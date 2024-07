ETV Bharat / health

गर्भावस्था के दौरान अनदेखा न करें इस बात को - Pregnancy care

Updated : Jul 10, 2024, 8:06 AM IST

Published : Jul 10, 2024, 7:20 AM IST

By ETV Bharat Hindi Team

इसके चलते कई बार भ्रूण में सिर्फ शारीरिक व मानसिक विकास संबंधी समस्याओं का ही नहीं बल्कि कुछ जन्मजात रोगों व विकारों के होने , बच्चे में आजीवन रहने वाली शारीरिक या मानसिक विकृतियों के होने और यहां तक की कभी-कभी गर्भपात का जोखिम भी बढ़ सकता है. इसके अलावा इस तरह की दवाओं के प्रभाव के चलते कभी-कभी अप्राकृतिक प्रसव या समय से पहले प्रसव के साथ प्रसव से पहले या उसके दौरान जटिलताओं का जोखिम भी बढ़ सकता है.

सावधानियां

डॉ जयंती के वाडेकर बताती हैं कि गर्भावस्था के दौरान बहुत जरूरी है कि गर्भवती महिला कुछ सावधानियों व बातों का विशेष ध्यान रखें. जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं.

गर्भावस्था की सूचना मिलते ही चिकित्सक से जांच करवाएं तथा यदि महिला पहले से किसी रोग या अवस्था का सामना कर रही है या फिर उसके लिए किसी प्रकार की दवा ले रही हैं तो उसे अपने चिकित्सक को इस बारे में सूचित करना चाहिए.

गर्भवती के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना बेहद जरूरी है. इससे महिला के स्वास्थ्य तथा गर्भ में शिशु के विकास की निगरानी रखी जा सकती है.

गर्भवती अपने आहार व व्यवहार का विशेष ध्यान रखें तथा पोषण से भरपूर व चिकित्सक द्वारा बताए गए आहार को अपनी आहार दिनचर्या में शामिल करें. ध्यान रहे कि चिकित्सक गर्भावस्था में कुछ प्रकार के आहार से परहेज की बात भी कहते हैं ऐसे में आहार को लेकर उनके द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन जरूर करें.

गर्भवती किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या, यहां तक की हल्के फुल्के संक्रमण में भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या चिकित्सक से परामर्श लेकर ही दवा का सेवन करें. इंटरनेट पर या दोस्तों से मिली जानकारी के आधार पर अपने आप से दवाएं लेने से उन्हे बचना चाहिए.

वह बताती हैं कि सामान्य तौर पर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कुछ विशेष प्रकार के सप्लीमेंट दिए जाते हैं जो उन्हे तथा गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ रखने तथा गर्भ में बच्चे के सम्पूर्ण विकास में काफी मददगार होते हैं. इसके अलावा किसी रोग की अवस्था में भी चिकित्सक जहां तक संभव हो गर्भवती के लिए सुरक्षित दवाएं ही प्रिस्क्राइब करते हैं. हालांकि कई बार स्वास्थ्य समस्या के आधार पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें चिकित्सक को कुछ ऐसी दवाएं देनी पड़ सकती हैं जिनके कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं. लेकिन ऐसे में भी चिकित्सक तमाम जरूरी सावधानियों, बातों व दवाओं को इलाज में शामिल करते हैं जो उक्त दवा के खराब प्रभाव को कम करने में मदद कर सके. इसलिए ना सिर्फ महिलाओं बल्कि उनकी देखभाल करने वाले लोगों के लिए भी ऐसी अवस्था में चिकित्सक द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी होता है. Precautions During Pregnancy , Pregnancy Information , Pregnancy Care Tips , No Medicine Without Doctor Advice . Pregnancy care .