रूस ने बना ली है कैंसर की वैक्सीन, जानें कैसे और कब होगी उपलब्ध

रूसी एंटेरोमिक्स कैंसर वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है. वैज्ञानिक अब स्वास्थ्य मंत्रालय से इसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.

Russia gave good news to cancer patients around the world, created a cancer vaccine
रूस ने बना ली है कैंसर की वैक्सीन, जानें कैसे और कब होगी उपलब्ध (GETTY IMAGES AND ANI)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2025 at 12:59 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 1:07 PM IST

देश और दुनिया में हर दिन कैंसर से कई लोगों की मौत हो रही है. कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका जिक्र होते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं. लेकिन अब कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब कैंसर की वैक्सीन बन गई है. रूस ने दुनिया भर के लाखों कैंसर मरीजों के लिए एक खुशखबरी दी है. दरअसल, रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने कैंसर की वैक्सीन विकसित की है. इस वैक्सीन को फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (FMBA) ने विकसित किया है. रूसी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार, FMBA प्रमुख वेरोनिका स्क्वोर्त्सोवा ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (EEF) में घोषणा की कि रूसी कैंसर वैक्सीन ने बेहतरीन परिणाम दिखाए हैं. वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह वैक्सीन सभी परीक्षणों में सफल रही है.

100 फीसदी प्रीक्लिनिकल टेस्ट को किया पास
FMBD प्रमुख वेरोनिका स्क्वोर्त्सोवा ने कहा कि mRNA आधारित इस वैक्सीन ने सभी प्रीक्लिनिकल परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिससे इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता साबित होती है. उन्होंने कहा कि प्रीक्लिनिकल टेस्ट से पता चला है कि यह टीका बार-बार इस्तेमाल के बाद भी सुरक्षित और प्रभावी है. शोधकर्ताओं ने समय के साथ ट्यूमर के आकार और वृद्धि में कमी देखी. अध्ययन में यह भी पाया गया कि टीके से मरीजों के जीवित रहने की संभावना बढ़ गई.

स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार
रूसी एंटेरोमिक्स कैंसर वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है. वैज्ञानिक अब स्वास्थ्य मंत्रालय से इसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. स्क्वोर्त्सोवा ने कहा कि यह शोध कई वर्षों तक चला, जिनमें से पिछले तीन वर्षों में केवल अनिवार्य प्रीक्लिनिकल अध्ययन ही किए गए. वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है. हम ऑफिशियल मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.

यह वैक्सीन इन कैंसरों के लिए विकसित किया गया है
जाता है कि इस टीके का शुरुआती लक्ष्य कोलोरेक्टल कैंसर होगा. कोलोरेक्टल कैंसर को कोलन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है. यह एक प्रकार का आंत्र का कैंसर है जो बड़ी आंत (कोलन) और मलाशय को प्रभावित करता है. यह तब होता है जब बड़ी आंत में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं. यह ट्यूमर आसपास के टिश्यू पर हमला कर सकता है और शरीर के अन्य पार्ट्स में फैल सकता है. यह आपकी जान भी ले सकता है. यह कैंसर युवाओं में अधिक आम होता जा रहा है. स्मोकिंग जैसी कुछ आदतें इसके खतरे को बढ़ा देती हैं.

किन लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है यह वैक्सीन
इसके अलावा, यह टीका फेफड़े, स्तन, कोलोरेक्टल और अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित लोगों द्वारा भी लगाया जा सकता है. इसी तरह, वंशानुगत कैंसर सिंड्रोम वाले हाई रिस्क वाले मरीज और कीमोथेरेपी-रेसिस्टेंट कैंसर वाले मरीजों के लिए भी यह वैक्सीन से बेनिफिशियरी हो सकता हैं. जो लोग पारंपरिक उपचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे भी इस टीके पर विचार कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों की सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए. यदि आप इस विधि या प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, तो किसी योग्य चिकित्सा पेशेवर से सलाह लेना बेहतर होगा.)

