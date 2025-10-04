ETV Bharat / health

एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाएं

आजकल एसिडिटी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. वे चाहे कुछ भी खाएं, उन्हें एसिडिटी की गंभीर समस्या बनी रहती है. बहुत से लोग इस समस्या से राहत पाने के लिए तरह-तरह की दवाइयां लेते हैं. हालांकि इनसे कुछ राहत मिलती है, लेकिन सिर्फ दवाइयां ही इसका स्थायी इलाज नहीं हैं. खान-पान में बदलाव से लेकर जीवनशैली में बदलाव तक, कई तरह के प्रयासों के बिना एसिडिटी से आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है. अगर आप विशेषज्ञों की सलाह मानें, तो आपको एसिडिटी से बहुत जल्दी राहत मिल सकती है. आइए विस्तार से जानें कि विशेषज्ञ एसिडिटी से राहत पाने के लिए क्या सलाह देते हैं..

मध्य प्रदेश के इंदौर की नेचुरोपैथ और डाइटीशियन डॉ. आरती परमार के अनुसार, एसिडिटी का मुख्य कारण गलत खान-पान है. अगर आप सही खाना नहीं खाते, तो एसिडिटी का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, एसिडिटी से बिना किसी परेशानी के राहत पाने के लिए कुछ आसान खान-पान संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा, कुछ आसान उपाय भी इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. इनमें से पहला है खाने के बाद गुड़ का एक छोटा टुकड़ा खाना.

घर पर जरूर करें ये उपाय

दरअसल, गुड़ खाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है. खासकर जब पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और सूजन हो जाती है, तो यह उस सूजन को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, एक कप ठंडा बादाम का दूध या गाय का दूध पीने से एसिडिटी से काफी राहत मिल सकती है. अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की गंभीर समस्या है, तो इस सुझाव को अपनाने से आपको आराम मिल सकता है. दूध पीने से एसिड बेअसर हो जाता है, यानी एसिड कम हो जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध में क्षारीय यौगिक होते हैं जो एसिड को बेअसर करते हैं. केला और सेब खाने से भी आंतें स्वस्थ रहती हैं. इसके अलावा, विशेषज्ञ ने बताया कि धनिया और जौ से बना पेय पीने से भी एसिडिटी कम करने में मदद मिलती है.

आइए जानें इस पेय को बनाने की विधि...

सबसे पहले एक कप पानी लें. उसमें एक बड़ा चम्मच धनिया और जौ के बीज भिगोएं. इन्हें चार घंटे तक भीगने दें. अब चार घंटे बाद पानी को छानकर बीज अलग कर लें. इसके बाद, इस पानी में तीन-चार खीरे के टुकड़े डालें. थोड़ा सा अदरक, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और फिर कुछ पुदीने के पत्ते डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें और पी लें. यह पेय दोपहर में या भोजन के आधे घंटे बाद लिया जा सकता है. यह एसिड रिफ्लक्स को कम करने में मदद करता है.