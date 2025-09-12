PUBG से अकेलेपन तक का सफर, हर PARENT को सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी, कहीं आपका बच्चा भी...
वीडियो गेम के नेगेटिव फेस के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे. ऐसे में जरूरी है समय रहते अपने बच्चों में खतरनाक लक्षण पहचानें.
Published : September 12, 2025 at 9:27 AM IST
श्रेया शर्मा की रिपोर्ट
शिमला: साहिल (काल्पनिक नाम) के कमरे का दरवाजा बंद था... अंदर बस मोबाइल की नीली रोशनी झलक रही थी और उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से भाग रही थीं. खाना ठंडा हो चुका था, मम्मी साहिल को पुकारते-पुकारते थक चुकी थी... लेकिन, साहिल की लड़ाई जारी थी..वर्चुअल दुश्मनों से, असली जिंदगी से नहीं. ये कहानी किसी एक साहिल की नहीं है. ये उन हजारों बच्चों, किशोरों और युवाओं की कहानी है, जिनकी जिंदगी मोबाइल स्क्रीन की गिरफ्त में आ चुकी है. आज के समय में मोबाइल लत बन चुका है. और ये लत किसी नशे से कम नहीं.
कहीं आपका बच्चा भी तो हर समय चिड़चिड़ा नहीं रहता?
कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल बंद थे, बच्चे घरों में कैद थे और माता-पिता वर्क फ्रॉम होम में उलझे थे. उसी दौर में साहिल जैसे लाखों बच्चों ने PUBG, Free Fire और Instagram Reels की दुनिया में पनाह ली. मगर ये पनाह धीरे-धीरे जंजीर बन गई. मां बाप साहिल की इस आदत से बहुत परेशान रहने लगे. अगर साहिल का मोबाइल ले लिया जाता था तो वो खाना पीना छोड़ देता था, वीडियो गेम की लत ऐसी लगी की मानो उसकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर होने लगा. साहिल पूरा दिन सिर्फ गेम के बारे में सोचता था. जब गेम नहीं खेलने को मिलता, मां-बाप फोन ले लेते तो अकेले कमरे में रहने लगा. किसी से बात नहीं करनी, हर समय चिड़चिड़े रहना. चिल्लाना, गुस्सा करना मानो साहिल की आदत बन चुकी थी.
बच्चों में सबसे खतरनाक ट्रेंड
2 साल तक लगातार मोबाइल पर घंटों गेम खेलने के बाद, साहिल की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके माता-पिता को उसे शिमला के भट्टाकुफर स्थित साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लेकर आना पड़ा. जहां उसका इलाज कर रहीं डॉ. शोभना ने इस केस को न सिर्फ मेडिकल केस के रूप में, बल्कि एक समाजिक चेतावनी के रूप में देखा. आज के समय में साहिल की उम्र 21 साल है, जो इस खतरनाक ट्रेंड का ताजा उदाहरण है. 2 साल तक गेम्स और स्क्रीन में डूबे रहने के बाद उसका इलाज चला. आज NATIONAL VIDEO GAME DAY के मौके पर हम आपको वीडियो गेम के नेगेटिव फेस के बारे में बताएंगे.
'वर्चुअल वर्ल्ड में इस कदर खो गया था मासूम'
डॉ. शोभना बताती हैं कि, 'जब साहिल को लाया गया, तब वो न ठीक से बोल पा रहा था, न जवाब दे रहा था. उसका पूरा व्यवहार आक्रामक और अव्यवस्थित था. जब हमने केस हिस्ट्री ली, तब सामने आया कि वो दिन में 10 से 12 घंटे मोबाइल गेम्स खेलता था. खासकर शूटिंग और बैटल गेम्स. वो वर्चुअल वर्ल्ड में इस कदर खो गया था कि उसे न दिन का पता चलता, न रात का.'
मानसिक रूप से इस पर क्या असर होता है?
डॉ. शोभना कहती हैं कि, लगातार स्क्रीन देखने से डोपामिन का असंतुलन होता है, जिससे दिमाग 'Instantly Rewarding Behavior' का आदी हो जाता है. इंसान में धैर्य, स्थिरता और भावनात्मक नियंत्रण की कमी आ जाती है. नींद में बाधा, सामाजिक दूरी, और वास्तविकता से कटाव जैसे लक्षण आम हो जाते हैं. कुछ मामलों में ये Game Addiction Disorder बन जाता है, जिसे WHO ने भी मानसिक बीमारी की श्रेणी में रखा है.
इलाज की प्रक्रिया में कौन-कौन से कदम होते हैं?
डॉ. शोभना बताती हैं कि ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए एक संतुलित और बहुस्तरीय इलाज किया जाता है, जिसमें कई तथ्य शामिल हैं
1. पेशेंट की साइकोलॉजिकल असेसमेंट: पहले यह जाना जाता है कि बच्चा किस स्तर की लत में है. क्या ये Habitual Use है या Clinical Addiction? इसके लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक टेस्ट जैसे Behavioral Rating Scales, Addiction Severity Index किए जाते हैं.
2. काउंसलिंग और थेरेपी से बातचीत की शुरुआत: बच्चे को धीरे-धीरे विश्वास में लिया जाता है, उसे झिड़कने या धमकाने की बजाय, सहानुभूति से समझाया जाता है. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) दी जाती है ताकि बच्चा अपनी सोच और आदतों को समझ सके और उनमें सुधार ला सके.
3. परिवार को भी दी जाती है काउंसलिंग: डॉ. शोभना स्पष्ट कहती हैं कि “बच्चे अकेले नहीं बिगड़ते, माहौल भी ज़िम्मेदार होता है.” माता-पिता को बताया जाता है कि कैसे वे बिना गुस्से या दबाव के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें बच्चों के लिए वैकल्पिक गतिविधियां तैयार करें जैसे आउटडोर खेल, पढ़ाई में क्रिएटिव तरीके, फैमिली टाइम. खुद भी मोबाइल का सीमित इस्तेमाल कर उदाहरण बनें.
4. धीरे-धीरे Detox प्रक्रिया: साहिल जैसे केस में सीधे मोबाइल छीन लेना उल्टा असर कर सकता है. इसलिए Screen Detox Therapy अपनाई जाती है, जिसमें धीरे-धीरे मोबाइल का उपयोग 10–15 मिनट प्रतिदिन घटाया जाता है. गेम्स की जगह मानसिक रूप से सक्रिय करने वाले खेल (जैसे पजल्स, बोर्ड गेम्स, चित्रकला) दिए जाते हैं. इंटरनेट को Reward-Based Access में बदला जाता है "काम पूरा करो, फिर स्क्रीन"
5. नियमित फॉलो-अप: इलाज के दौरान मरीज को हफ्ते-दर-हफ्ते मॉनिटर किया जाता है. कई मामलों में बच्चे Relapse भी करते हैं, तो डॉक्टर उन्हें फिर से प्रोसेस में लाते हैं. कभी-कभी अगर Anxiety या Depression बहुत गहरा हो, तो हल्की दवाइयां भी दी जाती हैं, लेकिन मुख्य जोर मनोवैज्ञानिक तरीके पर रहता है.
'अब हर उम्र का बच्चा इंटरनेट की गिरफ्त में है'
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. दिनेश कहते हैं कि 'आज के समय में मोबाइल बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जा रही है जहां से वापस लाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. चाहे 5 साल का बच्चा हो या 17 साल का किशोर, हमें हर हफ्ते ऐसे केस मिल रहे हैं जिनमें बच्चे इंटरनेट, गेम्स और रील्स के आदी हो चुके हैं.'
डॉ. दिनेश ने यह भी बताया कि 1 घंटे की रील्स देखने की शुरुआत अक्सर 3-4 घंटे तक पहुंच जाती है. छोटे बच्चों में Hyperactivity, Focus Disorder, और Anger Outburst जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं. किशोरों में Self-Isolation, Sleep Deprivation और Depression तेजी से बढ़ रहा है. रील्स और गेम्स में जो तेज Visual + Audio Stimulation होता है, वो दिमाग को लगातार "High Dopamine Spikes" देता है, जिससे बच्चे की 'सामान्य दिनचर्या' पर झुकाव कम होने लगता है.
क्यों मनाया जाता है National Video Game Day?
हर साल 12 सितंबर को 'नेशनल वीडियो गेम डे' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वीडियो गेम्स के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करना और गेमिंग इंडस्ट्री के विकास का जश्न मनाना है. यह दिन इस बात की याद भी दिलाता है कि वीडियो गेम्स रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं. टेक्नोलॉजिकल और डिजाइन स्किल्स में करियर के अवसर देते हैं. लेकिन, यही खेल अगर सीमाओं से बाहर चले जाएं, तो यह मनोरंजन न रहकर मानसिक बीमारी की जड़ बन सकते हैं.
क्या करें माता-पिता और युवा?
डॉ. शोभना और डॉ. दिनेश दोनों के सुझाव हैं कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करें. खेलों को रियल गेम्स से संतुलित करें जैसे आउटडोर एक्टिविटी पर विशेष जोर दें. हर दिन 'नो मोबाइल' घंटे तय करें. अगर बच्चा लगातार अकेलापन चाहता है या गुस्सैल हो रहा है तो तुरंत साइकोलॉजिकल हेल्प लें. पेरेंट्स खुद भी रोल मॉडल बनें. बच्चों के सामने मोबाइल पर कम समय बिताएं.
ये भी पढ़ें: ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल
ये भी पढ़ें: कुछ स्कूल लेक्चरर आदेशों को दिखा रहे ठेंगा, कार्रवाई की तैयारी में शिक्षा विभाग