आटे में नमक कितना जरुरी? खास नुस्खे से मिलाएं बस इतनी मात्रा, स्वाद ऐसा कि खाते जाएंगे - How much salt added in wheet flour

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : Jun 28, 2024, 6:30 AM IST | Updated : 20 hours ago

आटे में इस नुस्खे से मिलाएं नमक की इतनी मात्रा ( ETV Bharat )

आमतौर पर अच्छे होटल की रोटियां बड़ी ही मुलायम और स्वादिष्ट होती हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों. दरअसल आटे में कितना नमक मिलाना है और कैसे मिलाना है, यह भी एक कला है. यदि इसे आपने जान लिया तो होटल से ज्यादा मुलायम और ऐसी स्वादिष्ट रोटियों की डिमांड घर में बढ़ जाएगी. आटे में नमक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन इस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता. तो आपको आटे में नमक क्यों डालना चाहिए, कितना नमक डालना चाहिए और अपने आटे में नमक की मात्रा कैसे कम-ज्यादा कर सकते हैं. आटे में कितने ग्राम नमक जरूरी आम तौर पर आटे के वजन के 2 प्रतिशत के बराबर नमक डालना चाहिए ऐसे में हर 100 ग्राम आटे में 2 ग्राम नमक डालें. यदि आधा किलो यानि 500 ग्राम आटे का उपयोग करते हैं तो 10 ग्राम नमक डालें. वैसे 1.01 ग्राम नमक प्रति 100 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए. बेकर्स की बात करें तो 0.85 ग्राम नमक प्रति 100 ग्राम का लक्ष्य लेकर चलते हैं.हालांकि आप अपने आटे में नमक की मात्रा को आटे के वजन के हिसाब से 1.5 - 2% के बीच कम कर सकते हैं. कई कारणों से यदि आटे में नमक की मात्रा कम करना चाहे तो कर सकते हैं. 1 किलो आटे की रोटी में नमक की मात्रा अगर आप आटे में बहुत कम नमक मिलाते हैं तो आपकी रोटी का स्वाद फीका हो जाएगा और ज्यादा नमक मिलाया तो यह बहुत नमकीन हो जाएगी. आदर्श रूप से आपको 2 प्रतिशत नमक मिलाना चाहिए. इससे ना ज्यादा और ना कम. यदि आप एक किलो आटा गूंथते हैं तो उसमें 20 ग्राम नमक जरूरी है. आटे में नमक मिलाने का नुस्खा कई बार लोग अंदाज से चुटकी से नमक लेकर आटे में मिलाते हैं और फिर उसे मिक्स कर पानी डालकर आटा गूंथ लेते हैं. यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो ये सही विधि नहीं है. आटे को एक चौड़े बर्तन या बाउल में ले लें. इसके बाद आटा और पानी दोनों का तापमान एक सा होना चाहिए. आटे की मात्रा के हिसाब से उतने ग्राम नमक लेकर उतने ही पानी में डालना है जितना आटे के लिए जरुरी है और फिर इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस पानी को थोड़ा-थोड़ा करके आटे में डालें और आटा गूंथना शुरू करें. आटे में नमक क्यों जरूरी है रोटी में नमक का इस्तेमाल केवल स्वाद के लिए नहीं किया जाता बल्कि यह ग्लूटेन मैट्रिक्स को भी मजबूत करता है. इसके चलते आटे में किण्वन प्रक्रिया के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को नमक एब्जार्ब कर लेता है और रोटी हल्की और फूली हुई बनती है. साथ ही आटे में नमक मिलाने से आटा थोड़ा सख्त तो होता है लेकिन लोच भी बनी रहती है इससे आपको सॉफ्ट और फूली हुई रोटी बनाने में मदद मिलती है. ऐसी रोटी आपको एक अलग ही स्वाद देती है. हालांकि कुछ ऐसी रोटियां भी हैं जो बिना नमक के बनाई जाती हैं लेकिन आमतौर पर वे किसी स्वादिष्ट व्यंजन के साथ बनाई जाती हैं. नमक वाली रोटी खाने से फायदा दरअसल सोडियम का सेवन ना करने से कैल्शियम अच्छे से टूट नहीं पाता, जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है. WHO के अनुसार रोजाना नमक की मात्रा व्यक्ति की हेल्थ, उम्र और अन्य चीजों पर निर्भर करती है. WHO कहता है कि सभी को दिन में कम से कम रोज लगभग 5 ग्राम तक नमक जरूर खाना चाहिए. इसलिए नमक वाली रोटी खाने के कई फायदे हैं. ये भी पढ़ें: नमक छोड़ने पर हो सकती हैं कई समस्याएं जानकार बताते हैं कि नमक को पूरी तरह से छोड़ने पर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है. जिसके कारण मसल्स क्रैम्प, कमजोरी और चक्कर आने जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं. नमक ना लेने से शरीर में हाइपोनेट्रिमिया का लेवल कम हो सकता है जिससे सिरदर्द, थकान, मतली जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

