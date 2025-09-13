ETV Bharat / health

क्या आप भी सुबह-सुबह जला लेते हैं सिगरेट? तो यहां जान लें कैसे खतरे में डाल रहे हैं अपनी जान

स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, यह तो लगभग सभी जानते हैं. इसके बावजूद, जिन लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, वे बिना समय देखे इसे पीने से कभी मना नहीं करते. स्मोकिंग करने वाले लोग सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले सिगरेट सुलगा लेते हैं, वे इसके इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि स्मोक के बिना उनका दिन शुरू ही नहीं हो सकता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोगों की यह आदत उनकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है? आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही स्मोकिंग करने से शरीर पर क्या असर पड़ता है. आइए जानते हैं...

सुबह उठते ही स्मोकिंग करने से शरीर पर पड़ता है यह असर

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के अनुसार, सुबह उठते ही शरीर रीसेट मोड में होता है. रात में विषाक्त पदार्थों से मुक्त हुए फेफड़े सुबह खुद को ठीक करने की प्रक्रिया में होते हैं. हालांकि, सुबह सिगरेट पीने से यह मरम्मत प्रक्रिया रुक जाती है. सिगरेट में मौजूद रसायन फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. सुबह सबसे पहले स्मोकिंग करने से कैंसर पैदा करने वाले फैक्टर्स का खतरा बढ़ जाता है. जब आप रात भर सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो आपके फेफड़े कम बलगम और सुरक्षात्मक स्रावों से ढके होते हैं. लेकिन जागने के तुरंत बाद सिगरेट पीने से विषाक्त पदार्थ सीधे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और वायुमार्ग को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे एम्फिसीमा (सीओपीडी का एक रूप) हो सकता है.

सुबह शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन हार्मोन का लेवल अधिक होता है. ये आपको सतर्क और केंद्रित रहने में मदद करते हैं. हालांकि, सिगरेट में मौजूद निकोटीन शरीर पर तनाव डाल सकता है. सुबह-सुबह सिगरेट पीने से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, इससे हाई ब्लड प्रेशर, अवसाद, स्ट्रोक आदि का खतरा भी बढ़ जाता है.

सिगरेट का आपके फेफड़ों पर प्रभाव

स्मोकिंग आपके फेफड़ों और श्वासनलियों में बड़े बदलाव लाता है. सर्दी-जुकाम और निमोनिया जैसे तात्कालिक बदलाव कुछ समय के लिए होते हैं. लेकिन एम्फिसीमा जैसे दीर्घकालिक और धीमा बदलाव हमेशा के लिए रह सकते हैं. स्मोकिंग आपके फेफड़ों और श्वासनलियों की कोशिकाओं को लगातार बड़ा बनाता है, जिससे बलगम गाढ़ा और अधिक बनता है. यह अतिरिक्त बलगम ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए यह आपके श्वासनलियों में जमा होकर उन्हें अवरुद्ध कर देता है. इससे आपको खांसी होती है. इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है.

स्मोकिंग फेफड़ों को बूढ़ा बनाता है और संक्रमण के विरुद्ध आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को कमजोर करता है. स्मोकिंग फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और उनमें जलन पैदा करता है, इसलिए एक या दो सिगरेट पीने के बाद भी आपको खांसी शुरू हो सकती है. स्मोकिंग करने से वायुमार्ग और ब्लड वेसेल्स सिकुड़ जाती हैं, जिसका अर्थ है कि आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक कम ऑक्सीजन पहुंच पाती है.