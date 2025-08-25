माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है. इस स्थिति में सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स से छोटी होती हैं और उनका लाल रंग कम होता है. मतलब, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया में ऑक्सीजन ले जाने वाले ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से छोटी और पीली हो जाती हैं.

इस प्रकार के एनीमिया का सबसे आम कारण शरीर में आयरन के भंडार में कमी है, जिसके कई कारण हो सकते हैं. जैसे कि डाइट में आयरन की कमी, आंत से आयरन का खराब अवशोषण, क्रोनिक और लॉन्ग टर्म ब्लड लॉस, गर्भावस्था या किसी बड़ी चोट या सर्जरी से उबरने जैसी कुछ स्थितियां शामिल हो सकती है.

यह एक गंभीर स्थिति है. जानें कैसे?

एनीमिया को सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स के मास में सामान्य लेवल से कम कमी के रूप में डिफाइन किया जाता है. एनीमिया एक बहुत ही कॉमन हेल्थ कंडीशन है जिससे देश और दुनिया के बहुत से लोग प्रभावित हैं. सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स (RBC) में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन में चार पॉलीपेप्टाइड चेन और एक हीम रिंग होता है जिसमें कम मात्रा में आयरन होता है. आयरन हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है और ऑक्सीजन का प्रमुख वाहक है. शरीर में आयरन के भंडार (Iron deposits) में कमी हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के ऑर्गन सिस्टम तक ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बाधित होता है. एनीमिया रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है और टिश्यू हाइपोक्सिया का कारण बनता है.

माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया के कारण

इसके सामान्य कारणों में आहार या खून की कमी से आयरन की कमी, थैलेसीमिया (जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर), साइडरोब्लास्टिक एनीमिया और लॉन्ग टर्म बीमारियां शामिल हैं.अगर एनीमिया गंभीर न हो, तो यह एक सामान्य स्थिति हो सकती है. यह ज़्यादातर पीरियड्स और प्रेगनेंसी से गुजर रही महिलाओं में देखा जाता है. एनीमिया की इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयरन युक्त डाइट और आयरन सप्लीमेंट्स की मदद से इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है. कभी-कभी, एनीमिया कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें पेट के अल्सर में ब्लीडिंग, किडनी की बीमारी या किसी प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारी जैसे ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है.

माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया के लक्षण

इसके लक्षणों में थकान और कमजोरी, त्वचा में पीलापन, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द (एनजाइना) और चक्कर आना शामिल हो सकते हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के अनुसार, कम हीमोग्लोबिन और असामान्य रूप से छोटी लाल रक्त कोशिकाओं की पहचान के लिए ब्लड टेस्ट जरूरी हैं.

आयरन की जरूरत पूरी करने के लिए ये खाद्य पदार्थ जरूरी हैं

शरीर में आयरन की कमी के कारण लोग एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं. इस स्थिति को आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया कहा जाता है. शरीर को रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है. यह शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी है. शरीर में आयरन की जरूरत पूरी करने के लिए आहार में कुछ बदलाव जरूरी हैं. इसके अलावा, आयरन, प्रोटीन, फोलेट (विटामिन बी9) और विटामिन बी12 से भरपूर खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना भी जरूरी है.

एनीमिया में क्या खाना चाहिए?

हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, साबुत अनाज, बीज और सूखे मेवे, ऑर्गन मीट, समुद्री भोजन , टोफू, गन्ने के जूस, पीनट बटर शामिल है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)