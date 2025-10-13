ETV Bharat / health

19 सालों से इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज, सप्ताह में पांच दिन किया जाता है डायलिसिस, जानें क्यों?

गुरु प्रेमानंद महाराज पिछले लगभग 19-20 सालों से (polycystic kidney disease) से पीड़ित हैं और उनका नियमित डायलिसिस होता है. क्यों और कैसे होता है...

19 सालों से इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज, सप्ताह में पांच दिन किया जाता है डायलिसिस, जानें क्यों?
By ETV Bharat Health Team

Published : October 13, 2025 at 5:49 PM IST

6 Min Read
प्रेमानंद महाराज 2 अक्टूबर से बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण अपनी नियमित पदयात्रा जारी नहीं रख पा रहे हैं. हालांकि आश्रम ने पुष्टि की है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और वे सीमित आधार पर भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उन्हें आराम करने के लिए उनकी सुबह की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है.

हाल ही में, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके कारण उन्हें सप्ताह में सातों दिन डायलिसिस करवाना पड़ा था. वे लगभग 19-20 वर्षों से पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित हैं और नियमित रूप से डायलिसिस करवाते हैं. अब उनकी हालत में सुधार हुआ है और वे पहले की तरह सप्ताह में पांच दिन डायलिसिस करवा रहे हैं.

19 सालों से इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज, सप्ताह में पांच दिन किया जाता है डायलिसिस, जानें क्यों?

बता दें, किडनी खराब होने पर डायलिसिस जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह खून से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को छानकर बाहर निकालता है. डायलिसिस के बिना, पूरी तरह से किडनी फेल होने वाले लोगों को जानलेवा परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. प्रेमानंद महाराज 2006 से पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित हैं. इस वजह से, वे लगभग 19 वर्षों से डायलिसिस पर हैं. आज 'शारीरिक स्वास्थ्य' में हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में और यह भी जानेंगे कि दुनिया भर में कितने लोग डायलिसिस करवा रहे हैं?

पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है?
नेशनल किडनी फाउंडेशन के मुताबिक, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग (PKD), जिससे प्रेमानंद जी महाराज पीड़ित हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके कारण किडनी में द्रव से भरे सिस्ट विकसित हो जाते हैं. इससे किडनी बड़े हो जाते हैं और उनकी कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है, जिससे किडनी की फेलियर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है.

19 सालों से इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज, सप्ताह में पांच दिन किया जाता है डायलिसिस, जानें क्यों?

लक्षण
पॉलीसिस्टिक किडनी रोग के लक्षणों में पेट दर्द, उच्च रक्तचाप और मूत्र में रक्त आना शामिल हैं. इसके अलावा, यह लीवर जैसे अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है. इसके उपचार में हाई ब्लड प्रेशर, दर्द और संक्रमण जैसी जटिलताओं का प्रबंधन शामिल है. इसके लिए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती है, जिसमें किडनी फेलियर की स्थिति में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट शामिल है.

डायलिसिस क्या है?
नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसे डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है. किडनी का काम खून से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है, जिन्हें फिर मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है. ये यूरिया, क्रिएटिनिन और एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकाल देते हैं. शरीर को ठीक से काम करने के लिए डायलिसिस भी यही काम करता है.

डायलिसिस की आवश्यकता किसे होती है?
जब किसी व्यक्ति की किडनी अंतिम चरण में पहुंच जाती हैं या लगभग काम करना बंद कर देती हैं, तो उसे जीवित रहने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता होती है. किडनी फेलियर के कई कारण होते हैं. इनमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर सबसे आम हैं.

क्या डायलिसिस का मतलब है कि स्थिति गंभीर है?
हां, डायलिसिस एक इलाज है जिसका उपयोग किडनी की बीमारी के अंतिम चरण में या किडनी के काम न करने की स्थिति में किया जाता है. अगर किडनी फेल हो गई है और डायलिसिस नहीं किया जाता है, तो यूरिया जैसे विषाक्त पदार्थ खून में जमा होने लगते हैं, जो धीरे-धीरे शरीर को विषाक्त बनाते हैं. इलाज के बिना, व्यक्ति कुछ दिनों या एक सप्ताह में मर सकता है.

दुनिया भर में कितने लोग डायलिसिस करवा रहे हैं?
डायलिसिस एक बहुत ही आम उपचार बन गया है. दुनिया भर में, 20 लाख से अधिक लोग डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के माध्यम से किडनी की बीमारी का इलाज करवा रहे हैं. बता दें, डायलिसिस दो तरीकों से किया जाता है-

हेमोडायलिसिस

पेरिटोनियल डायलिसिस

भारत में, हीमोडायलिसिस आमतौर पर किया जाता है. प्रेमानंद महाराज भी हीमोडायलिसिस करवाते हैं. ऐसे में जानें क्या होता है हीमोडायलिसिस?

19 सालों से इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज, सप्ताह में पांच दिन किया जाता है डायलिसिस, जानें क्यों?

हीमोडायलिसिस क्या है?
यह सबसे आम तरीका है. इसमें एक मशीन खून को साफ करती है. मशीन हाथ की एक नस से रक्त खींचती है. यह रक्त एक कृत्रिम किडनी, जिसे डायलाइजर कहते हैं, से होकर गुजरता है, जो अशुद्धियों को दूर करती है. फिर साफ किया गया रक्त शरीर में वापस भेज दिया जाता है.

कब-कब हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है?
अधिकांश लोग डायलिसिस सेंटर में हफ्ते में तीन बार यह उपचार करवाते हैं. कुछ लोग इसे घर पर भी करवाते हैं, जिसे रोजाना या सप्ताह में कई बार करवाना पड़ सकता है. प्रेमानंद महाराज के आश्रम में यह व्यवस्था है. उन्हें हफ्ते में लगभग पांच बार डायलिसिस की जरूरत होती है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

