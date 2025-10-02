ETV Bharat / health

थायरॉइड एक गंभीर स्थिति है जिससे वजन तेजी से घट या बढ़ सकता है. तो, जानें इस बीमारी में किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए...

What foods should thyroid patients avoid and what are the symptoms of this disease?
अगर आपको Thyroid है तो इन खाद्य पदार्थों को आज से ही खाना कर दें बंद, वरना ...
By ETV Bharat Health Team

Published : October 2, 2025 at 5:28 PM IST

थायराइड की समस्याएं हार्मोनल असंतुलन के कारण होती हैं. अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार, हाइपरथायरायडिज्म या हाइपोथायरायडिज्म एंडोक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर के कारण होता है. अन्य बीमारियों की तुलना में, थायराइड रोग में दवा के अलावा आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है. थायराइड एक गंभीर बीमारी है जो तेजी से वजन घटाने या बढ़ाने का कारण बन सकती है. इसके अलावा, थायराइड की समस्या वाले लोगों को पेट संबंधी कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइडाइटिस की दर अधिक होती है. ऐसे में खबर में जानें कि थायराइड के मरीजों को किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए...

थायराइड की समस्या से वजन बढ़ना, थकान और नींद की समस्या हो सकती है. आइए देखें कि अगर आपको यह समस्या है तो विशेषज्ञ किन खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह देते हैं...

विशेषज्ञों के मुताबिक इन खाद्य पदार्थों से जरूर करें परहेज

  • सोया प्रोडक्ट, सोया से बने खाद्य पदार्थ, सोया दूध और टोफू थायराइड हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं. इनमें मौजूद कंपाउंड आयोडीन की कमी को और बढ़ा सकते हैं. इसलिए, थायराइड से पीड़ित लोगों के लिए सोया से परहेज करना बेहतर है.
  • कहा जाता है कि थायरॉइड की बीमारी से पीड़ित लोग अगर ज्यादा चीनी और मिठाइयां खाते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. इससे वजन बढ़ने की समस्या भी बढ़ जाती है. इसलिए उन्हें चीनी, मिठाइयों और जंक फ़ूड से दूर रहना चाहिए.
  • प्रसंस्कृत और पैकेज्ड फूड आइटम्स में मौजूद प्रिजर्वेटिव और सोडियम थायरॉइड को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन खाद्य पदार्थों को खाने से सूजन और हार्मोनल असंतुलन बढ़ सकता है.
  • पत्तागोभी, फूलगोभी और ब्रोकली थायराइड हार्मोन को बाधित करते हैं. इन्हें कच्चा खाने से, खासकर ज्यादा मात्रा में, थायराइड की समस्याएं और भी बदतर हो सकती हैं.
  • चाय और कॉफीं में पाया जाने वाला कैफीन, थायरॉइड की दवाओं के असर को कम कर देता है. यह हार्ट रेट और चिंता को भी बढ़ा सकता है. इसलिए, डॉक्टर कैफीन का सेवन सीमित करने की सलाह देते हैं.
  • थायराइड के मरीजों को तैलीय और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए. ये खाद्य पदार्थ शरीर में वसा बढ़ाते हैं. ये हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ते हैं. इससे वजन बढ़ता है.
  • अपने आहार से लाल मांस और हाई फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को हटाना सबसे अच्छा है. इनमें मौजूद वसा थायराइड हार्मोन को प्रभावित करती है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती है.

एनएचएस वेबसाइट के अनुसार, हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण

  • भूख में कमी
  • भार बढ़ना
  • आसानी से थकान
  • कब्ज
  • मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं
  • बालों का झड़ना
  • ड्राई स्किन
  • कोल्ड इंटॉलरेंस

हाइपरथायरायडिज्म के लक्षण

  • वजन घटाना
  • नींद ना आना
  • हाथ मिलाना
  • मेंटल स्ट्रेस
  • ठण्ड होने पर भी गर्मी महसूस होना
  • बहुत ज्यादा पसीना आना
  • इरेगुलर मेंसुरेशन साइकिल
  • शौचालय अधिक बार जाना

प्रसिद्ध डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ. पी.वी. डॉ. राव के अनुसार, थायरॉइड की समस्या को कंट्रोल में रखने के लिए कम से कम हर छह माह में मेडिकल जांच करानी चाहिए. इसके अलावा, अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाईयां नियमित रूप से लें. इसके साथ ही, हेल्दी खान-पान की आदतों का पालन करना भी जरूरी है. कई अध्ययनों से पता चला है कि अच्छे पोषण के अलावा, पैदल चलना, एक्सरसाइज करना, डांस करना और योग करना थायराइड को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

