बाढ़ और बारिश के चलते कई शहरों में मलेरिया के रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि - विशेषज्ञ

दिल्ली में इस साल मलेरिया के 264 मामले दर्ज किए गए. विस्तार से पढ़ें.

The number of malaria patients increased in many big cities of the country due to floods and rains
बाढ़ और बारिश के चलते कई शहरों में मलेरिया के रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि - विशेषज्ञ (ETV Bharat)
एक तरफ भारत में बाढ़ और बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त है.वहीं दूसरी तरफ, कई जगहों पर जलभराव और बारिश के कारण भारत के कई बड़े शहरों में इन दिनों मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस जानलेवा परजीवी बीमारी में स्थानीय स्तर पर बढ़ोतरी देखी गई है. बता दें, बाढ़ और उमस भरी परिस्थितियां मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल होती हैं.

बड़े शहरों में बढ़ रहा है मलेरिया का खतरा
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आंकड़े बताते हैं कि भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में मलेरिया के मामलों में वृद्धि देखी गई है और अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मलेरिया-रोधी अभियान शुरू किया है. गौरतलब है कि इस साल 14 जून तक महाराष्ट्र में मलेरिया के 4,471 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3,954 मामले दर्ज किए गए थे. दिल्ली में इस साल मलेरिया के 264 मामले दर्ज किए गए.

जानिए आंकड़े क्या कहते हैं
आंकड़ों के अनुसार, इस साल सितंबर तक गाजियाबाद में मलेरिया के 56 मामले सामने आए हैं, जबकि नोएडा में सितंबर की शुरुआत तक 80 मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि बिहार के लिए मलेरिया के आधिकारिक आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पिछले चार वर्षों में मलेरिया के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें नवादा (2712), औरंगाबाद (2052), गया (1436) और जमुई (1514) जैसे जिलों से मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. हालांकि, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (2016-2030) और राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2023-2027) के समर्थन से, भारत 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के (एचबीएचआई) समूह से बाहर आ जाएगा.

डॉ. कोले ने कहा सावधानी जरूरी
इस पर बोलते हुए, प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. तमोरिश कोले ने कहा कि 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उच्च बोझ से उच्च प्रभाव (HBHI) समूह से भारत का बाहर निकलना एक बड़ी उपलब्धि है, जो 2017 और 2023 के बीच मलेरिया के मामलों में 69 प्रतिशत और मृत्यु दर में 68 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है. यह गिरावट जांच, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग, कड़ी निगरानी, ​​Insecticide-treated nets, Artemisinin-based therapies और लक्षित हस्तक्षेप जैसी रणनीतियों के कारण हुई है. हालांकि, डॉ. कोले का कहना है कि हालिया वृद्धि इन लाभों की कमजोरी को उजागर करती है, क्योंकि खराब मौसम, बाढ़ और खराब जल निकासी मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है.

2030 तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि भले ही नेशनल लेवल पर इस मामले में ओवरऑल स्थिति पॉजिटीव बनी हुई है, लेकिन स्थानीय मामलों में यह वृद्धि निरंतर सतर्कता, अनुकूली निगरानी और सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता को रेखांकित करती है ताकि इस पॉजिटिविटी को बनाए रखा जा सके और मलेरिया उन्मूलन के मार्ग पर पिछड़ने से बचा जा सके. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 और 2023 के बीच मलेरिया के मामलों में 80.5 प्रतिशत और मृत्यु दर में 78.3 प्रतिशत की कमी आई है, और पिछले वर्ष 122 से अधिक जिलों में मलेरिया के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए. इस प्रकार, भारत 2027 तक स्थानीय मलेरिया के मामलों को शून्य करने और जन स्वास्थ्य उन्मूलन प्रयासों में एक वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में एक नए पथ पर अग्रसर है. मंत्रालय ने कहा कि भारत 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है.

इस कारण पैथोलॉजिकल ग्रोथ और ट्रांसमिशन में हुई वृद्धि
डॉ. कोले ने कहा कि इस साल भारत में मलेरिया के मामलों में वृद्धि पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों के मिश्रण से उपजी है. डॉ. कोले, जो सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन, इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि भारी मानसून, बाढ़ और जलभराव के साथ, शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों में मच्छरों के लिए व्यापक प्रजनन स्थल तैयार कर दिए हैं. दिल्ली, मुंबई, पुणे और नोएडा जैसे शहरों में सड़कों, हाउसिंग सोसाइटियों और झुग्गी-झोपड़ियों में जलभराव के कारण मच्छरों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है. 2025 में बाढ़ के साथ भारी और लंबे मानसून ने व्यापक खुले और स्थिर जल निकायों का निर्माण किया है, जो एडीज (डेंगू रोगवाहक) की तुलना में एनोफिलीज (मलेरिया रोगवाहक) के प्रजनन के लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं. जलवायु परिवर्तन ने इन रुझानों को और बढ़ा दिया है, जिससे अनियमित, हाई इंटेंसिटी वाली वर्षा और लंबे समय तक बारिश की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, जिसके कारण पैथोलॉजिकल ग्रोथ और ट्रांसमिशन में और वृद्धि हुई है.

हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वर्ष मलेरिया के मामलों का राज्यवार आंकड़ा अभी तक संकलित नहीं किया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में जून 2025 तक मलेरिया के 97995 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और इसी अवधि में पांच मौतें हुई हैं.

मलेरिया कैसे होता है?
मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो परजीवियों के कारण होती है और संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलती है. यह ट्रॉपिकल क्षेत्रों में आम है, लेकिन इसकी रोकथाम और इलाज संभव है. मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, हालांकि यह संक्रमित खून या दूषित सुइयों के माध्यम से भी फैल सकता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, खासकर प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम संक्रमण के मामलों में, तो यह 24 घंटों के भीतर गंभीर बीमारी या यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है.

मलेरिया के लक्षण
मलेरिया के सबसे आम शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और ठंड लगना शामिल हैं, जो आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 10-15 दिन बाद दिखाई देते हैं. लक्षण हल्के हो सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले मलेरिया हो चुका है, जिससे समय पर इलाज के लिए शुरुआती जांच जरूरी हो जाती है. गंभीर लक्षणों में अत्यधिक थकान, भ्रम, बार-बार दौरे पड़ना, सांस लेने में तकलीफ, गहरे रंग का या खूनी पेशाब, पीलिया और असामान्य रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं.

रोकथाम
मच्छरों के काटने से बचकर और कुछ मामलों में, निवारक दवाएं लेकर मलेरिया से बचा जा सकता है. मच्छरों के काटने के रिस्क को कम करने के लिए, सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, खासकर उन जगहों पर जहां मलेरिया फैला हुआ है. शाम ढलने के बाद DEET, IR3535, या इकारिडिन युक्त मच्छर भगाने वाली दवाएं लगाएं. शाम को लंबी बाजू के कपड़े पहनने से खुली त्वचा की सुरक्षा में मदद मिलती है.

मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से बचें
डॉ. कोले ने कहा कि मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए वेक्टर नियंत्रण, व्यक्तिगत सुरक्षा, त्वरित पहचान और सामुदायिक भागीदारी का एक संयुक्त दृष्टिकोण आवश्यक है. प्रमुख उपायों में रुके हुए पानी को हटाना, जल निकासी में सुधार, प्रजनन स्थलों पर छिड़काव या लार्वानाशक का छिड़काव, और कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी, मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट्स, सुरक्षात्मक कपड़े, और जालीदार खिड़कियां और दरवाजे इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है. खासकर मानसून के दौरान और उसके बाद, जब संक्रमण अपने चरम पर होता है.

उन्होंने कहा कि त्वरित निदान, मजबूत निगरानी प्रणाली, आर्टेमिसिनिन-आधारित संयोजन चिकित्सा (ACT) से समय पर उपचार, और स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह संक्रमण का जल्द पता लगाने, प्रभावी इलाज को सक्षम करने और दवा प्रतिरोध के प्रसार को रोकने में मदद करती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)

