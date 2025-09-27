ETV Bharat / health

शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लीजिए कि खतरे में हैं आपके फेफड़े, भूलकर भी ना करें नजरअंदाज

अगर फेफड़ों की क्षति के इन लक्षणों की शुरुआत में ही पहचान कर ली जाए, तो सही इलाज से फेफड़ों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है. आइए आज जानते हैं कि फेफड़ों की क्षति के लक्षण क्या हैं...

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 10 में से 9 लोग हाई लेवल के प्रदूषकों वाली हवा में सांस लेते हैं. बढ़ते प्रदूषण, स्मोकिंग और बिगड़ती लाइफस्टाइल के कारण फेफड़ों की समस्याएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. अगर फेफड़ों की क्षति (Lung damage) का समय पर पता न लगाया जाए, तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है. लोग अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य पर कम ही ध्यान देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर अक्सर कुछ लक्षणों के जरिए हमें आगाह करता है...

लाइफस्टाइल और पर्यावरण में बदलाव कई बीमारियों का कारण बन रहे हैं, जिसमें वायु प्रदूषण सबसे घातक है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण ग्लोबल लेवल पर हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है. प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियां, हृदय रोग, कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं, जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं.

लगातार खांसी: खांसी को आमतौर पर सर्दी या गले में इन्फेक्शन का लक्षण माना जाता है. हालांकि, अगर यह तीन हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी रहे, तो इसे नजरअंदाज न करें. फेफड़ों की क्षति के मामलों में, खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है. कभी-कभी इसमें खून भी आ सकता है. ऐसे में, खांसी सूखी या बलगम से भरी हो सकती है. समय के साथ खांसी और भी बदतर हो सकती है.

सांस लेने में तकलीफ: अगर आपको रोजमर्रा के काम करते समय, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना, या हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि करते समय भी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो यह चिंता का विषय है. यह लक्षण दर्शाता है कि आपके फेफड़े पर्याप्त ऑक्सीजन अवशोषित और पुनःपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं. यह अस्थमा, फुफ्फुसीय फाइब्रोसिस, या फेफड़ों के ऊतकों को हुए नुकसान के कारण हो सकता है.

सीने में दर्द या जकड़न: फेफड़ों के खराब होने का एक और महत्वपूर्ण लक्षण सीने में लगातार दर्द, जलन या जकड़न है. सांस लेने, खांसने या हंसने पर यह दर्द और भी बढ़ सकता है. यह दर्द फेफड़ों में सूजन, इन्फेक्शन या अन्य कारणों से हो सकता है. सीने में दर्द को कभी भी हल्के में न लें. क्योंकि यह हृदय संबंधी समस्याओं का भी लक्षण हो सकता है.

घरघराहट: घरघराहट की आवाज सांस लेते या छोड़ते समय होने वाली आवाज है. यह आवाज तब होती है जब फेफड़ों में वायुमार्ग संकुचित या अवरुद्ध हो जाते हैं. यह अस्थमा, एलर्जी, सीओपीडी या फेफड़ों के इन्फेक्शन का एक सामान्य लक्षण है.

थकान, वजन घटना: अत्यधिक थकान और अप्रत्याशित वजन घटना भी फेफड़ों की क्षति का एक प्रमुख संकेत हो सकता है. जब फेफड़े शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते, तो शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है. इससे लगातार थकान और कमजोरी बनी रहती है. इसके अलावा, शरीर ऊर्जा प्रदान करने के लिए मांसपेशियों और वसा को तोड़ने लगता है. इससे अचानक वजन घट सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)