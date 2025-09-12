Vitamin-B12 की कमी बन सकती है हार्ट अटैक का कारण, समय रहते इन लक्षणों की करें पहचान
शरीर में विटामिन बी-12 की कमी से हार्ट अटैक आ सकता है, जानिए दोनों के बीच क्या संबंध है...
Published : September 12, 2025 at 6:36 PM IST
विटामिन बी 12, जिसे कोबालामिन के रूप में भी जाना जाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी से कई हेल्थ प्रोब्लेमस हो सकती हैं. इस न्यूट्रिशन की कमी, विशेष रूप से हार्ट की समस्याओं का कारण बन सकती है. इसलिए, समय पर इस बहुत आवश्यक पोषण संबंधी लक्षणों की पहचान करना और उनका इलाज करना महत्वपूर्ण है ...
बता दें, विटामिन बी 12 न्यूट्रिशन एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो आमतौर पर मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों में बहुतायत में पाया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि हमें प्रति दिन 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की आवश्यकता है. आज खबर में पढ़ें कि विटामिन बी 12 की कमी और दिल के दौरे के बीच संबंधों के बारे में जानें...
ब्लड सेल्स का निर्माण: विटामिन बी12 शरीर में ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है. ये कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं. बी12 की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे थकान, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.
नर्वस सिस्टम हेल्थ: यह विटामिन नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है. यह मस्तिष्क और न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है. विटामिन बी12 की कमी से नर्वस सिस्टम संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सुन्नता, झुनझुनी और चलने में कठिनाई.
डीएनए निर्माण: विटामिन बी12 डीएनए के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. डीएनए हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक आनुवंशिक घटक है. बी12 की कमी से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन प्रभावित होता है.
जैसा कि पहले ही आपको बताया कि विटामिन बी12 बेहद महत्वपूर्ण पोषक तत्व मुख्यत मांस, मछली, अंडे, दूध और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है. हालांकि शाकाहारी भोजन में विटामिन बी12 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, फिर भी शाकाहारियों में अक्सर इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी होती है.
हार्ट अटैक और विटामिन बी12 के बीच क्या संबंध है?
दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय को रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनियां (कोरोनरी धमनियां) अवरुद्ध हो जाती हैं. यह रुकावट आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल या रक्त के थक्के के कारण होती है. इससे हृदय का वह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है जो रक्त प्राप्त करने में असमर्थ होता है. विटामिन बी12 और दिल के दौरे के बीच संबंध होमोसिस्टीन नामक एक केमिकल के कारण होता है. आइए इसे समझना आसान बनाते हैं.
होमोसिस्टीन क्या है?
होमोसिस्टीन एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के टूटने से बनता है. यदि शरीर में इसका स्तर बढ़ जाता है, तो यह ब्लड वेसेल्स (धमनियों) की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है. इससे धमनियां सख्त हो सकती हैं (एथेरोस्क्लेरोसिस). इससे खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है. ये दोनों फैक्टर्स दिल के दौरे के रिस्क को बढ़ाते हैं.
विटामिन बी12 की भूमिका
विटामिन बी 12 (और फोलिक एसिड, जो विटामिन बी 9 है) होमोसिस्टीन को तोड़ने और इसके स्तर को कम करने में मदद करता है. यदि शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ जाता है और हाई होमोसिस्टीन - धमनियों को नुकसान - दिल के दौरे का खतरा बढ़ा देता है.
क्या इन विटामिनों की कमी से सीधे तौर पर दिल का दौरा पड़ता है?
विटामिन बी12 की कमी से जरूरी नहीं कि तुरंत दिल का दौरा पड़े. लेकिन विटामिन बी12 की लगातार कमी से होमोसिस्टीन बढ़ सकता है, जिससे धीरे-धीरे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया (खून की कमी) हो सकता है, जिससे हृदय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे हार्ट पर दबाव पड़ सकता है.
अनुसंधान क्या कहता है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन समेत कई अध्ययनों में पाया गया है कि बी12 और फोलिक एसिड की कमी वाले लोगों के खून में होमोसिस्टीन का स्तर अधिक होता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन सच्चाई यह है कि विटामिन बी12 की गोलियां लेने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता. कुछ अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की खुराक लेने से होमोसिस्टीन कम होता है, लेकिन इससे दिल के दौरे का खतरा हमेशा कम नहीं होता. इसका मतलब है कि यह संबंध जटिल है और केवल विटामिन बी12 पर निर्भर नहीं करता है.
विटामिन बी12 की कमी की जांच करें
अगर आप शाकाहारी हैं, या आपको थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, या जीभ में जलन जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से अपने विटामिन बी12 के लेवल की जांच करवाएं. एक साधारण रक्त परीक्षण से आपको विटामिन बी12 के स्तर का पता चल सकता है.
मांसाहारी: अपने आहार में मछली, चिकन, अंडे, चिकन लिवर आदि जैसे खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हैं.
शाकाहारी: दूध, दही, पनीर, फोर्टिफाइड अनाज, मशरूम, पालक, चुकंदर, आलू (जिसमें विटामिन बी12 होता है).
शाकाहारियों के लिए, डॉक्टर से परामर्श के बाद बी12 की खुराक या इंजेक्शन लिया जा सकता है.
याद रखें
इन सब्जियों में विटामिन बी12 पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स की तुलना में कम होती है. इसलिए, विटामिन बी12 की जरूरत कैसे पूरी करें, इस बारे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. डॉक्टर इसके लिए सप्लीमेंट लिख सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं.
