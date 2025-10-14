ETV Bharat / health

इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे पंडित धीरेन्‍द्र कृष्ण शास्त्री, जानें डॉक्टर ने लोगों से क्या कहा?

इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे पंडित धीरेन्‍द्र कृष्ण शास्त्री, जानें डॉक्टर ने लोगों से क्या कहा? ( ETV Bharat )

खान-पान और पर्यावरण का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. आजकल लोगों की जीवनशैली इतनी बदल गई है कि बालों का झड़ना और गंजापन जैसी कई समस्याएं सामने आ रही हैं. कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं. पिछले साल खबर आई थी कि बाबा बागेश्वर, जिन्हें पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं. खबरों के अनुसार, बाबा बागेश्वर के चिकित्सक, मुंबई के जाने-माने हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. अशोक सिन्हा ने बताया कि उनके बाल तेजी से झड़ रहे थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी.

डॉ. अशोक सिन्हा ने बताया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बाल झड़ने की समस्या उनकी जीवनशैली की वजह से थी. वे देर तक जागते थे, खाना नहीं खाते थे और बहुत ज्यादा मिठाइयां खाते थे. उनके आहार में प्रोटीन की कमी थी, जिससे यह समस्या और बढ़ गई. इस लेख में जानें कि बालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन कैसे जरूरी है?

इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे पंडित धीरेन्‍द्र कृष्ण शास्त्री, जानें डॉक्टर ने लोगों से क्या कहा? (GETTY IMAGES)

बालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त प्रोटीन क्यों जरूरी

बालों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त प्रोटीन बेहद जरूरी है क्योंकि बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं. पर्याप्त प्रोटीन का सेवन बालों को मजबूत बनाता है, टूटने और कमजोर होने से बचाता है. यह बालों के ग्रोथ साइकिल को सहारा देता है और डैमेज बालों की मरम्मत में मदद कर सकता है, जिससे बाल घने, घने और हेल्दी दिखते हैं.

बालों के लिए प्रोटीन के महत्वपूर्ण काम इस तरह है...

स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स

बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, और पर्याप्त प्रोटीन का सेवन बालों को मजबूत और लचीला बनाने के लिए महत्वपूर्ण है. केराटिन बालों को संरचना और मजबूती देता है.

मजबूती और लचीलापन

पर्याप्त प्रोटीन बालों को मजबूत बनाता है, जिससे उनके टूटने, दोमुंहे होने और डैमेज होने की संभावना कम हो जाती है.

ग्रोथ और रिपेयर

आपका शरीर नए हेयर सेल्स के निर्माण और मौजूदा कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन का उपयोग करता है. प्रोटीन युक्त आहार नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल का सपोर्ट करता है.

इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे पंडित धीरेन्‍द्र कृष्ण शास्त्री, जानें डॉक्टर ने लोगों से क्या कहा? (GETY IMAGES)

नमी बनाए रखना

प्रोटीन में नमी बनाए रखने के गुण होते हैं जो बालों को नमी बनाए रखने में मदद करते हैं, जो उनके ओवर हेल्थ और चमक में सहयोग देता है.

बालों का झड़ना रोकता है

पर्याप्त प्रोटीन के बिना, आपका शरीर पर्याप्त केराटिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जिससे बाल कमजोर और भंगुर हो सकते हैं और अत्यधिक झड़ सकते हैं.