आजकल, प्रेग्नेंसी प्लान करने में बहुत से कपल को कई फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इन चुनौतियों में बांझपन, तनाव, फाइनेंशियल लोड और सोशल प्रेशर शामिल हैं. महिला बांझपन के मामले में ढ़ेर सारी जानकारियां उपलब्ध है, जिसमें उम्र, हार्मोनल असंतुलन (जैसे पीसीओएस), फैलोपियन ट्यूब की समस्याएं, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे विभिन्न कारण शामिल हैं. लेकिन पुरुष बांझपन के मुद्दों पर भी विचार करना जरूरी है. क्योंकि लगभग एक तिहाई से अधिक बांझपन के मामलों में पुरुषों की ही समस्या होती है, जो अक्सर शुक्राणु उत्पादन या वितरण (Distribution of Sperm Production) से जुड़ी होती है.

कहने का मतलब यह है कि पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी एक आम समस्या है, जो प्रजनन क्षमता को काफी प्रभावित कर सकती है. शुक्राणुओं की कम संख्या सीधे बांझपन का कारण बन सकती है. शुक्राणुओं की कम संख्या को ओलिगोस्पर्मिया भी कहा जाता है. कुछ पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या शून्य होती है. प्रति मिलीलीटर वीर्य में 15 से कम शुक्राणुओं का होना पुरुष बांझपन के प्रमुख कारणों में से एक है. इन जोड़ों को स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में कठिनाई हो सकती है. पुरुषों में शुक्राणुओं की कम संख्या के कुछ कारण होते हैं. इसके अलावा, शुक्राणुओं की कम संख्या होने पर कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं.

बांझपन शब्द सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि यह समस्या केवल महिलाओं को होती है. हालाँकि, पुरुष भी इस समस्या का सामना करते हैं. यह स्थिति तब हो सकती है जब पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या (स्पर्म काउंट) और क्वालिटी कम हो. अगर पुरुषों में शुक्राणुओं का स्तर कम हो जाता है, तो इसका असर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है. बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है. आज के व्यस्त जीवनशैली और गलत आदतों के कारण पुरुषों में शुक्राणु संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी है और बहुत से लोग कम शुक्राणुओं की समस्या का सामना कर रहे हैं.

ऐसे में समय रहते इस समस्या की पहचान करना बेहद जरूरी है. ऐसे में सवाल उठता है कि इस समस्या की पहचान कैसे करें? विशेषज्ञों के अनुसार, शुक्राणुओं की संख्या कम होने पर शरीर में कई संकेत और लक्षण दिखाई देते हैं. अगर समय रहते इन लक्षणों की पहचान कर ली जाए, तो बांझपन की समस्या से बचा जा सकता है. जानते हैं कि पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसके क्या कारण हैं...

कम शुक्राणुओं की संख्या के कारण

कम स्पर्म काउंट बच्चे पैदा करने में मुश्किल पैदा कर सकती है. मेयो क्लिनिक.ऑर्ग के अनुसार, कुछ आंतरिक समस्याएं कुछ पुरुषों में कम स्पर्म काउंट का कारण बन सकता है. उदाहरण के लिए, हार्मोनल असंतुलन या कोई भी ऐसी स्थिति जो शुक्राणुओं के मार्ग को अवरुद्ध करती है. इसके साथ ही...

प्रसंस्कृत, जंक, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन

सोडा पेय, चाय और कॉफी आदि का अत्यधिक सेवन.

पर्याप्त नींद न लेना या नींद संबंधी समस्याओं का सामना करना

मानसिक स्थितियां जैसे चिंता, तनाव, अवसाद

अधिक शराब पीना

फिजिकल एक्टिविटी की कमी

उम्र के साथ शुक्राणुओं की संख्या में कमी

जननांग दोष

दीर्घकालिक रोगों के कारण

किसी भी ऑपरेशन के कारण

शरीर में पोषक तत्वों की कमी

हार्मोनल असंतुलन

निजी अंगों को चोट

इन कारणों से स्पर्म काउंट में कमी होने की संभावना होती है.

कुछ मेडिकल कंडिशन के कारण भी होती है यह समस्या

वैरिकोसील: अंडकोष में सूजी हुई नसें जो शुक्राणु की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं.

अंडकोष में सूजी हुई नसें जो शुक्राणु की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं. हार्मोन असंतुलन: टेस्टोस्टेरोन या पिट्यूटरी हार्मोन से संबंधित समस्याएं.

टेस्टोस्टेरोन या पिट्यूटरी हार्मोन से संबंधित समस्याएं. संक्रमण: कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन और मूत्र पथ के इंफेक्शन

लाइफस्टाइल

स्मोकिंग और शराब पीने से शुक्राणु उत्पादन और गतिशीलता दोनों कम हो जाती है.

शुक्राणु उत्पादन और गतिशीलता दोनों कम हो जाती है. मोटापा: ज्यादा चर्बी हार्मोन के लेवल को बदल सकती है और अंडकोष की गर्मी को बढ़ा सकती है.

ज्यादा चर्बी हार्मोन के लेवल को बदल सकती है और अंडकोष की गर्मी को बढ़ा सकती है. नशीली दवाओं का प्रयोग: स्टेरॉयड, मारिजुआना और अन्य पदार्थ शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

स्टेरॉयड, मारिजुआना और अन्य पदार्थ शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लैपटॉप और गैजेट्स से निकलने वाली गर्मी के संपर्क में आना: लैपटॉप को अपनी गोद में रखना या मोबाइल फोन को बहुत देर तक अपनी सामने वाली जेब में रखना, अंडकोष के तापमान को बढ़ा सकता है.

लैपटॉप को अपनी गोद में रखना या मोबाइल फोन को बहुत देर तक अपनी सामने वाली जेब में रखना, अंडकोष के तापमान को बढ़ा सकता है. विषाक्त पदार्थ: कीटनाशकों में मौजूद रसायन, पेंट का धुआं या भारी धातुएं पुरुषों में बांझपन का कारण बन सकती हैं.

कम स्पर्म काउंट के लक्षण

यौन इच्छा या रुचि में कमी

दिन भर थकान महसूस होना

इरेक्टाइल डिसफंक्शन

चेहरे, शरीर या शरीर के अन्य हिस्सों पर बालों का झड़ना

अंडकोश क्षेत्र में दर्द

अंडकोश क्षेत्र में सूजन या गांठ

स्तन के आकार में असामान्य वृद्धि

अधिक आलस्य

अगर किसी पुरुष के वीर्य विश्लेषण में शुक्राणुओं की संख्या शून्य दिखाई देती है, तो उसे अपने फ्रुक्टोज स्तर की भी जांच करवानी चाहिए. अगर शुक्राणुओं की संख्या शून्य हो, तो इस स्थिति को एजोस्पर्मिया कहते हैं.अगर यह संख्या प्रति मिलीलीटर वीर्य में 15 मिलियन से कम है, तो यह कम शुक्राणुओं की कैटगरी में आता है. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. ऐसा माना जाता है कि एक अंडे को निषेचित करने के लिए केवल एक शुक्राणु ही पर्याप्त होता है जिससे शिशु का जन्म होता है. संभोग के दौरान वीर्य में लाखों शुक्राणु निकलते हैं. शुक्राणुओं की संख्या कैसे बढ़ाएं? शुक्राणुओं की संख्या तेजी से बढ़ाने का कोई खास इलाज नहीं है. अगर आप कुछ घरेलू उपाय अपनाएं तो इस प्रक्रिया में समय लग सकता है. आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां इसमें कारगर हैं. इन्हें सही मात्रा में लेना चाहिए. इसके लिए किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है. इनमें अश्वगंधा और शिलाजीत जड़ी-बूटियां शामिल हैं. इसके साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए नियमित व्यायाम और योग को भी शामिल करना चाहिए. साथ ही संतुलित आहार लें. इसमें फल, सब्जियां, मछली और चिकन शामिल करें. रेड मीट, तले हुए खाद्य पदार्थ, प्रोसेस्ड और जंक फूड से परहेज करें.

