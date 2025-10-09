ETV Bharat / health

डायबिटीज होने से पहले शरीर में दिखाई देते हैं ये छोटे-छोटे लक्षण

बहुत ज्यादा प्यास और बार-बार पेशाब आना जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो किडनी अधिक ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करते हैं. इससे पेशाब बढ़ जाता है और साथ ही प्यास भी बुझती नहीं है. कई लोग इसे डिहाइड्रेशन या गर्मी का कारण समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर का संकेत देने का तरीका है कि शुगर का संतुलन बिगड़ गया है.

इन क्षेत्रों में त्वचा का काला पड़ना गर्दन, बगलों या कमर के आसपास हल्का मखमली, गहरा धब्बा सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं है. एकेंथोसिस निग्रिकन्स नामक यह स्किन बदलाव अक्सर इस बात की चेतावनी देता है कि इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा है. यह त्वचा की ओर से ध्यान आकर्षित करने की एक शांत पुकार है, एक स्पष्ट संकेत है कि शरीर ग्लूकोज को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने के लिए काफी मेहनत कर रहा है.

बिना किसी कारण के वजन बढ़ना या घटना बिना किसी कारण के वजन बढ़ना या घटना, दोनों ही ब्लड शुगर की बढ़ती समस्याओं का संकेत हो सकते हैं. कुछ लोगों में, हाई इंसुलिन लेवल, विशेष रूप से पेट के आसपास, फैट के जमाव को बढ़ावा देता है. दूसरों में, शरीर एनर्जी के लिए मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है क्योंकि ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा होता. किसी भी स्थिति में, शरीर की संरचना में अचानक से बदलाव आना अक्सर चयापचय असंतुलन की शुरुआत का संकेत देते हैं.

इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में अनुमानित 89 मिलियन एडल्ट्स टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं. जब शरीर डायबिटीज की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो यह रातोंरात नहीं होता. बीमारी का पता चलने से बहुत पहले, हमारा शरीर चुपचाप सूक्ष्म संकेत भेजता है, और हम अक्सर इन सूक्ष्म बदलावों को अनदेखा कर देते हैं. हम इन संकेतों को थकान, बढ़ती उम्र या तनाव समझ लेते हैं. लेकिन ये खतरनाक हो सकते हैं. अगर इन सूक्ष्म संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो बीमारी गंभीर होने से रोका जा सकता है. इन्हें पहचानने से ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल से बाहर होने से पहले ही कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

डायबिटीज होने से पहले शरीर में दिखाई देते हैं ये छोटे-छोटे लक्षण (CANVA)

टखनों या पैरों के आसपास लगातार दर्द या सूजन

टखनों या पैरों के आसपास लगातार सूजन एक शुरुआती संकेत हो सकता है. यह तब होता है जब ब्लड शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव ब्लड सर्कुलेशन और किडनी के कार्य को प्रभावित करने लगता है, जिससे फ्लूइड रिटेंशन होता है. समय के साथ, हाई ग्लूकोज लेवल ब्लड वेसेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और सूजन हो जाती है. आश्चर्यजनक रूप से, यह सूजन अक्सर शाम को या लंबे समय तक बैठने के बाद बढ़ जाती है, जो इस बात का एक प्रारंभिक संकेत है कि ब्लड शुगर और ब्लड सर्कुलेशन जुड़े हुए हैं.

गर्दन का मोटा दिखना

मोटी गर्दन या गर्दन की चर्बी में अचानक वृद्धि सिर्फ वजन बढ़ने का संकेत नहीं है. अध्ययनों से पता चला है कि गर्दन की परिधि इंसुलिन प्रतिरोध का एक मजबूत संकेतक हो सकती है. जब गर्दन पर चर्बी जमा हो जाती है, तो आमतौर पर शरीर इस बात का संकेत देता है कि इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और अधिक ग्लूकोज चर्बी के रूप में जमा हो रहा है. गर्दन और कंधों के आसपास चर्बी जमा होने का यह पैटर्न खास तौर पर मेटाबोलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते रिस्क से जुड़ा है.

डायबिटीज होने से पहले शरीर में दिखाई देते हैं ये छोटे-छोटे लक्षण (IANS)

ऊपरी पीठ पर कूबड़ जैसी सूजन

पीठ के ऊपरी हिस्से पर कूबड़ जैसी सूजन हार्मोनल असंतुलन, खासकर हाई कोर्टिसोल लेवल के कारण फैट के जमाव के कारण हो सकती है, जो अक्सर शरीर में क्रोनिक स्ट्रेस या रेजिस्टेंस के कारण बढ़ जाता है. हालांकि इसे आमतौर पर कुशिंग सिंड्रोम से जोड़ा जाता है, लेकिन यह लक्षण प्रीडायबिटिक व्यक्तियों में तेजी से देखा जा रहा है. यह शरीर का यह दर्शाने का तरीका है कि हार्मोन और मेटाबॉलिज्म में तालमेल नहीं है.

हाथों या पैरों में हल्की झुनझुनी या चुभन

हाथों या पैरों में हल्की झुनझुनी, चुभन या कभी-कभार सुन्नपन महसूस होना अनदेखा नहीं करना चाहिए. ये शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नर्वस टेंशन के शुरुआती लक्षण हैं. अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो यह डायबिटिक न्यूरोपैथी में बदल सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में, समय पर देखभाल और बेहतर जीवनशैली संतुलन से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है.

डायबिटिज की रोकथाम छोटी-छोटी, लगातार स्वस्थ आदतों से शुरू होती है. संतुलित आहार लेना, एक्टिव रहना, हेल्दी वजन बनाए रखना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्याप्त नींद लेना, ये सभी ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. आज की लाइफस्टाइल के आसान विकल्प डायबिटीज के खतरे को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)