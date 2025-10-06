ETV Bharat / health

डायनोसोर युग के इस पेड़ की पत्तियां डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद, जानें इसके अन्य लाभ

जिंको बाइलोबा का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज के साथ-साथ डायबिटीज से संबंधित जटिलताओं को कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है. विस्तार से जानें...

The leaves of the dinosaur-era Ginkgo biloba tree are beneficial for diabetes patients, learn about its other benefits.
डायनोसोर युग के इस पेड़ की पत्तियां डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद, जानें इसके अन्य लाभ (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 6, 2025 at 1:26 PM IST

5 Min Read
सदियों से, जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के प्राकृतिक इलाज के रूप में किया जाता रहा है. हमारी पृथ्वी पर अनगिनत जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों का घर है, जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लाभ देते हैं. ऐसी ही एक जड़ी-बूटी है जिंको बाइलोबा. जिंको बाइलोबा के अनगिनत स्वास्थ्य लाभ हैं. यह आपको कई गंभीर बीमारियों से बचा सकता है. यह मुख्य रूप से अल्जाइमर के खतरे को कम करता है. इसके साथ अगर आपकी सेक्स में रुचि कम हो रही है, तो यह यौन उत्तेजना भी बढ़ाता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है. हालांकि, गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे प्रसव के दौरान जटिलताएं हो सकती हैं. इस खबर में जिंको बाइलोबा के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानें...

जिंको बाइलोबा (Ginkgo biloba) के फायदे:

याददाश्त बढ़ाता है
जिंको बाइलोबा के गुण कई गंभीर बीमारियों से राहत दिलाते हैं. इसके गुण न केवल याददाश्त बढ़ाते हैं, बल्कि बुजुर्गों के विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिए, इन आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इसकी पत्तियों का नियमित सेवन करना चाहिए.

यौन शक्ति बढ़ाता है
आजकल बहुत से लोग यौन समस्याओं से जूझ रहे हैं. हालांकि, जिन लोगों को ऐसी समस्याएं हैं, वे जिंको बाइलोबा के पत्तों का सेवन करके गुप्तांगों में ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं. इससे उन्हें यौन समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी.

तनाव
शरीर में तनाव के कारण कई लोग टेंशन ग्लूकोमा से पीड़ित होते हैं. हालांकि, ऐसी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए जिंको बाइलोबा का उपयोग फायदेमंद हो सकता है. यह गंभीर ब्लड प्रेशर की समस्याओं से भी राहत दिलाता है.

धमनियों में रुकावट की समस्या में फायदेमंद
अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन के कारण, कई लोगों को धमनियों में रुकावट की समस्या हो रही है. हालांकि, ऐसी समस्याओं से पीड़ित लोगों को जिंको बाइलोबा से बने खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करने से लाभ हो सकता है.

त्वचा पर चमक बढ़ाता है
जिंको बाइलोबा की मदद से त्वचा पर चमक भी बढ़ती है. इसके गुण त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत दिलाते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाते हैं. इसलिए, जिंको बाइलोबा का मिश्रण हरी पत्तियों के साथ लेना चाहिए.

जिंको बाइलोबा टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है

टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट में गिंको बाइलोबा को एक सहायक चिकित्सा माना जा सकता है, क्योंकि यह इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने, ब्लड शुगर के मेटाबॉलिज्म में सुधार करने और डायबिटीज से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि प्लेटलेट फंक्शन में सुधार करने में मदद कर सकता है. हालांकि, किसी भी दवा या पूरक को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिंको बाइलोबा के दुष्प्रभाव हो सकते हैं और यह अन्य दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है.

सऊदी अरब के जाजान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एक शोधकर्ता के साथ मिलकर इस मुद्दे पर अध्ययन किया. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में यह अध्ययन प्रकाशित है.

बता दें कि जिंको बाइलोबा चीन का राष्ट्रीय पौधा है, यह कई औषधीय गुणों से भरपूर है. इसका उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है. जिंको बाइलोबा डायनासोर काल की एक वनस्पति है, और इसे अक्सर "जीवित जीवाश्म" कहा जाता है. यह दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वृक्ष प्रजातियों में से एक है, जो 250 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुरानी है और डायनासोरों के समय से मौजूद है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

