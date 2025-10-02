कहीं आपको भी तो नहीं है किडनी स्टोन की समस्या? इन लक्षणों को न करें इग्नोर
किडनी स्टोन की समस्या बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकती है, इसलिए समय रहते इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, यह है लक्षण...
Published : October 2, 2025 at 2:00 PM IST
किडनी स्टोन एक गंभीर और दर्दनाक समस्या है. आजकल किडनी स्टोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पहले किडनी स्टोन की समस्या आमतौर पर 30 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में देखी जाती है. हालांकि, आजकल यह समस्या युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है. हाल के वर्षों में, कई युवा किडनी स्टोन से पीड़ित हो रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह ज्यादा आम है.
विशेषज्ञों का कहना है कि किडनी स्टोन की समस्या लंबे समय तक रहने पर गंभीर और खतरनाक हो सकती है,क्योंकि यह पेशाब मार्ग में रुकावट पैदा कर सकती है, जिससे किडनी में इंफेक्शन हो सकता है या किडनी डैमेज हो सकती है. किडनी में स्टोन यूरिन फ्लो को अवरुद्ध करके, इंफेक्शन या किडनी खराब होने का कारण बनकर किडनी की कार्यक्षमता को धीमा कर सकती है और किडनी फेल का खतरा बढ़ा सकती है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह स्टोन किडनी को हमेशा के लिए खराब कर सकती है, जिससे क्रोनिक किडनी डिजीज और किडनी फेलियर हो सकता है.
किडनी स्टोन के कारण हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए, इन लक्षणों को तुरंत पहचानना जरूरी है. अन्यथा, गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. आइए किडनी स्टोन के लक्षणों पर एक नजर डालें...
किडनी स्टोन बनने का मुख्य कारण क्या है?
नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, किडनी स्टोन तब बनता है जब घुले हुए मिनरल्स किडनी में जमा होकर ठोस हो जाते हैं, जिससे पथरी का निर्माण होता है. यह पर्याप्त मात्रा में पानी और लिक्विडन पीने, कुछ खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में सोडियम, प्रोटीन या ऑक्सालेट का सेवन करने, या कुछ खास स्वास्थ्य स्थितियों के कारण हो सकता है. बता दें किडनी स्टोन पेशाब में कैल्शियम, ऑक्सालेट या फॉस्फेट जैसे मिनरल्स के अधिक लेवल या कम मात्रा में पानी पीने के कारण बनने वाले ठोस पिंड होते हैं.
किडनी स्टोन मुख्य दो प्रकार की होते हैं. कैल्शियम ऑक्सीनेट और कैल्शियम फॉस्फेट.
कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन: यह किडनी स्टोन का सबसे आम प्रकार है, जो तब बनता है जब पेशाब में साइट्रेट की मात्रा कम और कैल्शियम व ऑक्सालेट की मात्रा अधिक हो.
कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन: यह कैल्शियम ऑक्सालेट की तुलना में कम आम है. यह तब बन सकती है जब आपके पेशाब में अल्कलाइन की मात्रा अधिक (कम अम्लीय) हो, या कुछ स्वास्थ्य समस्याओं या दवाओं के कारण हो सकता है.
कारण
- पानी की कमी: पर्याप्त पानी न पीने से शरीर में मिनरल्स और नमक घुल नहीं पाते, जिससे पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है.
- भोजन: नमक, प्रोटीन, पालक और चॉकलेट जैसे ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने से पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है.
- आनुवंशिकता: यदि परिवार में किसी को किडनी स्टोन का इतिहास रहा है, तो यह भी एक कारण हो सकता है.
- अधिक वजन: अनियमित जीवनशैली के कारण किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है.
आइए जानें कि किडनी स्टोन होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं.
- तेज दर्द: किडनी स्टोन असहनीय दर्द का कारण बन सकती है. किडनी स्टोन पेट, पीठ, और कमर में तेज दर्द पैदा कर सकता है. इस दर्द को अक्सर "फ्लैंक पेन" कहा जाता है, जो पसलियों के ठीक नीचे शुरू होकर पेट के निचले हिस्से और कमर तक फैल सकता है. यह दर्द सहन करना बहुत मुश्किल होता है. यह दर्द तब शुरू होता है जब पथरी मूत्र मार्ग में चली जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पथरी मूत्र मार्ग में फंस जाती है और किडनी पर दबाव बढ़ा देती है. यह दर्द अचानक शुरू होता है. अगर पथरी बड़ी हो, तो दर्द और भी तेज होता है.
- पेशाब में खून आना: किडनी में स्टोन होने के कारण पेशाब में खून आ सकता है. इससे पेशाब लाल या हल्का गुलाबी दिखाई दे सकता है. पेशाब में खून आना वैसे भी सामान्य लक्षण नहीं है. हालांकि, अगर आपको पेशाब में खून आता दिखाई दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं. क्योंकि यह संक्रमण हो सकता है. जो किडनी में स्टोन या किडनी की बीमारी का संकेत भी हो सकता है. इसे हीमेच्युरिया कहते हैं।
- पेशाब में जलन और दुर्गंध: पेशाब में जलन या दर्द होना भी किडनी स्टोन का एक लक्षण हो सकता है. इसे डिस्यूरिया कहते हैं. गुर्दे की पथरी, मूत्रमार्ग संक्रमण (यूटीआई), हार्मोनल बदलाव और यौन संचारित रोग जैसी समस्याओं के कारण भी पेशाब में जलन हो सकती है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मूत्र मार्ग में संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है. अगर आपको पेशाब में जलन और दुर्गंध आती है, तो यह किडनी स्टोन का लक्षण हो सकता है.
- मतली: अगर आपको बार-बार मतली आती है, तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है. किडनी में स्टोन होने पर यह समस्या अक्सर देखी जाती है. किडनी में स्टोन खून में विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ा सकती है. इससे आपको बिना किसी कारण के मतली और उल्टी भी हो सकती है. अगर ऐसा बार-बार होता है, तो इसे नजरअंदाज न करें.
किडनी स्टोन की समस्या से बचने के लिए क्या करें
- खूब पानी पिएं: किडनी की पथरी को घोलने के लिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि दिन में कम से कम 8 से 10 लीटर पानी पीने से किडनी की पथरी की समस्या से बचा जा सकता है.
- संतुलित आहार: ऑक्सालेट युक्त खाद्य पदार्थों से बचें. संतुलित आहार, उचित जीवनशैली और व्यायाम किडनी की समस्याओं को रोक सकते हैं.
- अधिक नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों से बचें और सोडा न पिएं.
- यदि लक्षण और दर्द गंभीर हैं, तो बिना देरी किए डॉक्टर से परामर्श करना और उचित सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)