखना और गैर-सर्जिकल विकल्पों को काम करने का समय देना सबसे अच्छा होता है. भले ही असुविधा बनी रहे, सर्जरी सफल होने की सबसे अधिक संभावना है यदि किसी व्यक्ति का दर्द स्पष्ट रूप से इमेजिंग टेस्ट, जैसे कि MRI पर असामान्य निष्कर्षों से संबंधित है. हालांकि, इमेजिंग टेस्ट अक्सर असामान्य परिवर्तन दिखाते हैं जिनका दर्द से कोई लेना-देना नहीं होता है. तब सर्जरी से मदद मिलने की संभावना नहीं होती है और इससे कोई राहत नहीं मिल सकती है, साथ ही जटिलताओं का जोखिम भी हो सकता है. जब ट्रेडिशनल उपाय लगातार साइटिका या स्पाइनल स्टेनोसिस के कारण होने वाली हर्नियेटेड डिस्क के लिए पर्याप्त दर्द से राहत नहीं देते हैं, तो आप और आपके डॉक्टर सर्जरी पर विचार कर सकते हैं. पीठ के सर्जन अक्सर डिस्केक्टॉमी और लैमिनेक्टॉमी जैसी प्रक्रियाएं करते हैं. डिस्केक्टॉमी में, सर्जन हर्नियेटेड डिस्क का हिस्सा निकालता है, जो तब होता है जब डिस्क फट जाती है और उसके जेली जैसे केंद्र से रिसाव होता है, जिससे आस-पास की नसें परेशान हो जाती हैं. पीठ के सर्जन स्पाइनल स्टेनोसिस (रीढ़ में जगह का सिकुड़ना) के लिए लैमिनेक्टॉमी करते हैं, जो पैरों तक जाने वाली नसों पर दबाव डालता है. सर्जन कशेरुका के पीछे की हड्डी की प्लेट (लैमिना) को हटाता है जहां स्टेनोसिस स्थित होता हैं. इससे रीढ़ की नसों के लिए ज्यादा जगह खुल जाती है. लैमिनेक्टॉमी एक छोटे से चीरे के जरिए और एक छोटे कैमरे से वीडियो के जरिए निर्देशित की जा सकती है. कभी-कभी इतना ज्यादा संकुचन होता है कि एक साधारण लैमिनेक्टॉमी काम नहीं करती. ऐसे मामलों में, स्पाइनल फ्यूजन के साथ लैमिनेक्टॉमी की जरूरत हो सकती है. एक या एक से ज्यादा हड्डी की प्लेट को हटाने के अलावा, सर्जन डिस्क और दूसरे ऊतकों को भी हटाता है और फिर सीमेंट या हार्डवेयर से रीढ़ को स्थिर करता है. अकेले लैमिनेक्टॉमी आमतौर पर स्पाइनल फ्यूजन जितना ही प्रभावी होता है, और इसलिए जब संभव हो तो पीठ के निचले हिस्से के दर्द से राहत के लिए इसे प्राथमिकता दी जाती है. नोट: इस खबर की जानकारी health.harvard.edu की बेवसाइट से ली गई है. (डिस्क्लेमर : इस वेबसाइट पर आपको दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, मेडिकल टिप्स और टिप्स केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर साझा कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.) ये भी पढ़ें- गजब के फायदे मिलते हैं नमक वाला पानी पीने से, 1 मिनट में ऐसे करें तैयार - Drinking Warm Salt Water Benefits

