शौच करना एक नेचुरल और जरूरी है, जिसे टाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव हो सकता है, जिससे कई हेल्थ रिलेटेड प्रोब्लेम्स उत्पन्न हो सकती हैं. कई लोग किसी रिश्तेदार के घर जाने या लंबी यात्रा पर जाने पर शौचालय नहीं जाते. इसकी वजह शर्मिंदगी या असुविधा हो सकती है, लेकिन मल त्याग से संबंधित किसी भी शर्म या शर्मिंदगी को दरकिनार करना महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञों का कहना है कि शौच जाने की इच्छा होने पर तुरंत शौचालय का उपयोग करें. मल त्याग करने से खुद को रोकने की यह आदत अपनाना गलत है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि शौच में देरी करना शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. आइए जानते हैं मल को रोकने के क्या नुकसान हैं...

मल को रोकने के क्या नुकसान हैं

बवासीर के कारण: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के अनुसार, मल को देर तक रोके रखने की आदत बवासीर का कारण बनती है. बवासीर एक ऐसी स्थिति है जिसमें मलाशय के आसपास की रक्त वाहिकाएं सूज जाती हैं. यह बहुत दर्दनाक हो सकती है. ऐसे में मल त्याग करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मल को देर तक रोके रखने से आपके गुदा की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ जाता है. मल कठोर और सूखा हो जाता है.विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे बवासीर का खतरा बढ़ जाता है.

कब्ज की समस्या: मायो क्लिनिक के अनुसार, लंबे समय तक शौच न जाने से कब्ज हो सकती है. साथ ही जानबूझकर, जबरदस्ती शौच रोकने से मल सख्त हो जाता है. इससे क्रोनिक कब्ज हो जाता है. कब्ज के साथ-साथ पेट फूलना और पेट दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इस स्थिति से बचने के लिए, शौच जाने की इच्छा होने पर तुरंत शौचालय जाना चाहिए.

आंत्र रुकावट (Bowel obstruction): मल को रोकने से आंत में बैक्टीरिया में बदलाव आते हैं. खास तौर पर, मल त्याग में रुकावट आती है. जब यह रुकावट होती है, तो हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि बढ़ जाती है. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर आंत में हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को नुकसान: मल को रोकने से मलाशय भर सकता है. मलाशय का बहुत ज्यादा भर जाना या मल त्यागने के लिए जोर लगाने से मूत्राशय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है. इसे पेल्विक फ्लोर मांसपेशी कहते हैं. इससे और भी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है.

अपेंडिसाइटिस की समस्या: मल को रोकने से अपेंडिसाइटिस का खतरा दोगुना हो जाता है. अगर आपको अपेंडिसाइटिस है, तो दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है. पेट का दर्द बहुत तकलीफदेह होता है. इसलिए मल को रोककर न रखें. अगर आपको शौच जाने की जरूरत महसूस हो, तो तुरंत अपने मलाशय को खाली कर दें.

कोलन कैंसर का खतरा: पबमेड सेंट्रल पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग लगातार शौच के लिए संघर्ष करते हैं, उनमें कोलन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है. इससे कोलन की परत में स्थायी रूप से सूजन आ जाती है. बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे कोलन कैंसर हो सकता है. अगर आपको भी यह आदत है, तो इसे तुरंत छोड़ दें.

इन बातों पर ध्यान दें:

जिन लोगों को शौच करने में कठिनाई होती है या शौच करने की इच्छा नहीं होती है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए.

लोगों को शौच के लिए जोर लगाने से बचना चाहिए, और शौच को रोकना गलत है. अगर आपको शौच की जरूरत महसूस हो, तो तुरंत कर लेना चाहिए.

सुबह सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिएं. इससे मल त्याग में तेजी आएगी.

संतुलित आहार लेने की आदत डालने से मल त्याग में परेशानी नहीं आती है. इसके लिए फाइबर को अपने आहार का हिस्सा बनाएं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जरूरत पड़ने पर ऑफिस या किसी रिश्तेदार के घर जाते समय बिना किसी शर्मिंदगी के शौच करें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और डॉक्टर एवं हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी डॉक्टर से सलाह करना सबसे अच्छा है.)