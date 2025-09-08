ETV Bharat / health

यह डिवाइस आपको सिर्फ 15 सेकंड में बता देगी कि आपके दिल में कोई समस्या है या नहीं

जरा सोचिए, कैसा होगा अगर आपका डॉक्टर आपके दिल की बीमारी का पता घंटों की बजाय कुछ सेकंड में लगा दे. हैरान मत होइए, क्योंकि अब यह महज एक कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रही है. जी हां! अब एआई की मदद से दिल से जुड़ी बीमारियों का पता चंद सेकंड में लगाया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल हर क्षेत्र में बढ़ रहा है. हाल के दिनों में, मेडिकल क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल बढ़ गया है. इससे बीमारियों की पहचान करना आसान हो गया है. इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसा स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो एआई की मदद से सिर्फ 15 सेकंड में तीन बीमारियों का पता लगा सकता है (यह अध्ययन ब्रिटिश हार्ट फांडेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है) . आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

एआई-संचालित स्टेथोस्कोप किन बीमारियों का पता लगा सकता है

AI-powered स्टेथोस्कोप सिर्फ 15 सेकंड में तीन बीमारियों का पता लगा सकता है. जिसमें हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन और वाल्वुलर हार्ट डिजीज शामिल है. जहां पुराना स्टेथोस्कोप सिर्फ मरीज की धड़कन या सांस लेने की आवाज सुन सकता था, वहीं एआई-संचालित स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन या ब्लड फ्लो में मामूली बदलावों का भी पता लगा सकता है. इसके साथ ही, यह मरीज का ईसीजी करने में भी सक्षम है. बता दें, स्टेथोस्कोप का पहली बार इस्तेमाल 1816 में हुआ था. तब से, डॉक्टर शरीर की आंतरिक आवाजें सुनने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अब, एआई-संचालित नई तकनीक का उपयोग करके लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है.

कैसे काम करता है AI-powered स्टेथोस्कोप

ईसीजी के लिए मरीज की छाती पर एक एआई स्टेथोस्कोप लगाया जाता है. यह हार्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉर्ड करता है, जबकि इससे जुड़ा एक माइक्रोफोन दिल की ओर प्रवाहित होने वाले ब्लड की आवाज को रिकॉर्ड करता है. इसके बाद, एक एआई एल्गोरिथम इस डेटा का विश्लेषण करता है. यह एल्गोरिथम उन बदलावों को भी रिकॉर्ड कर सकता है जिन्हें डॉक्टर नहीं पकड़ पाते. इस प्रोसेस के बाद, पूरा डेटा एक स्मार्टफोन ऐप पर भेजा जाता है, जो मरीज के हार्ट हेल्द पर नजर रख सकता है. टेस्ट से पता चला है कि यह उपकरण यह अनुमान लगा सकता है कि अगले 12 महीनों में किसी व्यक्ति को हृदय संबंधी कौन सी बीमारी हो सकती है. इसके आधार पर, वह अपकी दिनचर्या में बदलाव लाने के अलावा उसका इलाज भी शुरू कर सकता है.