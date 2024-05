ETV Bharat / health

नहीं, नहीं...हीट स्ट्रोक से बेहोश शख्स संग भूलकर भी न करें ये काम, पड़ सकते हैं लेने के देने - WHAT TO DO DURING HEAT STROKE

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 10, 2024, 7:57 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर ( GettyImage )

हैदराबाद: देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है. तपन, आसमान से बरसते आग के गोलों और उमस से जनजीवन मुहाल है. ऐसे में हीट स्ट्रोक या हीट वेव की चपेट में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं. हीट वेव की चपेट में आकर यदि लापरवाही की तो हालत गंभीर भी हो सकती है. लू के दौरान प्रभाव को कम करने और हीट स्ट्रोक के कारण गंभीर बीमारी या मृत्यु को रोकने के लिए, आपको इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है. प्रतीकात्मक तस्वीर (GettyImage) हीट स्ट्रोक के शिकार व्यक्ति को तुरंत ना पिलाएं पानी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हीट वेव को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार खूब सारा पानी पिएं और दोपहर में बाहर जाने से बचें. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो जाता है तो उसे तुरंत पानी नहीं पिलाएं. इससे पानी पेट में जानें की बजाए फेफड़े में जाने का खतरा रहता है और निमोनिया होने के चांसेस बन जाते हैं. प्रतीकात्मक तस्वीर (GettyImage) ऐसे करें बचाव-

1. सबसे पहले तो 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर जाने से बचें.

2. शरीर में पानी की कमी ना होने दें और खूब पानी पियें.

3. बाहर जाना जरूरी हो तो छाता, चश्मा, टोपी साथ में जरूर रखें.

4. बाहर जाते समय बैग में पानी की बोतल और ओआरएस, नींबू पानी रखें.

5. हाई प्रोटीन वाले भोजन, बासी भोजन के साथ कॉफी, चाय, शराब या कोल्ड ड्रिंक्स से बचें. तले, मसालेदार भोजन से भी परहेज रखें. प्रतीकात्मक तस्वीर (GettyImage) लू से प्रभावित व्यक्ति करें ये काम-

1. व्यक्ति को किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को गीले कपड़े से बार-बार पोछें. सिर पर पानी डालें.

2. व्यक्ति को पीने के लिए ओआरएस या नींबू पानी हाइड्रेट करने के लिए दें.

3. रोगी के पैर को पानी से पोछ सकते हैं.

4. इसके बाद भी यदि आप बेहोश या बीमार महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलें.

5. डॉक्टर के कहने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं और जरुरत पड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं. यह भी पढ़ें : अनहेल्दी डाइट वालों सावधान! कहीं आप भी तो नहीं है 56.4 प्रतिशत का हिस्सा