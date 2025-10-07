ETV Bharat / health

दिनभर AC की हवा में काम करने वाले हो जाएं सावधान, खतरे में है आपकी सेहत!

दिनभर AC की हवा में काम करने वाले हो जाएं सावधान, खतरे में है आपकी सेहत!

हममें से कई लोगों को दिनभर एसी में बैठकर काम करना पड़ता है. गर्मियों में एसी गर्मी से राहत देता है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक एसी की ठंड में रहना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि इससे 'ड्राई आई सिंड्रोम' के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. क्योंकि एसी की ठंडी हवा में रहने से हवा में मौजूद नमी सोख लेती है, जिससे आंखें ड्राई की समस्या हो जाती हैं. इसके अलावा, यह भी साफ हो चुका है कि अगर आप दिन में 6 से 7 घंटे स्क्रीन देखते हैं तो यह समस्या बढ़ जाती है. आइए जानते हैं ड्राई आई सिंड्रोम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...

विशेषज्ञों का कहना है कि ड्राई आई सिंड्रोम के लक्षणों में जलन, खुजली, लालिमा, धुंधली दृष्टि, आंखों से पानी आना, डिस्चार्ज और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता शामिल हैं. एसी से निकलने वाली ठंडी हवा हवा से नमी सोख लेती है, जिससे वातावरण शुष्क हो जाता है. नतीजतन, इससे आंखों की प्राकृतिक नमी कम हो जाती है. उनका यह भी कहना है कि खराब खान-पान, डिहाईड्रेशन, प्रदूषण और नींद की कमी इस स्थिति को और बिगाड़ सकती है. annallergy.org के एक अध्ययन के अनुसार , एसी के कारण आंखों में खुजली, सूखी और लालिमा हो सकती है.



एसी में ज्यादा समय बिताने के नुकसान