रेबीज एक जानलेव वायरल डिजीज है जो नर्वस सिस्टम (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी) पर हमला करता है और लक्षण दिखाई देने पर लगभग हमेशा घातक होता है. यह आमतौर पर संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ते, चमगादड़ या अन्य जंगली स्तनधारियों के काटने या खरोंच से फैलता है. रेबीज का वायरस संपर्क के बाद निष्क्रिय रह सकता है और लक्षण बाद में दिखाई दे सकते हैं. रेबीज के संपर्क में आने के तुरंत बाद टीका लगवाने से इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि एक बार लक्षण शुरू होने के बाद, इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है और इससे मृत्यु भी हो सकती है.

इसके साथ ही बता दें इस वायरस के शुरुआती लक्षण धीरे-धीरे दिखाई दे सकते हैं और तेजी से बढ़ सकते हैं. इसलिए, संपर्क के तुरंत बाद टीका लगवाना बेहद जरूरी होता है और बहुत देर होने से पहले लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है. NIH में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सामान्य लक्षणों में मांसपेशियों में मरोड़, दौरे, बेचैनी और भ्रम, हाइड्रोफोबिया, एयरोफोबिया और ऑटोनोमिक अनस्टेबिलिटी शामिल हैं. इस खबर में रेबीज के सात शुरुआती चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए...

रेबीज के लक्षण जो बहुत देर होने से पहले दिखाई देते हैं, वे इस प्रकार हैं...

काटने वाली जगह पर झुनझुनी, खुजली या दर्द

WHO के अनुसार, रेबीज के शुरुआती और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले लक्षणों में से एक है, उस जगह पर झुनझुनी, खुजली या दर्द जहां व्यक्ति को काटा या खरोंचा गया था. यह एहसास आमतौर पर संपर्क के कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर शुरू हो जाती है और सुई चुभने, जलन या सुन्न होने जैसा महसूस हो सकता है. यह रेबीज वायरस द्वारा घाव वाली जगह पर peripheral nerves पर हमला शुरू करने के कारण होता है. लोग अक्सर इस लक्षण को सामान्य घाव भरने की प्रक्रिया समझकर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन, अगर आपको किसी जानवर, खासकर आवारा या जंगली जानवर ने काटा है, तो इस तरह के लक्षण चिंता का विषय होनी चाहिए.

शुरुआती फेड में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण

रेबीज शुरू में एक सामान्य वायरल बीमारी लग सकती है, जिससे इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है. इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, थकान, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी शामिल हैं. ये फ्लू जैसे लक्षण आमतौर पर वायरस के शरीर में प्रवेश करने के कुछ दिनों से लेकर एक हफ्ते के भीतर दिखाई देते हैं. चूंकि ये इतने आम होते हैं कि लोग अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं, खासकर अगर काटने की घटना मामूली लगती है. लेकिन अगर आप किसी जानवर के संपर्क में आए हैं और आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, भले ही घाव ठीक हो गया हो.

अत्यधिक लार आना या निगलने में कठिनाई

जैसे-जैसे रेबीज वायरस नर्वस सिस्टम में फैलता है, निगलने में कठिनाई (डिस्फेजिया) हो सकती है, जिसके साथ अक्सर मुंह से अत्यधिक लार या झाग भी निकलता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निगलने को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां और गला लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे पानी की छोटी-छोटी घूंट भी असहज या निगलने में असंभव लगने लगती है. संक्रमित व्यक्ति खाने या पीने की कोशिश करते समय घुटन या उबकाई महसूस कर सकता है. यह रेबीज का एक विशिष्ट लक्षण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.