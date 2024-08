ETV Bharat / health

गैस की समस्या से हैं परेशान, तो अपनाएं ये स्पेशल डाइट और टिप्स - Stomach Gastric problem

By ETV Bharat Health Team

हैदराबाद : यदि आपको गैस की समस्या है, तो डॉक्टर आपको खाने-पीने की आदतों या आहार को बदलने की सलाह दे सकते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA) में प्रकाशित एक लेख के अनुसार कुछ स्थितियों में लोगों को एक विशेष डाइट का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है. आपका डॉक्टर आपको हेल्दी खाने की योजना बनाने में मदद करने के लिए एक किसी डायटीशियन के पास भेज सकता है.

अपने खाने-पीने की आदतों को बदलना : आपका डॉक्टर/डायटीशियन गैस के लक्षणों को कम करने के लिए आपको खाने-पीने की आदतों को बदलने का सुझाव दे सकता है. उदाहरण के लिए, डायटीशियन सलाह दे सकते हैं कि-