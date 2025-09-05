ETV Bharat / health

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल - EARLY SYMPTOMS OF RABIES

रेबीज के शुरुआती लक्षणों में से एक चोट के स्थान पर झुनझुनी, खुजली या दर्द हो सकता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है...

Rabies is a fatal viral disease, know about its early symptoms and treatment
रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 5, 2025 at 5:20 PM IST

7 Min Read

रेबीज एक जानलेव वायरल डिजीज है जो नर्वस सिस्टम (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी) पर हमला करता है और लक्षण दिखाई देने पर लगभग हमेशा घातक होता है. यह आमतौर पर संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ते, चमगादड़ या अन्य जंगली स्तनधारियों के काटने या खरोंच से फैलता है. रेबीज का वायरस संपर्क के बाद निष्क्रिय रह सकता है और लक्षण बाद में दिखाई दे सकते हैं. रेबीज के संपर्क में आने के तुरंत बाद टीका लगवाने से इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि एक बार लक्षण शुरू होने के बाद, इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है और इससे मृत्यु भी हो सकती है.

इसके साथ ही बता दें इस वायरस के शुरुआती लक्षण धीरे-धीरे दिखाई दे सकते हैं और तेजी से बढ़ सकते हैं. इसलिए, संपर्क के तुरंत बाद टीका लगवाना बेहद जरूरी होता है और बहुत देर होने से पहले लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है. NIH में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सामान्य लक्षणों में मांसपेशियों में मरोड़, दौरे, बेचैनी और भ्रम, हाइड्रोफोबिया, एयरोफोबिया और ऑटोनोमिक अनस्टेबिलिटी शामिल हैं. इस खबर में रेबीज के सात शुरुआती चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए...

रेबीज के लक्षण जो बहुत देर होने से पहले दिखाई देते हैं, वे इस प्रकार हैं...

काटने वाली जगह पर झुनझुनी, खुजली या दर्द
WHO के अनुसार, रेबीज के शुरुआती और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले लक्षणों में से एक है, उस जगह पर झुनझुनी, खुजली या दर्द जहां व्यक्ति को काटा या खरोंचा गया था. यह एहसास आमतौर पर संपर्क के कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर शुरू हो जाती है और सुई चुभने, जलन या सुन्न होने जैसा महसूस हो सकता है. यह रेबीज वायरस द्वारा घाव वाली जगह पर peripheral nerves पर हमला शुरू करने के कारण होता है. लोग अक्सर इस लक्षण को सामान्य घाव भरने की प्रक्रिया समझकर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन, अगर आपको किसी जानवर, खासकर आवारा या जंगली जानवर ने काटा है, तो इस तरह के लक्षण चिंता का विषय होनी चाहिए.

शुरुआती फेड में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण
रेबीज शुरू में एक सामान्य वायरल बीमारी लग सकती है, जिससे इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है. इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, थकान, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी शामिल हैं. ये फ्लू जैसे लक्षण आमतौर पर वायरस के शरीर में प्रवेश करने के कुछ दिनों से लेकर एक हफ्ते के भीतर दिखाई देते हैं. चूंकि ये इतने आम होते हैं कि लोग अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं, खासकर अगर काटने की घटना मामूली लगती है. लेकिन अगर आप किसी जानवर के संपर्क में आए हैं और आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, भले ही घाव ठीक हो गया हो.

अत्यधिक लार आना या निगलने में कठिनाई
जैसे-जैसे रेबीज वायरस नर्वस सिस्टम में फैलता है, निगलने में कठिनाई (डिस्फेजिया) हो सकती है, जिसके साथ अक्सर मुंह से अत्यधिक लार या झाग भी निकलता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निगलने को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां और गला लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे पानी की छोटी-छोटी घूंट भी असहज या निगलने में असंभव लगने लगती है. संक्रमित व्यक्ति खाने या पीने की कोशिश करते समय घुटन या उबकाई महसूस कर सकता है. यह रेबीज का एक विशिष्ट लक्षण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

हाइड्रोफोबिया, या पानी का डर, एक विशेष लक्षण है
हाइड्रोफोबिया ("पानी का डर") रेबीज इंफेक्शन का एक प्रसिद्ध लक्षण है, और यह सीधा संबंध निगलने में कठिनाई से होता है, क्योंकि रेबीज वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे निगलने की कोशिश करते समय गले की मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन और दर्द होता है. पानी के संपर्क में आने पर यह दर्दनाक ऐंठन और भी बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति पानी से डरने लगता है.

उत्तेजना, भ्रम या चिंता हो सकती है.
रेबीज न केवल शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करता है. जैसे-जैसे संक्रमण बढ़ता है, वायरस मस्तिष्क में प्रवेश करता है, जिससे भ्रम, चिंता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मतिभ्रम और अत्यधिक बेचैनी जैसे गंभीर तंत्रिका संबंधी लक्षण उत्पन्न होते हैं. कुछ मामलों में, लोग आक्रामक हो सकते हैं या अजीब व्यवहार कर सकते हैं. ये मानसिक बदलाव अक्सर मानसिक बीमारी या नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं के कारण होते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हाल ही में किसी जानवर ने काटा है, तो उसे तुरंत रेबीज के बारे में चिंता व्यक्त करनी चाहिए.

मांसपेशियों में ऐंठन और पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है
एक और लास्ट फेज का लक्षण मांसपेशियों में ऐंठन है, खासकर गर्दन और पीठ में, जो दर्दनाक और बेकाबू हो सकता है. जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, पक्षाघात शुरू हो सकता है, जो काटने वाले स्थान के पास के क्षेत्र से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल सकता है. यह पैरालिसिस धीरे-धीरे गंभीर होता जाता है, जिससे कोमा हो सकता है और अगर इलाज न किया जाए तो अंततः मृत्यु भी हो सकती है.

98 फीसदी रेबीज कुत्तों से फैलता है
डॉ. कैलाश कुमार गुप्ता का कहना है कि हर जंगली जानवर रेबीज फैलाता है. इनमें से 98 फीसदी रेबीज कुत्तों से फैलता है.2.0 फिसदी बिल्लियों से, 1 फीसदी बंदरों से फैलता है. इसके अलावा लोमड़ी, गधे, घोड़े, सूअर से भी रेबीज फैल सकता है. हालांकि, कुत्ते को छूने, पेशाब या मल से रेबीज नहीं होता है. जो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, कूड़े के ढेर के पास बैठते हैं, या गंदी आवाजें निकालते हैं, उन्हें रेबीज हो जाता है. एक शोध के अनुसार, 30 से 40 फीसदी काटने के मामले पालतू जानवरों के होते हैं. इसका कारण यह है कि पालतू जानवरों का टीकाकरण नहीं किया जाता है. हर 20 हजार की आबादी में से केवल 25 फिसदी लोगों को ही साल में एक बार जानवरों द्वारा काटा जाता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों की सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए. यदि आप इस विधि या प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, तो किसी योग्य चिकित्सा पेशेवर से सलाह लेना बेहतर होगा.)

