इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे पंडित धीरेन्‍द्र कृष्ण शास्त्री, जानें डॉक्टर ने लोगों से क्या कहा?

मुंबई के जाने-माने हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ ने बताया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बाल तेजी से झड़ रहे थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो...

इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे पंडित धीरेन्‍द्र कृष्ण शास्त्री, जानें डॉक्टर ने लोगों से क्या कहा? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 14, 2025 at 1:35 PM IST

4 Min Read
खान-पान और पर्यावरण का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. आजकल लोगों की जीवनशैली इतनी बदल गई है कि बालों का झड़ना और गंजापन जैसी कई समस्याएं सामने आ रही हैं. कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं. पिछले साल खबर आई थी कि बाबा बागेश्वर, जिन्हें पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं. खबरों के अनुसार, बाबा बागेश्वर के चिकित्सक, मुंबई के जाने-माने हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. अशोक सिन्हा ने बताया कि उनके बाल तेजी से झड़ रहे थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी.

डॉ. अशोक सिन्हा ने बताया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बाल झड़ने की समस्या उनकी जीवनशैली की वजह से थी. वे देर तक जागते थे, खाना नहीं खाते थे और बहुत ज्यादा मिठाइयां खाते थे. उनके आहार में प्रोटीन की कमी थी, जिससे यह समस्या और बढ़ गई. इस लेख में जानें कि बालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन कैसे जरूरी है?

इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे पंडित धीरेन्‍द्र कृष्ण शास्त्री, जानें डॉक्टर ने लोगों से क्या कहा? (GETTY IMAGES)

बालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त प्रोटीन क्यों जरूरी
बालों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त प्रोटीन बेहद जरूरी है क्योंकि बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं. पर्याप्त प्रोटीन का सेवन बालों को मजबूत बनाता है, टूटने और कमजोर होने से बचाता है. यह बालों के ग्रोथ साइकिल को सहारा देता है और डैमेज बालों की मरम्मत में मदद कर सकता है, जिससे बाल घने, घने और हेल्दी दिखते हैं.

बालों के लिए प्रोटीन के महत्वपूर्ण काम इस तरह है...

स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स
बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, और पर्याप्त प्रोटीन का सेवन बालों को मजबूत और लचीला बनाने के लिए महत्वपूर्ण है. केराटिन बालों को संरचना और मजबूती देता है.

मजबूती और लचीलापन
पर्याप्त प्रोटीन बालों को मजबूत बनाता है, जिससे उनके टूटने, दोमुंहे होने और डैमेज होने की संभावना कम हो जाती है.

ग्रोथ और रिपेयर
आपका शरीर नए हेयर सेल्स के निर्माण और मौजूदा कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन का उपयोग करता है. प्रोटीन युक्त आहार नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल का सपोर्ट करता है.

इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे पंडित धीरेन्‍द्र कृष्ण शास्त्री, जानें डॉक्टर ने लोगों से क्या कहा? (GETY IMAGES)

नमी बनाए रखना
प्रोटीन में नमी बनाए रखने के गुण होते हैं जो बालों को नमी बनाए रखने में मदद करते हैं, जो उनके ओवर हेल्थ और चमक में सहयोग देता है.

बालों का झड़ना रोकता है
पर्याप्त प्रोटीन के बिना, आपका शरीर पर्याप्त केराटिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जिससे बाल कमजोर और भंगुर हो सकते हैं और अत्यधिक झड़ सकते हैं.

साइंस डायरेक्ट के मुताबिक, इस प्रकार है प्रोटीन की कमी के लक्षण

  • कमजोरी और थकान
  • बार-बार बीमार पड़ना और धीमी गति से ठीक होना
  • डैमेज और रुखे बाल, भंगुर नाखून और बालों का अधिक झड़ना प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है.
  • सूजन एडेमा
  • लालसा और भूख में वृद्धि
  • मांसपेशियों की क्षति और जोड़ों का दर्द
  • मूड में बदलाव और भ्रम की स्थिति
  • त्वचा की समस्याएं
  • बच्चों में धीमी गति से वृद्धि
  • फैटी लिवर

प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन रिच फूड्स का सेवन करें

इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे पंडित धीरेन्‍द्र कृष्ण शास्त्री, जानें डॉक्टर ने लोगों से क्या कहा? (IANS)

प्रोटीन के कई सोर्स हैं, जिनमें एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड ऑप्शन्स शामिल हैं

एनिमल-बेस्ड प्रोटीन
मांस और मुर्गी: लीन मीट, चिकन, टर्की, और पोर्क प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं.

मछली: टूना और सैल्मन जैसी मछलियां प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रोवाइड करती हैं.

डेयरी प्रोडक्ट्स: पनीर, दूध, और ग्रीक योगर्ट प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं.

अंडे: अंडे प्रोटीन का एक खास और किफायती सोर्स हैं.

प्लांट-बेस्ड प्रोटीन

दालें: बीन्स, दालें और छोले प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं.

सोया प्रोक्ट्स: टोफू, टेम्पेह, और सोया नगेट्स अच्छे विकल्प हैं.

मेवे और बीज: नट्स, बीज और चिया बीज प्रोटीन के साथ-साथ अन्य पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं.

साबुत अनाज: क्विनोआ और अन्य साबुत अनाज भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं.

आप अपनी पसंद और आहार के अनुसार इनमें से कोई भी स्रोत चुन सकते हैं.

