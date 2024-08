ETV Bharat / health

40 के बाद भी दिखना है स्लिम-ट्रिम, तो गांठ बांध लें यह नियम, उम्र का पता नहीं लगा पाएंगे लोग - How To Lose Weight After 40

By ETV Bharat Health Team Published : Aug 28, 2024, 12:22 PM IST

40 के बाद वजन कम कैसे करें ( CANVA )

हैदराबाद: फिट कौन नहीं रहना चाहता? लेकिन आजकल हर कोई खराब खान-पान और जीवनशैली के कारण मोटापे से परेशान हैं. खासतौर पर 40 की उम्र के बाद वजन ज्यादा बढ़ने लगता है. इसका मुख्य कारण शारीरिक गतिविधियों की कमी, खान-पान की गलत आदतें, काम का अत्यधिक तनाव और हार्मोनल बदलाव आदि हैं. एनवाई विशेषज्ञों के अनुसार, सही रणनीति से वजन कम किया जा सकता है. प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. टी लक्ष्मी कांत वजन घटाने के लिए उचित आहार का पालन करने की सलाह देते हैं. डॉ. टी लक्ष्मी कांत के अनुसार यदि लोग अपने आहार में कुछ बदवाल कर लें तो 40 के बाद भी वजन को कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे कि... हरी सब्जियां और फल अधिक खाएं: हरी सब्जियां शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ये पोषक तत्वों से भरपूर और फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और पेट भरा हुआ सा महसूस होता है. अधिक पोषक तत्वों के साथ कैलोरी कम करने के लिए अपने आहार में हरी सब्जियां और फल शामिल करें. व्यायाम: वजन कम करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखना. इसलिए रोजाना सुबह-शाम टहलें और योग या व्यायाम करें. पैदल चलने के साथ-साथ आप साइकिल भी चला सकते हैं. उन शारीरिक गतिविधियों में संलग्न रहें जिनका आप आनंद लेते हैं, जैसे दोस्तों के साथ खेलना और नृत्य करना आदि. सप्ताह में 5 दिन कम से कम 45 मिनट व्यायाम करें. वेटलिफ्टिंग जैसे मांसपेशियों के निर्माण वाले व्यायाम करें. यह उम्र से संबंधित वजन बढ़ने को कम करता है. तनाव मुक्त रहें: बहुत अधिक तनाव से भी वजन बढ़ सकता है. इसलिए योग, ध्यान, प्राणायाम जैसे तनाव मुक्ति अभ्यास करें. साथ ही रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें, क्योंकि पर्याप्त नींद न लेने से भी वजन बढ़ सकता है. मीठे स्नैक्स के बजाय नट्स खाएं: नट्स में हेल्दी फैट होता है, जो इसे एक बेहतरीन स्नैक विकल्प बनाती है.