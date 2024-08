ETV Bharat / health

सेहत पर भारी पड़ सकता है गलत तरीके से सोना, हार्ट रोग की हो सकती है समस्या, जानें क्या है सही स्लीपिंग पोजिशन? - Right Way To Sleep

क्या है सोने का सही तरीका? ( IANS )

नई दिल्ली: सोना हमारी हेल्थ के लिए एक बेहद अहम क्रिया है. सोते वक्त हमारा शरीर रिलैक्स करता है. आप जिस पोजीशन में सोते हैं, उसी तरह का प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है. सोने के लिए अलग-अलग पॉजिशन होती है. हर पॉजिशन के फायदे और नुकसान हैं. आपने देखा होगा कि कुछ लोग दाईं ओर करवट लेकर सोते हैं तो कुछ पेट के बल सोना पसंद करते हैं. बता दें कि गलत तरीके से सोने पर आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है, जबकि सही तरीके से सोने से न केवल अच्छी नींद आती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए. गलत तरीके से सोने पर क्या होते हैं नुकसान?

गलत तरीके से सोने से रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ता है, जिससे पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है. अगर आप सोते वक्त सिर को सही तरीके से नहीं रखते हैं तो इससे गर्दन में दर्द हो सकता है. इतना ही नहीं गलत तरीके से सोने से पेट में एसिडिटी भी हो सकती है. सांस लेने में हो सकती कठिनाई

इसी तरह पेट के बल सोना भी गलत होता है. जो शख्स पेट के बल सोता है उसे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और नींद में खर्राटे भी आ सकते हैं. इतना ही नहीं पेट के बल सोने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है . हार्ट रोग की हो सकती है परेशानी

गलत तरीके से सोने पर हार्ट में दिक्कतें हो सकती है. इससे ब्लड फ्लो में बाधा आ सकती और हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है. कई बार गलत पॉजिशन में सोने पर सिर और गर्दन में दर्द हो सकता है.

क्या है सोने का सही तरीका?

राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, रांची, झारखंड के न्यूरो एवं स्पाइन सर्जन और फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेशनल चीफ एडवाइजर डॉ. विकास कुमार के मुताबिक पेट के बल नहीं सोना चाहिए और अगर कोई शख्स पेट के बल सोता भी है तो उसे पेट के निचले हिस्से में तकिया लगाना चाहिए. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि पीठ के बल सोते समय घुटनों के नीचे तकिया लगाएं. इससे यह कमर की मांसपेशियों को आराम मिलता है . वहीं, अगर कोई शख्स करवट लेकर सोता है तो उसे घटनों के बीच तकिया लगाना चाहिए. बाईं ओर करवट लेकर सोने के फायदे

बाईं ओर करवट लेकर सोने से खराब पाचन और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं से बचने में मदद मिलती है. इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स और आंत से जुड़ी अन्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को सोना चाहिए. बाईं ओर करवट लेकर सोना चाहिए. दाईं ओर करवट लेकर सोने के लाभ

जिस तरह बाईं ओर करवट लेकर सोने से पाचन सिस्टम ठीक रहता है, उसी तरह दाईं ओर करवट लेकर सोने से दिल के लिए फायदेमंद है. दाईं ओर करवट लेकर सोने से दिल पर प्रेशर कम पड़ता है, जो दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद है.