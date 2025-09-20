ETV Bharat / health

पैंक्रियाटिक कैंसर का कारण बन सकता है मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस, स्टडी में खुलासा

इस कैंसर से जुड़े एक फैक्टर का हाल ही में पता चला है. JAMA ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित एनवाईयू लैंगोन हेल्थ के हालिया शोध ने मुंह में मौजूद विशिष्ट बैक्टीरिया और फंगस को पैंक्रियाटिक कैंसर के बढ़ते रिस्क से जोड़ा है, जिससे अग्नाशय के कैंसर का खतरा तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है. इस अध्ययन ने ओरल माइक्रोऑर्गेनिज्म और इस आक्रामक कैंसर के विकास के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किया है. अध्ययन में पाया गया कि लोगों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस की कुछ प्रजातियां सामूहिक रूप से अग्नाशय के कैंसर के विकास के खतरे को 3.5 गुना तक बढ़ा सकती हैं.

अग्न्याशय हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. इसका काम हमारे लिए आवश्यक इंसुलिन का उत्पादन करना और शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना है. लेकिन कुछ मामलों में, अग्नाशय की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर अस्वस्थ हो जाती हैं, जिससे कैंसर हो सकता है.

अग्नाशय के कैंसर (पैंक्रियाटिक कैंसर) का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीमारी का पता लगने में काफी समय लगता है और जब इसका पता चलता है, तो इसका असर पूरे शरीर में फैल सकता है. इसीलिए इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है. हर साल लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं. लेकिन उचित जागरूकता के अभाव और लक्षणों की अनदेखी के कारण इलाज में देरी हो जाती है.

जेएएमए ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में नौ वर्षों में 1,22,000 एडल्ट्स के लार के नमूनों का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं ने 27 ओरल माइक्रोऑर्गेनिज्म—24 बैक्टीरिया और 3 फंगस—की पहचान की, जो पैंक्रियाटिक कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़े थे. उल्लेखनीय रूप से, पॉरफिरोमोनस जिंजिवलिस, यूबैक्टीरियम नोडैटम और पार्विमोनस माइक्रा उन बैक्टीरिया में शामिल थे जो हाई रिस्क से जुड़े थे. ये सूक्ष्मजीव निगली हुई लार के माध्यम से मुंह से अग्नाशय तक पहुंचकर कैंसर के विकास में योगदान दे सकते हैं. अग्नाशय में पहुंचने के बाद, ये सूजन और अन्य प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे सकते हैं जो ट्यूमर के विकास को बढ़ावा देती हैं.

सभी कैंसरों में सबसे खतरनाक

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पैंक्रियाटिक कैंसर सभी कैंसरों में सबसे खतरनाक है. यह विशेष रूप से स्मोकिंग और शराब की लत वाले लोगों में होने की संभावना है. पुरुष इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं. बुजुर्गों में इस बीमारी के होने की संभावना अधिक होती है.

स्मोकिंग और शराब से दूर रहना ही बेहतर

तो, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, सब कुछ हमारे हाथ में है. स्मोकिंग और शराब से दूर रहना, रोजाना व्यायाम करना, योग करना, हरी सब्जियां ज्यादा खाना और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना बेहद जरूरी है. अपने वजन को नियंत्रित रखना और चीनी कम खाना भी जरूरी है. खासकर 45 की उम्र के बाद, आपको नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए.

अगर हम सही समय पर सावधानी बरतें, तो हम पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं. अगर हर कोई यह समझ ले कि स्वास्थ्य ही असली धन है और अपनी लाइफस्टाइल में सावधानी बरते, तो हम जान बचा सकते हैं. किसी भी तरह की शंका होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है. सावधानी बरतना ही हमारी सुरक्षा है.

