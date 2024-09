ETV Bharat / health

मोटापे से त्रस्त लोगों के लिए खुशखबरी, अमेरिकी FDA ने इस दवा को दी मंजूरी! - Obesity and Weight loss

By IANS

Obesity and Weight Loss : मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए इंजेक्शन के जरिए वजन घटाने वाली दवाएं एक लोकप्रिय विकल्प बन गई हैं. एक नए अध्ययन में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. अध्ययन के अनुसार, चार में से एक या 25 प्रतिशत लोग डॉक्टर से परामर्श किए बिना इन दवाओं इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे कई स्वास्थ्य जोखिमों के शिकार हो जाते हैं. अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की टीम ने 1,006 अमेरिकी वयस्कों पर सर्वे किया. जिसमें पता चला कि लोग प्रिस्क्रिप्शन के विकल्पों की तलाश में हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और बीमा कवरेज का आभाव है.

सेमाग्लूटाइड नामक दवा को मान्यता : अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (US Food and Drug Administration - US FDA ) ने सेमाग्लूटाइड नामक दवा को मान्यता दी है. Semaglutide मोटापे से ग्रसित या अधिक वजन वाले वयस्कों में हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करती है. विशेष रूप से, यह दवा उन वयस्कों के लिए फायदेमंद है जिन्हें पहले से ही हृदय रोग है. हालांकि, FDA ने सेमाग्लूटाइड दवा के संबंध में दो चेतावनियां जारी की हैं, जिनमें गलत खुराक लेने पर अस्पताल में भर्ती होने और अप्रभावी सामग्री की रिपोर्ट शामिल है.

मिश्रित दवाएं विशेष रूप से बनाई जाती हैं, जब कोई दवा कम उपलब्ध होती है या किसी विशेष मरीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए. ये दवाएं ब्रांड नाम की दवाओं के विकल्प होती हैं और दवा निर्माताओं द्वारा नहीं बल्कि राज्य लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों में बनाई जाती हैं. शेंगयी माओ ने कहा कि मोटापा एक गंभीर और जटिल दीर्घकालिक बीमारी है. इसका समाधान व्यापक वजन प्रबंधन कार्यक्रम द्वारा किया जाना चाहिए. वजन घटाने वाली ये दवाएं कुछ लोगों के लिए प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन इनके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इन्हें लेना बंद करने के बाद भी वजन फिर से बढ़ सकता है.

डिस्कलेमर: यहां आपको दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए लिखी गई है. यहां उल्लिखित किसी भी सलाह का पालन करने से पहले, कृपया एक विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें.