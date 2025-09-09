ETV Bharat / health

रूस ने बना ली है कैंसर की वैक्सीन, जानें कैसे और कब होगी उपलब्ध

रूस ने बना ली है कैंसर की वैक्सीन, जानें कैसे और कब होगी उपलब्ध ( GETTY IMAGES AND ANI )

Published : September 9, 2025 at 12:59 PM IST | Updated : September 9, 2025 at 1:07 PM IST

देश और दुनिया में हर दिन कैंसर से कई लोगों की मौत हो रही है. कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका जिक्र होते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं. लेकिन अब कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब कैंसर की वैक्सीन बन गई है. रूस ने दुनिया भर के लाखों कैंसर मरीजों के लिए एक खुशखबरी दी है. दरअसल, रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने कैंसर की वैक्सीन विकसित की है. इस वैक्सीन को फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (FMBA) ने विकसित किया है. रूसी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार, FMBA प्रमुख वेरोनिका स्क्वोर्त्सोवा ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (EEF) में घोषणा की कि रूसी कैंसर वैक्सीन ने बेहतरीन परिणाम दिखाए हैं. वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह वैक्सीन सभी परीक्षणों में सफल रही है. 100 फीसदी प्रीक्लिनिकल टेस्ट को किया पास

FMBD प्रमुख वेरोनिका स्क्वोर्त्सोवा ने कहा कि mRNA आधारित इस वैक्सीन ने सभी प्रीक्लिनिकल परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिससे इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता साबित होती है. उन्होंने कहा कि प्रीक्लिनिकल टेस्ट से पता चला है कि यह टीका बार-बार इस्तेमाल के बाद भी सुरक्षित और प्रभावी है. शोधकर्ताओं ने समय के साथ ट्यूमर के आकार और वृद्धि में कमी देखी. अध्ययन में यह भी पाया गया कि टीके से मरीजों के जीवित रहने की संभावना बढ़ गई. स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार

रूसी एंटेरोमिक्स कैंसर वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है. वैज्ञानिक अब स्वास्थ्य मंत्रालय से इसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. स्क्वोर्त्सोवा ने कहा कि यह शोध कई वर्षों तक चला, जिनमें से पिछले तीन वर्षों में केवल अनिवार्य प्रीक्लिनिकल अध्ययन ही किए गए. वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है. हम ऑफिशियल मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.

