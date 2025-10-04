ETV Bharat / health

एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाएं

एसिडिटी होने पर कई लोग बस दवा ले लेते हैं. हालांकि, एसिडिटी से तुरंत राहत पाने के लिए आप घरेलू उपाय भी आज़मा सकते हैं...

Try these home remedies to get permanent relief from acidity, acid reflux and heartburn.
एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाएं (GETTY IMAGES)
आजकल एसिडिटी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. वे चाहे कुछ भी खाएं, उन्हें एसिडिटी की गंभीर समस्या बनी रहती है. बहुत से लोग इस समस्या से राहत पाने के लिए तरह-तरह की दवाइयां लेते हैं. हालांकि इनसे कुछ राहत मिलती है, लेकिन सिर्फ दवाइयां ही इसका स्थायी इलाज नहीं हैं. खान-पान में बदलाव से लेकर जीवनशैली में बदलाव तक, कई तरह के प्रयासों के बिना एसिडिटी से आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है. अगर आप विशेषज्ञों की सलाह मानें, तो आपको एसिडिटी से बहुत जल्दी राहत मिल सकती है. आइए विस्तार से जानें कि विशेषज्ञ एसिडिटी से राहत पाने के लिए क्या सलाह देते हैं..

मध्य प्रदेश के इंदौर की नेचुरोपैथ और डाइटीशियन डॉ. आरती परमार के अनुसार, एसिडिटी का मुख्य कारण गलत खान-पान है. अगर आप सही खाना नहीं खाते, तो एसिडिटी का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, एसिडिटी से बिना किसी परेशानी के राहत पाने के लिए कुछ आसान खान-पान संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा, कुछ आसान उपाय भी इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. इनमें से पहला है खाने के बाद गुड़ का एक छोटा टुकड़ा खाना.

घर पर जरूर करें ये उपाय
दरअसल, गुड़ खाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है. खासकर जब पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और सूजन हो जाती है, तो यह उस सूजन को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, एक कप ठंडा बादाम का दूध या गाय का दूध पीने से एसिडिटी से काफी राहत मिल सकती है. अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की गंभीर समस्या है, तो इस सुझाव को अपनाने से आपको आराम मिल सकता है. दूध पीने से एसिड बेअसर हो जाता है, यानी एसिड कम हो जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध में क्षारीय यौगिक होते हैं जो एसिड को बेअसर करते हैं. केला और सेब खाने से भी आंतें स्वस्थ रहती हैं. इसके अलावा, विशेषज्ञ ने बताया कि धनिया और जौ से बना पेय पीने से भी एसिडिटी कम करने में मदद मिलती है.

आइए जानें इस पेय को बनाने की विधि...
सबसे पहले एक कप पानी लें. उसमें एक बड़ा चम्मच धनिया और जौ के बीज भिगोएं. इन्हें चार घंटे तक भीगने दें. अब चार घंटे बाद पानी को छानकर बीज अलग कर लें. इसके बाद, इस पानी में तीन-चार खीरे के टुकड़े डालें. थोड़ा सा अदरक, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और फिर कुछ पुदीने के पत्ते डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें और पी लें. यह पेय दोपहर में या भोजन के आधे घंटे बाद लिया जा सकता है. यह एसिड रिफ्लक्स को कम करने में मदद करता है.

भोजन संबंधी आदतें
बहुत से लोग चावल खाते समय ढेर सारा पानी पी लेते हैं, जिससे पेट जल्दी भर जाता है और खाना पचाने के लिए जरूरी एसिड बाहर नहीं निकल पाता. नतीजतन, उन्हें अपच की समस्या हो जाती है. हालांकि, एसिडिटी से बचने के लिए खाना खाने से आधा घंटा पहले या एक घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए. इसके अलावा, सोने से पहले गुनगुना पानी पीने से भी इस समस्या से राहत मिलती है. साथ ही सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए. कई लोग खाना खाने के बाद बहुत आलसी हो जाते हैं और कुर्सी पर बैठे-बैठे ही झपकी ले लेते हैं. लेकिन खाने के बाद बैठने से बचना चाहिए. खाने के बाद थोड़ी देर टहलने से खाना पचने में मदद मिलती है और एसिडिटी से बचाव होता है.

योगा
योगाभ्यास प्राणायाम भी एसिडिटी से काफी राहत दिला सकता है. इस योगाभ्यास को सुबह या शाम करना फायदेमंद होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रभेदन प्राणायाम एसिड रिफ्लक्स से राहत दिलाने में मदद करता है. शीतली प्राणायाम भी इस समस्या से राहत दिलाता है. ये दोनों योगाभ्यास शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, एसिड रिफ्लक्स को कम करने और पेट में अत्यधिक एसिड के स्राव को रोकने में मदद करते हैं. योग में, पवनमुक्तासन पेट से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे मल त्याग सुचारू रूप से होता है.

क्या और कैसे होती है एसिड रिफ्लक्स की समस्या
एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी अक्सर पेट में बहुत अधिक एसिड बनने या निचले ग्रासनली स्फिंक्टर (LES) के ठीक से काम न करने के कारण होती है, जिससे पेट का एसिड ग्रासनली में वापस चला जाता है. इसके अन्य कारणों में खराब खानपान, स्ट्रेस, मोटापा, कुछ दवाएं औरहाइटस हर्निया जैसी स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं. इसके साथ ही एसिड रिफ्लक्स की समस्या होने पर यह लक्षण दिखाई पड़ सकते है...

  • छाती और उरोस्थि में जलन, और कुछ मामलों में, गले में गांठ जैसा दर्द, जिससे निगलना मुश्किल हो जाता है, और साथ ही सीने में जलन, मतली या बार-बार डकार आना भी हो सकता है. पेट में एसिड जमा होने के कारण गले के पिछले हिस्से में कड़वा स्वाद भी आ सकता है.
  • पेट दर्द और सूजन अपच के समान होती है, कुछ लोगों को सांसों की दुर्गंध या दांतों की अत्यधिक संवेदनशीलता की समस्या होती है.
  • खाने के बाद अपच, मतली, उल्टी या सूखी, लगातार खांसी.
  • सुबह के समय गले में खराश या लगातार गले में खराश होना, जो पेट के एसिड के कारण स्वरयंत्र में सूजन का परिणाम हो सकता है.
  • सोते समय लार के कारण दम घुटना या ठीक से सांस न ले पाना.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

