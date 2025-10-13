ETV Bharat / health

रोजाना अदरक खाने से क्या होता है? जानें विशेषज्ञों ने क्या दिया है जवाब

अदरक रसोई में मौजूद एक चमत्कारी औषधि है. अदरक के गुण शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के साथ कई बीमारियों को कम करने में कारगर हैं.

What happens if you eat ginger every day? Learn what experts have to say.
रोजाना अदरक खाने से क्या होता है? जानें विशेषज्ञों ने क्या दिया है जवाब
By ETV Bharat Health Team

Published : October 13, 2025

अदरक, जिसका इस्तेमाल हम रोजाना खाना बनाने में करते हैं, में कई औषधीय गुण होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अदरक में सूजन और जलन कम करने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, और यह मतली को कम करने की क्षमता से भरपूर होता है. ऐसा कहा जाता है कि अदरक गठिया और एलर्जी जैसी समस्याओं को कंट्रोल करने में कारगर है. यह महिलाओं में मासिक धर्म के दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है. इसी क्रम में, आइए विस्तार से जानें कि अदरक के क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ हैं...

पाचन में सहायक: विशेषज्ञों का कहना है कि अदरक पाचक एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करता है और भोजन को पाचन तंत्र से तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है. ऐसा कहा जाता है कि यह अपच , पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है. इसके अलावा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि अदरक गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस, यात्रा के दौरान मोशन सिकनेस और कीमोथेरेपी के बाद होने वाली मतली को कम करने में बहुत प्रभावी है.

What happens if you eat ginger every day? Learn what experts have to say.
रोजाना अदरक खाने से क्या होता है? जानें विशेषज्ञों ने क्या दिया है जवाब (GETTY IMAGES)

सूजन कम करता है: इसमें जिंजरोल नामक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. यह जोड़ों की सूजन और गठिया के कारण होने वाले दर्द को कम करने में विशेष रूप से सहायक है. यह मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द से राहत दिलाने में भी कारगर है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है: अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इसीलिए यह सर्दी-ज़ुकाम, खांसी और गले में खराश जैसी आम बीमारियों के लक्षणों को कम करने में मदद करता है और शरीर को बीमारियों से बचाता है. ऐसा कहा जाता है कि इसके रोगाणुरोधी गुणों में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता होती है.

हार्ट स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद : यूसीएलए हेल्थ के एक अध्ययन में पाया गया है कि अदरक में मौजूद पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित रूप से इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और रक्त संचार बेहतर हो सकता है. यह हार्ट सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है और हार्ट डिजीज के खतरे को कम करता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल: अध्ययनों से पता चला है कि अदरक में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने और लिपिड प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए लाभकारी प्रभाव होते हैं. ऐसा बताया गया है कि यह डायबिटीज मरीजो में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और समग्र ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार करने में मदद करता है. क्लीवलैंड क्लिनिक के अध्ययन में कहा गया है कि जिंजरोल ब्लड शुगर के लेवल को स्थिर रखने में अदरक की भूमिका को भी समझा सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण है.

What happens if you eat ginger every day? Learn what experts have to say.
रोजाना अदरक खाने से क्या होता है? जानें विशेषज्ञों ने क्या दिया है जवाब (GETTY IMAGES)

ब्रेन फंक्शन में मददगार: कई अध्ययनों से पता चला है कि अदरक मस्तिष्क के कार्य में सुधार करता है और उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट से बचाता है. इसके एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण बेहतर याददाश्त और संज्ञानात्मक कार्य में योगदान करते हैं.

हालांकि, अदरक आम तौर पर ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह कुछ खास दवाएं ले रहे लोगों या कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है. यह सलाह दी जाती है कि अपने आहार में नए सप्लीमेंट या ज्यादा मात्रा में अदरक शामिल करने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह जरूर लें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

