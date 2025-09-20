पैंक्रियाटिक कैंसर का कारण बन सकता है मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस, स्टडी में खुलासा
पैंक्रियाटिक कैंसर को "साइलेंट किलर" कहा जाता है. इसे सभी प्रकार के कैंसरों में सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है, इसकी वजह यह है...
Published : September 20, 2025 at 3:51 PM IST
अग्नाशय के कैंसर (पैंक्रियाटिक कैंसर) का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीमारी का पता लगने में काफी समय लगता है और जब इसका पता चलता है, तो इसका असर पूरे शरीर में फैल सकता है. इसीलिए इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है. हर साल लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं. लेकिन उचित जागरूकता के अभाव और लक्षणों की अनदेखी के कारण इलाज में देरी हो जाती है.
अग्न्याशय हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. इसका काम हमारे लिए आवश्यक इंसुलिन का उत्पादन करना और शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना है. लेकिन कुछ मामलों में, अग्नाशय की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर अस्वस्थ हो जाती हैं, जिससे कैंसर हो सकता है.
- शुरुआती दौर या पहले फेज में इस कैंसर के लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं. कुछ लोगों को बस भूख न लगना, कमजोरी और कभी-कभार सिरदर्द होता है. कई लोग इन्हें सामान्य समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं.
- दूसरे चरण में पहुंचने पर कुछ स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं. कब्ज, पेट में असामान्य सूजन और कुछ मामलों में, लिवर की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं. इसी चरण में कैंसर अग्न्याशय से दूसरे अंगों में फैलने लगता है. इससे शरीर में पित्त का स्तर बढ़ सकता है और मल का रंग भी बदल सकता है। उल्टी आदि शुरू हो सकती है.
- तीसरे चरण में, स्थिति और भी बिगड़ जाती है. कैंसर पहले ही आस-पास की रक्त वाहिकाओं और लिम्फ नोड्स तक फैल चुका होता है, जिससे इलाज और भी मुश्किल हो जाता है.
- स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब यह चौथे फेज में पहुंच जाता है. इस चरण में, कैंसर यकृत और फेफड़ों जैसे प्रमुख अंगों को प्रभावित करता है. सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी अनिवार्य हो जाते हैं.
इस कैंसर से जुड़े एक फैक्टर का हाल ही में पता चला है.
JAMA ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित एनवाईयू लैंगोन हेल्थ के हालिया शोध ने मुंह में मौजूद विशिष्ट बैक्टीरिया और फंगस को पैंक्रियाटिक कैंसर के बढ़ते रिस्क से जोड़ा है, जिससे अग्नाशय के कैंसर का खतरा तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है. इस अध्ययन ने ओरल माइक्रोऑर्गेनिज्म और इस आक्रामक कैंसर के विकास के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किया है. अध्ययन में पाया गया कि लोगों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस की कुछ प्रजातियां सामूहिक रूप से अग्नाशय के कैंसर के विकास के खतरे को 3.5 गुना तक बढ़ा सकती हैं.
जेएएमए ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में नौ वर्षों में 1,22,000 एडल्ट्स के लार के नमूनों का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं ने 27 ओरल माइक्रोऑर्गेनिज्म—24 बैक्टीरिया और 3 फंगस—की पहचान की, जो पैंक्रियाटिक कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़े थे. उल्लेखनीय रूप से, पॉरफिरोमोनस जिंजिवलिस, यूबैक्टीरियम नोडैटम और पार्विमोनस माइक्रा उन बैक्टीरिया में शामिल थे जो हाई रिस्क से जुड़े थे. ये सूक्ष्मजीव निगली हुई लार के माध्यम से मुंह से अग्नाशय तक पहुंचकर कैंसर के विकास में योगदान दे सकते हैं. अग्नाशय में पहुंचने के बाद, ये सूजन और अन्य प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे सकते हैं जो ट्यूमर के विकास को बढ़ावा देती हैं.
सभी कैंसरों में सबसे खतरनाक
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पैंक्रियाटिक कैंसर सभी कैंसरों में सबसे खतरनाक है. यह विशेष रूप से स्मोकिंग और शराब की लत वाले लोगों में होने की संभावना है. पुरुष इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं. बुजुर्गों में इस बीमारी के होने की संभावना अधिक होती है.
स्मोकिंग और शराब से दूर रहना ही बेहतर
तो, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, सब कुछ हमारे हाथ में है. स्मोकिंग और शराब से दूर रहना, रोजाना व्यायाम करना, योग करना, हरी सब्जियां ज्यादा खाना और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना बेहद जरूरी है. अपने वजन को नियंत्रित रखना और चीनी कम खाना भी जरूरी है. खासकर 45 की उम्र के बाद, आपको नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए.
अगर हम सही समय पर सावधानी बरतें, तो हम पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं. अगर हर कोई यह समझ ले कि स्वास्थ्य ही असली धन है और अपनी लाइफस्टाइल में सावधानी बरते, तो हम जान बचा सकते हैं. किसी भी तरह की शंका होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है. सावधानी बरतना ही हमारी सुरक्षा है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)