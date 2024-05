सिर्फ इतना पैदल चलने से रहेंगे हमेशा हेल्दी और बचेंगे जानलेवा बीमारियों से - Minimum walk for You

हैदराबाद : टहलना या पैदल चलना एक ऐसा आसान व सस्ता व्यायाम ( Daily Exercise ) है, जिसे सभी उम्र के लोग कभी भी व कहीं भी आसानी से कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना टहलना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए एक व्यक्ति को उम्र के अनुसार रोजाना कितने कदम चलना पर्याप्त है ? आइए जानते हैं.

इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार के साथ-साथ व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है. लेकिन, आजकल कई लोग विभिन्न कारणों से फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहते हैं. इससे मनुष्यों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं. इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग जिम जाकर Exercise नहीं कर सकते उन्हें रोजाना आधा घंटा टहलना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि पैदल चलने से फिट रहने के अलावा कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं. आइए जानते हैं पैदल चलने के फायदे.



पैदल चलने के फायदे (ETV)

विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना पैदल चलने से रोग प्रतिरोधक क्षमता ( Immunity to disease ) बढ़ती है, जिससे बीमारियों से बचाव होता है. पैदल चलने से रक्त संचार ( Blood circulation ) बढ़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि पसीना बहने से खून की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना पैदल चलने से चिंता, तनाव और मानसिक अवसाद से पीड़ित लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. साथ ही, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग पैदल चलकर अपने रक्तचाप ( Blood pressure - BP ) को नियंत्रण में रख सकते हैं. डायबिटीज से पीड़ित लोग रोजाना पैदल चलकर अपने ब्लड शुगर को नियंत्रण में रख सकते हैं. नियमित फिजिकल एक्टिविटी/टहलने/Exercise करने से वजन कम करने में मदद मिलती है. विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना टहलने से दिल हेल्दी रहता है. ऐसा भी कहा जाता है कि इससे दिल का दौरा पड़ने का का खतरा कम हो जाता है. "द लैंसेट" पत्रिका में प्रकाशित 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, शोधकर्ताओं ने पाया कि सप्ताह में पांच दिन 30 मिनट तक चलने से दिल की बीमारी का खतरा 27 प्रतिशत तक कम हो सकता है. इस शोध में टेक्सास ए एंड एम हेल्थ साइंसेज सेंटर में प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले डॉ. स्टीवन जे. ब्लेयर ने भाग लिया. उनका दावा है कि हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा टहलने से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है.

उम्र के अनुसार चलना : तो अब सवाल ये उठता है कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए किस उम्र में कितने कदम चलना चाहिए

मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा टहलना या पैदल जरूर चलना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि आधे घंटे तक पैदल चलने से इंसान करीब 10000 कदम चलते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को 11000 कदम चलने की सलाह दी जाती है. 18 से 40 साल की उम्र के लोगों को हर दिन 12000 कदम चलना चाहिए . हालाँकि, 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों को रोजाना 12000 से 15000 कदम चलना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि 50 साल से अधिक उम्र के लोग अगर 10,000 कदम चलें तो स्वस्थ रह सकते हैं, तो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को रोजाना 8000 कदम चलने से फायदा हो सकता है.

नोट: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य ( पैदल चलने ) संबंधी जानकारी व सुझाव वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर है। इस जानकारी का पालन करने से पहले चिकित्सक से परामर्श करना सबसे जरूरी है.