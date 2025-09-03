ETV Bharat / health

बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां - DISEASES CAUSED BY FLOODS

बाढ़ के पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल व्यक्ति को गंभीर बीमारियों की चपेट में ला सकते हैं, जानें किन बीमारियों का खतरा...

What diseases spread after floods? How to prevent these diseases and what are their symptoms?
बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां (AP)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 3, 2025 at 1:22 PM IST

4 Min Read

देश के कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. हर कोई पानी उतरने या कम होने का इंतजार कर रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. बाढ़ के बाद न सिर्फ गंदगी और संक्रमण फैलता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियां भी तेजी से पनपने लगती हैं. ऐसे में आइए अमृतसर के सिविल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन से जानते हैं कि बाढ़ के बाद किन बीमारियों का सबसे ज्यादा खतरा होता है, उनके लक्षण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है...

इन खतरनाक बीमारियों का होता है खतरा
डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन के अनुसार, बाढ़ का पानी गंदा होता है. इससे कीड़े-मकोड़े, सांप और जलजनित बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं. बाढ़ के पानी से उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया और त्वचा रोग होने का भी खतरा रहता है. बाढ़ के पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और रसायन व्यक्ति को गंभीर बीमारियों की चपेट में ले सकते हैं. साथ ही, साफ पानी और सफाई की कमी से संक्रमण तेजी से फैलता है. ऐसे में जरूरी है कि बाढ़ के बाद लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें.

इन लक्षणों को ना करें अनदेखा
अमृतसर के सिविल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन बताते हैं कि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. डायरिया या हैजा होने पर बार-बार दस्त, उल्टी, कमजोरी और शरीर में पानी की कमी हो सकती है. टाइफाइड में बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द और भूख न लगना शामिल है. हेपेटाइटिस-A और पीलिया जैसी बीमारी में त्वचा और आंखों का पीला पड़ना शामिल है. इसके साथ ही थकान और मतली हो सकती है. मलेरिया और डेंगू में तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है. डेंगू में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं जो जानलेवा हो सकता है.

इस तरह बीमारियों को फैलने से रोकें
डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन का कहना है कि लोगों को इन बीमारियों से बचने के लिए जागरूक होना चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए. बाढ़ के बाद होने वाली इन गंभीर बीमारियों से बचने की सलाह देते हुए डॉ. स्वर्णजीत सिंह ने कहा कि गंदे पानी के संपर्क में कम से कम आएं, उबला हुआ या क्लोरीनयुक्त पानी ही पिएं, बाहर का खाना न खाएं, घर का बना सादा खाना ही खाएं, हाथ-पैर अच्छी तरह धोएं और साफ-सफाई बनाए रखें. अगर किसी को कीड़ा, मकड़ी या सांप काट ले तो घरेलू इलाज न करें, बल्कि तुरंत नजदीकी सरकारी डॉक्टर से संपर्क करें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और डॉक्टर एवं हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी डॉक्टर से सलाह करना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

देश के कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. हर कोई पानी उतरने या कम होने का इंतजार कर रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. बाढ़ के बाद न सिर्फ गंदगी और संक्रमण फैलता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियां भी तेजी से पनपने लगती हैं. ऐसे में आइए अमृतसर के सिविल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन से जानते हैं कि बाढ़ के बाद किन बीमारियों का सबसे ज्यादा खतरा होता है, उनके लक्षण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है...

इन खतरनाक बीमारियों का होता है खतरा
डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन के अनुसार, बाढ़ का पानी गंदा होता है. इससे कीड़े-मकोड़े, सांप और जलजनित बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं. बाढ़ के पानी से उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया और त्वचा रोग होने का भी खतरा रहता है. बाढ़ के पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और रसायन व्यक्ति को गंभीर बीमारियों की चपेट में ले सकते हैं. साथ ही, साफ पानी और सफाई की कमी से संक्रमण तेजी से फैलता है. ऐसे में जरूरी है कि बाढ़ के बाद लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें.

इन लक्षणों को ना करें अनदेखा
अमृतसर के सिविल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन बताते हैं कि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. डायरिया या हैजा होने पर बार-बार दस्त, उल्टी, कमजोरी और शरीर में पानी की कमी हो सकती है. टाइफाइड में बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द और भूख न लगना शामिल है. हेपेटाइटिस-A और पीलिया जैसी बीमारी में त्वचा और आंखों का पीला पड़ना शामिल है. इसके साथ ही थकान और मतली हो सकती है. मलेरिया और डेंगू में तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है. डेंगू में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं जो जानलेवा हो सकता है.

इस तरह बीमारियों को फैलने से रोकें
डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन का कहना है कि लोगों को इन बीमारियों से बचने के लिए जागरूक होना चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए. बाढ़ के बाद होने वाली इन गंभीर बीमारियों से बचने की सलाह देते हुए डॉ. स्वर्णजीत सिंह ने कहा कि गंदे पानी के संपर्क में कम से कम आएं, उबला हुआ या क्लोरीनयुक्त पानी ही पिएं, बाहर का खाना न खाएं, घर का बना सादा खाना ही खाएं, हाथ-पैर अच्छी तरह धोएं और साफ-सफाई बनाए रखें. अगर किसी को कीड़ा, मकड़ी या सांप काट ले तो घरेलू इलाज न करें, बल्कि तुरंत नजदीकी सरकारी डॉक्टर से संपर्क करें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और डॉक्टर एवं हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी डॉक्टर से सलाह करना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

DISEASES CAUSED BY FLOODSबाढ़ से होने वाली बीमारियांPOSSIBLE VIRAL INFECTIONS IN FLOODDISEASE SPREAD AFTER THE FLOODDISEASES CAUSED BY FLOODS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.