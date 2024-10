ETV Bharat / health

आने वाली ठंडी में बीमारियों से बच सकते हैं आप भी, अभी से खाने में कर लें ये मामूली बदलाव

Most essential Vitamins : जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वह बहुत आसानी से बीमार नहीं होता. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो वायरस और बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य पर आसानी से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकते. हम जो खाना खाते हैं, वह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना कुछ खास विटामिन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आप पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं. इस स्टोरी में आइए जानते हैं कि उन विटामिन की कमी से किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और विटामिन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं.

Vitamin C : एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन सी हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों में इस Vitamin C की कमी होती है, वे जल्दी बीमार पड़ते हैं. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि नींबू जैसे फल को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाना चाहिए, साथ ही कमल के फल को भी शामिल करना चाहिए, जो विटामिन सी से भरपूर होता है. जैसे कि शिमला मिर्च, पालक और सलाद खाने की भी सलाह दी जाती है.

Vitamin C की कमी के लक्षण: एक्सपर्ट्स का कहना है कि Vitamin C की कमी से त्वचा का पीला पड़ना, आयरन की कमी, जोड़ों में दर्द, शरीर में थकान, सांस फूलना जैसी समस्याएं होती हैं. साथ ही, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार दांतों की समस्या, मसूड़ों में खून आना और सूजन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं.

कॉन्सेप्ट इमेज (Getty Images)

Vitamin B6 : एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन 'बी6' प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है. एक्सपर्ट्स सुझाव देते हैं कि किसी भी संक्रमण से खुद को बचाने के लिए, हमें अपने दैनिक आहार में केले, आलू, मछली, चिकन और बीन्स जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए जो Vitamin B6 से भरपूर होते हैं.

Vitamin B6 की कमी के लक्षण हैं: अपच, एनीमिया, दौरे पड़ना, गुस्सा, त्वचा रोग और मुंहासे जैसी बीमारियां होती हैं.