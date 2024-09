महीने भर से दिख रहे हैं ये 6 लक्षण तो है हार्ट अटैक की चेतावनी, थोड़ा भी इग्नोर न करें - Month ago Heart Attack Warning

ETV Bharat / health

महीने भर से दिख रहे हैं ये 6 लक्षण तो है हार्ट अटैक की चेतावनी, थोड़ा भी इग्नोर न करें - Month ago Heart Attack Warning

By ETV Bharat Health Team

Month ago Heart Attack Warning : हमारे शरीर में दिल सबसे महत्वपूर्ण अंग है. अगर यह स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे. हालांकि, मौजूदा समय में खान-पान की बदलती आदतों के कारण कई लोगों को कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ रहा है. कई लोग अस्पताल ले जाने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं. हालांकि, हार्ट अटैक 10 दिन से लेकर एक महीने पहले से कई तरह की चेतावनी देता है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप इसका ठीक से निरीक्षण करें तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं. आइए अब जानते हैं कि हार्ट अटैक से पहले शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं.

थकान महसूस होना : डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक आने से 10 दिन से लेकर एक महीने पहले तक आपको थकान महसूस होगी. 2019 में नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के जर्नल में यह बात सामने आई थी कि यह लक्षण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है. महिलाओं में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लक्षण (Fatigue as a Symptom of Acute Coronary Syndrome in Women) के रूप में थकान पर किया गए अध्ययन में डॉ. लक्ष्मी मेहता, डॉ. वैकारिनो वी ने भाग लिया.

सीने के आस-पास तकलीफ : डॉक्टरों ने बताया, हार्ट अटैक आने से पहले आपको सीने के आस-पास काफी तकलीफ महसूस हो सकती है. इसके अलावा सीने में जकड़न और भारीपन महसूस होता है, जिससे छाती के बीच में दर्द होता है.

ज्यादा पसीना आना : कई लोगों को लगता है कि पसीना आना सामान्य बात है. लेकिन, डॉक्टरों ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से पहले लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है. बताया जाता है कि हार्ट को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति न होने के कारण मरीजों को अत्यधिक पसीना आता है. इसके अलावा कुछ लोगों को अपच या जी मिचलाने(मतली)जैसी समस्याएं भी होती हैं.

दिल का तेजी से धड़कना : डॉक्टरों ने बताया, अगर दिल को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति न हो तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इसकी वजह से दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है. दिल का दौरा पड़ने से कुछ दिन पहले मरीजों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है.