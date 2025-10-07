दिनभर AC की हवा में काम करने वाले हो जाएं सावधान, खतरे में है आपकी सेहत!
आजकल हर ऑफिस में आपको एयर-कंडीशन्ड कमरों में काम करना पड़ता है. इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. जानें इन समस्याओं से कैसे बचें...
Published : October 7, 2025 at 1:39 PM IST
हममें से कई लोगों को दिनभर एसी में बैठकर काम करना पड़ता है. गर्मियों में एसी गर्मी से राहत देता है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक एसी की ठंड में रहना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि इससे 'ड्राई आई सिंड्रोम' के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. क्योंकि एसी की ठंडी हवा में रहने से हवा में मौजूद नमी सोख लेती है, जिससे आंखें ड्राई की समस्या हो जाती हैं. इसके अलावा, यह भी साफ हो चुका है कि अगर आप दिन में 6 से 7 घंटे स्क्रीन देखते हैं तो यह समस्या बढ़ जाती है. आइए जानते हैं ड्राई आई सिंड्रोम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
विशेषज्ञों का कहना है कि ड्राई आई सिंड्रोम के लक्षणों में जलन, खुजली, लालिमा, धुंधली दृष्टि, आंखों से पानी आना, डिस्चार्ज और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता शामिल हैं. एसी से निकलने वाली ठंडी हवा हवा से नमी सोख लेती है, जिससे वातावरण शुष्क हो जाता है. नतीजतन, इससे आंखों की प्राकृतिक नमी कम हो जाती है. उनका यह भी कहना है कि खराब खान-पान, डिहाईड्रेशन, प्रदूषण और नींद की कमी इस स्थिति को और बिगाड़ सकती है. annallergy.org के एक अध्ययन के अनुसार , एसी के कारण आंखों में खुजली, सूखी और लालिमा हो सकती है.
एसी में ज्यादा समय बिताने के नुकसान
- ड्राई स्किन: विशेषज्ञों का कहना है कि एसी हवा में नमी कम कर देता है, जिससे त्वचा और आंखें रूखी हो जाती हैं. इससे त्वचा को गंभीर नुकसान हो सकता है.
- डिहाईड्रेशन: एसी से निकलने वाली ठंडी हवा शरीर में डिहाईड्रेशन का कारण बन सकती है, इसलिए इसका उपयोग कम करने की सलाह दी जाती है.
- श्वसन संबंधी समस्याएं (Respiratory problems): धूल, फफूंद या एसी फिल्टर के अनुचित रखरखाव से एलर्जी या अस्थमा हो सकता है.
- कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली: विशेषज्ञों का कहना है कि जब हम अचानक एसी से बाहर निकलकर बाहर की गर्मी में जाते हैं, तो तापमान में बदलाव होता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है. नतीजतन, सर्दी-ज़ुकाम या फ्लू होने की संभावना बढ़ जाती है.
- जोड़ों और मांसपेशियों में अकड़न: ऐसा कहा जाता है कि लंबे समय तक एसी की ठंड में रहने से गठिया की समस्या बढ़ सकती है. इससे जोड़ों और मांसपेशियों में अकड़न भी बढ़ जाती है.
- सुस्ती-थकान: यह देखा गया है कि एसी की ठंडी हवा के लगातार संपर्क में रहने से आपका शरीर सुस्त हो सकता है और एक्टिव नहीं रह पाता. इससे शरीर की ऊर्जा पर असर पड़ता है.
- सिरदर्द, साइनस: एसी से आने वाली ठंडी और ड्राई एयर साइनस में जमाव पैदा कर सकती है. इस समस्या से सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है.
- वेंटिलेशन की कमी: यह बताया गया कि बंद एसी कमरों में रहने से ताजी हवा और ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई और थकान होती है.
सावधानियां
नजरअंदाज करने पर खतरा
चेतावनी दी गई है कि अगर ड्राई आई सिंड्रोम को नजरअंदाज किया जाए, तो यह कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दृष्टि हानि हो सकती है. यह सिंड्रोम डायबिटीज, थायरॉइड और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों में ज्यादा खतरनाक माना जाता है.
तुरंत पहचान से इलाज आसान हो जाता है
यदि ड्राई आई सिंड्रोम का शुरुआती स्टेज में पता चल जाए, तो दवा से समस्या को कम किया जा सकता है. यदि रोग बढ़ता है, तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)