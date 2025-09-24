ETV Bharat / health

सुबह के अलार्म से बढ़ सकता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा, जानें बिना Alarm के कैसे जागें

कई लोग सुबह जल्दी उठने या काम पर देर से पहुंचने से बचने के लिए अलार्म लगाकर सोते हैं, लेकिन यह आदत बेहद खतरनाक है...

By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2025 at 4:00 PM IST

पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों और दिल से जुड़े मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. चिंता की बात यह है कि कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं. हालांकि इसका कोई खास कारण नहीं है, लेकिन हर बार कोई न कोई अध्ययन होने पर एक नया कारण सामने आ ही जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह अलार्म बजने पर जागने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. वर्जीनिया विश्वविद्यालय ने इस मुद्दे पर एक अध्ययन किया.

इस हालिया अध्ययन में कहा गया है कि सुबह अलार्म बजने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. कहा गया है कि स्वाभाविक रूप से जागने और जबरन जागने के बीच ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है. यह बात सामने आई है कि स्वाभाविक रूप से जागने वालों की तुलना में अलार्म बजने पर जागने वालों का ब्लड प्रेशर 74 प्रतिशत अधिक होता है.

कैसे अलार्म की आवाज से हार्ट अटैक आने का होता है खतरा
जब अलार्म बजता है, तो यह शरीर में तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है. इससे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाईन नामक हार्मोन निकलते हैं. ये हार्मोन दिल की धड़कन तेज कर देते हैं और रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं. इससे अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. अलार्म बजने पर अचानक जागने से नींद में अचेतनता आ सकती है और इससे आपको लंबे समय तक सुस्ती और अनैच्छिकता महसूस हो सकती है. शोध से पता चलता है कि पर्याप्त नींद न लेना (7 घंटे से कम) और अलार्म बजने पर जागना, सुबह के समय ब्लड प्रेशर और उससे जुड़े हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकता है.

डॉक्टर इस मामले पर क्या कहते हैं?
हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने हाल ही में अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर बताया कि अलार्म बजने पर जागने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. डॉ. कुमार ने लिखा कि ब्लड प्रेशर में यह वृद्धि उन लोगों में ज्यादा होती है जो 7 घंटे से कम सोते हैं, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. यह रिस्क उन लोगों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है जिन्हें पहले से ही हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर है. उन्होंने आगे बताया कि गहरी नींद से अचानक जागने से नींद में जड़ता आ सकती है, जिससे व्यक्ति दो घंटे तक सुस्ती महसूस कर सकता है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है.

जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ अलार्म टोन
बांसुरी, वायलिन, पियानो जैसी धीमी वाद्य ध्वनियों का प्रयोग करना चाहिए. विशेषज्ञ अलार्म के रूप में बारिश की बूंदों, हल्की जैज, बहती नदी या झरने की आवाज, समुद्र की लहरों, पक्षियों के चहचहाने, वर्षावनों की आवाज और जंगल के वातावरण जैसी ध्वनियों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं. ये ध्वनियां हृदय के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस रिपोर्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए.

बिना अलार्म के कैसे जागें

  • अपने कमरे में नेचुरल लाइट आने दें जिससे मस्तिष्क में नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. परिणामस्वरूप, आप स्वाभाविक रूप से जाग पाएंगे.
  • अपने शरीर के प्राकृतिक नींद के संकेतों पर ध्यान दें, जैसे जम्हाई लेना या थकान महसूस करना, और जब आप तैयार महसूस करें तो बिस्तर पर चले जाएं.
  • नियमित शारीरिक गतिविधि से नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और सुबह तरोताजा महसूस करना आसान हो जाता है.
  • एक नियमित नींद का कार्यक्रम बनाएं- हर दिन, यहां तक कि सप्ताहांत में भी, एक ही समय पर उठें और सोएं. इससे आपके शरीर के प्राकृतिक नींद-जागने के चक्र (सर्कैडियन रिदम) को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. हर रात 7-9 घंटे सोने का लक्ष्य रखें. नींद की कमी से सुस्ती आ सकती है और जागना मुश्किल हो सकता है.
  • पौष्टिक नाश्ता करें: हर दिन जरूरी पोषक तत्व और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन जरूरी है. सुबह नाश्ता करना आपकी ऊर्जा बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है.
  • जो लोग नियमित रूप से नाश्ता करते हैं, वे सुबह उठते समय ज्यादा सतर्क और बेहतर मूड में रहते हैं, साथ ही नाश्ता न करने वालों की तुलना में उनकी नींद भी बेहतर होती है. इसके अलावा, नाश्ता न करने की आदत व्यक्ति के सोने-जागने के चक्र को बिगाड़ सकती है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

