जांच और दवाई होगी मुफ्त, पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए शुरू की स्वस्थ नारी योजना, जानें कैसे उठाएं लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर 'स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार और पोषण अभियान' का शुभारंभ किया, जानें किसे मिलेगा लाभ...

Testing and medicine will be free, PM Modi launched the Swasth Nari Yojana for women
जांच और दवाई होगी मुफ्त, पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए शुरू की स्वस्थ नारी योजना, जानें कैसे उठाएं लाभ (FACEBOOK PM Narendra modi)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2025 at 3:01 PM IST

17 सितंबर को, अपने 75वें जन्मदिन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और बच्चों के लिए भारत के अब तक के सबसे बड़े हेल्थ आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की. इस कार्यक्रम का नाम "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" है. प्रधानमंत्री ने महिलाओं से इस स्वास्थ्य पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया.

10 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित
इस पहल के तहत, सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच देशभर में अपने सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर हाई लेवल अस्पतालों तक, में 10 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगी, ताकि महिलाओं में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की जा सके. कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने भी महिलाओं में सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं की जांच के लिए शिविर आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की है.

जांचें और दवाएं भी मुफ्त
कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं अपनी माताओं और बहनों से कुछ मांगने आया हूं. उन्होंने ने कहा मैं बस यही चाहता हूं कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के इन शिविरों में शामिल हों. सरकारी खजाना आपके स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. मध्य प्रदेश के धार में इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जांचें और दवाएं भी मुफ्त हैं.

आदिवासी महिलाओं से विशेष अपील
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि महिलाएं राष्ट्रीय विकास की नींव हैं. उन्होंने कहा कि अगर एक मां स्वस्थ है, तो पूरा परिवार स्वस्थ है. एक मां के स्वास्थ्य का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है. इसलिए, यह अभियान माताओं और बहनों को समर्पित है और उनके स्वस्थ भविष्य के लिए है. देश के आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की एक गंभीर समस्या का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं से अभियान अवधि के दौरान उपलब्ध लाभों का लाभ उठाने की अपील की.

कर्मयोगी अभियान भी हुआ शुरू
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि कोई भी मां या बेटी पीछे न छूटे. जिन लोगों को आगे इलाज की आवश्यकता है, वे आयुष्मान कार्ड द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आदि कर्मयोगी अभियान का भी शुभारंभ किया. आदि कर्मयोगी अभियान में जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और कौशल विकास पर केंद्रित सेवा-उन्मुख गतिविधियों की एक सीरीज शामिल होगी.

महिलाओं का हेल्थ इंडेक्स बेहद कमजोर
सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाती है. हालांकि, कई अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हेल्थ इंडेक्स, खासकर ग्रामीण इलाकों में, कमजोर है. स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार की इस नवीनतम पहल का उद्देश्य Community level पर महिला-केंद्रित निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह पहल गैर-संचारी रोगों, एनीमिया, TB और सिकल सेल रोग की जांच, जल्द पहचान और इलाज संबंधों को मजबूत करेगी, साथ ही प्रसवपूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, लाइफस्टाइल और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी.

