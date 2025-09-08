ETV Bharat / health

खून और जोड़ों में जमा सारा यूरिक एसिड निकाल देंगी ये चीजें, गठिया से भी मिलेगी राहत, जानें कैसे

खून और जोड़ों में जमा सारा यूरिक एसिड निकाल देंगी ये चीजें, गठिया से भी मिलेगी राहत, जानें कैसे ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Health Team Published : September 8, 2025 at 7:02 PM IST 6 Min Read