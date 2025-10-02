ETV Bharat / health

कहीं आपको भी तो नहीं है किडनी स्टोन की समस्या? इन लक्षणों को न करें इग्नोर

किडनी स्टोन एक गंभीर और दर्दनाक समस्या है. आजकल किडनी स्टोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पहले किडनी स्टोन की समस्या आमतौर पर 30 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में देखी जाती है. हालांकि, आजकल यह समस्या युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है. हाल के वर्षों में, कई युवा किडनी स्टोन से पीड़ित हो रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह ज्यादा आम है.

विशेषज्ञों का कहना है कि किडनी स्टोन की समस्या लंबे समय तक रहने पर गंभीर और खतरनाक हो सकती है,क्योंकि यह पेशाब मार्ग में रुकावट पैदा कर सकती है, जिससे किडनी में इंफेक्शन हो सकता है या किडनी डैमेज हो सकती है. किडनी में स्टोन यूरिन फ्लो को अवरुद्ध करके, इंफेक्शन या किडनी खराब होने का कारण बनकर किडनी की कार्यक्षमता को धीमा कर सकती है और किडनी फेल का खतरा बढ़ा सकती है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह स्टोन किडनी को हमेशा के लिए खराब कर सकती है, जिससे क्रोनिक किडनी डिजीज और किडनी फेलियर हो सकता है.

किडनी स्टोन के कारण हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए, इन लक्षणों को तुरंत पहचानना जरूरी है. अन्यथा, गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. आइए किडनी स्टोन के लक्षणों पर एक नजर डालें...

किडनी स्टोन बनने का मुख्य कारण क्या है?

नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, किडनी स्टोन तब बनता है जब घुले हुए मिनरल्स किडनी में जमा होकर ठोस हो जाते हैं, जिससे पथरी का निर्माण होता है. यह पर्याप्त मात्रा में पानी और लिक्विडन पीने, कुछ खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में सोडियम, प्रोटीन या ऑक्सालेट का सेवन करने, या कुछ खास स्वास्थ्य स्थितियों के कारण हो सकता है. बता दें किडनी स्टोन पेशाब में कैल्शियम, ऑक्सालेट या फॉस्फेट जैसे मिनरल्स के अधिक लेवल या कम मात्रा में पानी पीने के कारण बनने वाले ठोस पिंड होते हैं.

किडनी स्टोन मुख्य दो प्रकार की होते हैं. कैल्शियम ऑक्सीनेट और कैल्शियम फॉस्फेट.

कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन: यह किडनी स्टोन का सबसे आम प्रकार है, जो तब बनता है जब पेशाब में साइट्रेट की मात्रा कम और कैल्शियम व ऑक्सालेट की मात्रा अधिक हो.