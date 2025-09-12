ETV Bharat / health

Vitamin-B12 की कमी बन सकती है हार्ट अटैक का कारण, समय रहते इन लक्षणों की करें पहचान

विटामिन बी 12, जिसे कोबालामिन के रूप में भी जाना जाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी से कई हेल्थ प्रोब्लेमस हो सकती हैं. इस न्यूट्रिशन की कमी, विशेष रूप से हार्ट की समस्याओं का कारण बन सकती है. इसलिए, समय पर इस बहुत आवश्यक पोषण संबंधी लक्षणों की पहचान करना और उनका इलाज करना महत्वपूर्ण है ...

बता दें, विटामिन बी 12 न्यूट्रिशन एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो आमतौर पर मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों में बहुतायत में पाया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि हमें प्रति दिन 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की आवश्यकता है. आज खबर में पढ़ें कि विटामिन बी 12 की कमी और दिल के दौरे के बीच संबंधों के बारे में जानें...

ब्लड सेल्स का निर्माण: विटामिन बी12 शरीर में ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है. ये कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं. बी12 की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे थकान, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.

नर्वस सिस्टम हेल्थ: यह विटामिन नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है. यह मस्तिष्क और न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है. विटामिन बी12 की कमी से नर्वस सिस्टम संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सुन्नता, झुनझुनी और चलने में कठिनाई.

डीएनए निर्माण: विटामिन बी12 डीएनए के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. डीएनए हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक आनुवंशिक घटक है. बी12 की कमी से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन प्रभावित होता है.

जैसा कि पहले ही आपको बताया कि विटामिन बी12 बेहद महत्वपूर्ण पोषक तत्व मुख्यत मांस, मछली, अंडे, दूध और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है. हालांकि शाकाहारी भोजन में विटामिन बी12 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, फिर भी शाकाहारियों में अक्सर इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी होती है.

हार्ट अटैक और विटामिन बी12 के बीच क्या संबंध है?

दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय को रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनियां (कोरोनरी धमनियां) अवरुद्ध हो जाती हैं. यह रुकावट आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल या रक्त के थक्के के कारण होती है. इससे हृदय का वह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है जो रक्त प्राप्त करने में असमर्थ होता है. विटामिन बी12 और दिल के दौरे के बीच संबंध होमोसिस्टीन नामक एक केमिकल के कारण होता है. आइए इसे समझना आसान बनाते हैं.

होमोसिस्टीन क्या है?

होमोसिस्टीन एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के टूटने से बनता है. यदि शरीर में इसका स्तर बढ़ जाता है, तो यह ब्लड वेसेल्स (धमनियों) की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है. इससे धमनियां सख्त हो सकती हैं (एथेरोस्क्लेरोसिस). इससे खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है. ये दोनों फैक्टर्स दिल के दौरे के रिस्क को बढ़ाते हैं.

विटामिन बी12 की भूमिका

विटामिन बी 12 (और फोलिक एसिड, जो विटामिन बी 9 है) होमोसिस्टीन को तोड़ने और इसके स्तर को कम करने में मदद करता है. यदि शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ जाता है और हाई होमोसिस्टीन - धमनियों को नुकसान - दिल के दौरे का खतरा बढ़ा देता है.